Как не заразиться коронавирусом?

Ничего не трогайте руками и чаще их мойте
Вероятно, самый распространённый способ проникновения вируса в организм человека — транзитом через руки.
За день мы много чего трогаем, в т.ч. в общественных местах, транспорте, на работе. После чего чешем нос, трем глаза и т.д. Вирус, оказавшийся на слизистых, моментально проникает в организм.
На улице
Чихайте правильно
С детства нас учили прикрывать при кашле или чихе лицо ладонью — неправильно учили.
После того, как вы прикроете лицо рукой, ваша ладонь станет биологическим оружием (не только во времена эпидемий, а вообще всегда). Следом вы возьметесь за дверную ручку, поздороваетесь с кем-то, введете пин-код в банкомате, дотронетесь до любых других предметов, до которых следом дотронется неограниченное число людей.
И идеальная цепочка по неконтролируемому распространению вируса готова.
Если готовы чихнуть,
Используйте маски, но...
ВОЗ не рекомендует использовать маски, если вы не болеете. И хотя они имеют определенную эффективность (но далекую от гарантированной, в частности, они не закрывают глаза и не всегда плотно прилегает к носу и рту), использовать их просто так каждый день
Причина проста — уже сейчас в аптеках их сложно найти, в интернете еще есть, но цены уже прилично отличаются прежних. Причина проста — масок сильно не хватает уже сейчас.
При этом, если эпидемия вырастет в разы, и маски понадобятся с более острой необходимостью, их будет не найти вовсе, что приведет к еще большему ускорению распространения вируса.
Важно отметить: мы и никто не может отговаривать вас от ношения маски. Но имейте в виду, что как только ваши запасы кончатся, пополнить их, возможно, уже не получится.
Коронавирус в спорте: полная сводка
Не используйте смартфон
Не доставайте смартфон без экстренной необходимости вне дома. Держите в сумке, кармане.
Поверхность смартфона, а особенно его экран, место повышенной санитарной опасности и в обычное время, а в условиях распространения коронавируса особенно.
В дороге не смотрите видео и ничего не читайте. Переписка с друзьями тоже подождет. В крайнем случае сделайте выбор в пользу музыки, включить которую можно еще дома.
Несколько раз в день
Сидите дома
Если позволяет образ жизни, работа — старайтесь минимальное число раз выходить на улицу. Особенно избегайте большого скопления людей — общественного транспорта в часы-пик прежде всего.
Постарайтесь договориться об удаленной работе. Если это невозможно, попробуйте изменить график, чтобы ездить в менее оживленное время.
Если вы были в странах Европы и Азии за последний месяц — вам точно
Не контактируйте с пожилыми родственниками
Карантин и удаленная работа, а тем более вынужденный отпуск, отличная возможность заняться домашними делами, в т.ч. и навестить пожилых родственников.
Помимо пожилых людей, в группе риска люди с пониженными иммунитетом (например, после перенесенных операций), повышенными давлением, онкологическими заболеваниями, диабетом и болезнями дыхательной системы.
Не паникуйте
Если у вас появились симптомы ОРВИ, не спешите бежать в поликлинику. Даже если у вас именно тот самый коронавирус, что пока еще довольно маловероятно, в 80% случаев все обойдется легким насморком и пройдет само собой.
Однако если симптомы нарастают (температура, сухой кашель, затруднение дыхания) и становятся все серьезнее, обратитесь на горячую линию Роспотребнадзора
Но в любом случае
Не увлекайтесь самолечением
Привычные препараты и средства при простуде помогут, если у вас и правда обычное ОРВИ. При коронавирусе COVID-19 они не возымеют эффекта, если течение болезни перетекает в тяжелую форму.
Не верьте постам в соцсетях и безответственным политикам, что коронавирус можно победить алкоголем, чесноком, баней.
Отдельно стоит запомнить, что против коронавируса бессмысленно принимать любые антибиотики, потому что они борются с бактериями, а не вирусами — это совсем разные вещи. Вакцина против COVID-19 пока не изобретена.
Что еще почитать
Информация о новой коронавирусной инфекции — Министерство здравоохранения РФ
Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) — ВОЗ, на русском языке
Коронавирусная инфекция COVID-19 — Википедия
Американский центр по контролю и профилактике заболеваний — на англ. языке
В мире пандемия, и теперь мне уже совсем страшно. Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом? — Meduza 0