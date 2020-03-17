Как не заразиться коронавирусом?

Каждый день правительства разных стран, в т.ч. и России, вводят все новые и новые ограничения, призванные остановить или притормозить распространения коронавируса. Отменены не только спортивные, но и практически все культурные и развлекательные мероприятия. Но эти меры будут недостаточно эффективны, если каждый из нас не станет соблюдать простые меры предосторожности для сохранения своего здоровья и здоровья близких. Что должен знать каждый о коронавирусе — в серии материалов LiveSport.Ru.

Ничего не трогайте руками и чаще их мойте

Вероятно, самый распространённый способ проникновения вируса в организм человека — транзитом через руки.

За день мы много чего трогаем, в т.ч. в общественных местах, транспорте, на работе. После чего чешем нос, трем глаза и т.д. Вирус, оказавшийся на слизистых, моментально проникает в организм.

Старайтесь ничего не трогать за пределами своего дома . Не касайтесь своего лица. Это сложно, но если постоянно об этом думать, то может получиться.

Как можно чаще мойте руки . На работе, в общественных местах, а главное — как только приходите домой. С мылом, теплой водой (хотя ВОЗ указывает, что ее температура не имеет значения), не менее 20 секунд, тщательно промывая все пальцы и между ними. И не забывайте про запястья.

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На улице носите с собой санитайзер . Он должен быть с содержанием спирта не менее 60%, иначе эффективность сомнительна.

Чихайте правильно

С детства нас учили прикрывать при кашле или чихе лицо ладонью — неправильно учили.

После того, как вы прикроете лицо рукой, ваша ладонь станет биологическим оружием (не только во времена эпидемий, а вообще всегда). Следом вы возьметесь за дверную ручку, поздороваетесь с кем-то, введете пин-код в банкомате, дотронетесь до любых других предметов, до которых следом дотронется неограниченное число людей.

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И идеальная цепочка по неконтролируемому распространению вируса готова.

Если готовы чихнуть, делайте это в одноразовый платок , а если его нет, то прикройте лицо согнутым локтем . Чихать просто «во вне» тоже крайне опасно.

Используйте маски, но...

ВОЗ не рекомендует использовать маски, если вы не болеете. И хотя они имеют определенную эффективность (но далекую от гарантированной, в частности, они не закрывают глаза и не всегда плотно прилегает к носу и рту), использовать их просто так каждый день может быть излишним .

Причина проста — уже сейчас в аптеках их сложно найти, в интернете еще есть, но цены уже прилично отличаются прежних. Причина проста — масок сильно не хватает уже сейчас.

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При этом, если эпидемия вырастет в разы, и маски понадобятся с более острой необходимостью, их будет не найти вовсе, что приведет к еще большему ускорению распространения вируса.

Важно отметить: мы и никто не может отговаривать вас от ношения маски. Но имейте в виду, что как только ваши запасы кончатся, пополнить их, возможно, уже не получится.

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При этом совершенно точно вы обязаны носить маску, если больны сами (любым ОРВИ) . Маска на носителе значительно снижает вероятность заражения окружающих.

Не используйте смартфон

Не доставайте смартфон без экстренной необходимости вне дома. Держите в сумке, кармане.

Поверхность смартфона, а особенно его экран, место повышенной санитарной опасности и в обычное время, а в условиях распространения коронавируса особенно.

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В дороге не смотрите видео и ничего не читайте. Переписка с друзьями тоже подождет. В крайнем случае сделайте выбор в пользу музыки, включить которую можно еще дома.

Несколько раз в день обрабатывайте поверхность смартфона антисептическими салфетками.

Сидите дома

Если позволяет образ жизни, работа — старайтесь минимальное число раз выходить на улицу. Особенно избегайте большого скопления людей — общественного транспорта в часы-пик прежде всего.

Постарайтесь договориться об удаленной работе. Если это невозможно, попробуйте изменить график, чтобы ездить в менее оживленное время.

Если вы были в странах Европы и Азии за последний месяц — вам точно нельзя покидать свой дом , по возможности стоит изолировать себя на две недели и от родных.

Не контактируйте с пожилыми родственниками

Карантин и удаленная работа, а тем более вынужденный отпуск, отличная возможность заняться домашними делами, в т.ч. и навестить пожилых родственников.

Однако делать этого категорически нельзя . Если до 50 лет вероятность умереть от COVID-19 составляет доли процента, то с 60 лет — уже 3,6%, с 70 — 8%, а старше 80 уже почти 15%.

Помимо пожилых людей, в группе риска люди с пониженными иммунитетом (например, после перенесенных операций), повышенными давлением, онкологическими заболеваниями, диабетом и болезнями дыхательной системы.

Не паникуйте

Если у вас появились симптомы ОРВИ, не спешите бежать в поликлинику. Даже если у вас именно тот самый коронавирус, что пока еще довольно маловероятно, в 80% случаев все обойдется легким насморком и пройдет само собой.

Однако если симптомы нарастают (температура, сухой кашель, затруднение дыхания) и становятся все серьезнее, обратитесь на горячую линию Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 , в скорую 112 или по телефону горячей службы вашего города (как правило, он опубликован на сайтах местных администраций).

Но в любом случае постарайтесь максимально уменьшить контакты с окружающими .

Не увлекайтесь самолечением

Привычные препараты и средства при простуде помогут, если у вас и правда обычное ОРВИ. При коронавирусе COVID-19 они не возымеют эффекта, если течение болезни перетекает в тяжелую форму.

Не верьте постам в соцсетях и безответственным политикам, что коронавирус можно победить алкоголем, чесноком, баней.

Отдельно стоит запомнить, что против коронавируса бессмысленно принимать любые антибиотики, потому что они борются с бактериями, а не вирусами — это совсем разные вещи. Вакцина против COVID-19 пока не изобретена.

Что еще почитать

Информация о новой коронавирусной инфекции — Министерство здравоохранения РФ

Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) — ВОЗ, на русском языке

Коронавирусная инфекция COVID-19 — Википедия

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний — на англ. языке

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