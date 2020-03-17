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    Как не заразиться коронавирусом?

    Сборник простых правил, который поможет снизить риск заражения как COVID-19, так и любым другим вирусом, передающимся воздушно-капельным путем

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    Каждый день правительства разных стран, в т.ч. и России, вводят все новые и новые ограничения, призванные остановить или притормозить распространения коронавируса. Отменены не только спортивные, но и практически все культурные и развлекательные мероприятия. Но эти меры будут недостаточно эффективны, если каждый из нас не станет соблюдать простые меры предосторожности для сохранения своего здоровья и здоровья близких. Что должен знать каждый о коронавирусе — в серии материалов LiveSport.Ru.

    Ничего не трогайте руками и чаще их мойте

    Вероятно, самый распространённый способ проникновения вируса в организм человека — транзитом через руки.

    За день мы много чего трогаем, в т.ч. в общественных местах, транспорте, на работе. После чего чешем нос, трем глаза и т.д. Вирус, оказавшийся на слизистых, моментально проникает в организм.

    Старайтесь ничего не трогать за пределами своего дома. Не касайтесь своего лица. Это сложно, но если постоянно об этом думать, то может получиться.

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    • Как можно чаще мойте руки. На работе, в общественных местах, а главное — как только приходите домой. С мылом, теплой водой (хотя ВОЗ указывает, что ее температура не имеет значения), не менее 20 секунд, тщательно промывая все пальцы и между ними. И не забывайте про запястья.

    Как правильно мыть руки. Инструкция ВОЗ

    На улице носите с собой санитайзер. Он должен быть с содержанием спирта не менее 60%, иначе эффективность сомнительна.

    Чихайте правильно

    С детства нас учили прикрывать при кашле или чихе лицо ладонью — неправильно учили.

    После того, как вы прикроете лицо рукой, ваша ладонь станет биологическим оружием (не только во времена эпидемий, а вообще всегда). Следом вы возьметесь за дверную ручку, поздороваетесь с кем-то, введете пин-код в банкомате, дотронетесь до любых других предметов, до которых следом дотронется неограниченное число людей.

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    И идеальная цепочка по неконтролируемому распространению вируса готова.

    Если готовы чихнуть, делайте это в одноразовый платок, а если его нет, то прикройте лицо согнутым локтем. Чихать просто «во вне» тоже крайне опасно.

    Используйте маски, но...

    ВОЗ не рекомендует использовать маски, если вы не болеете. И хотя они имеют определенную эффективность (но далекую от гарантированной, в частности, они не закрывают глаза и не всегда плотно прилегает к носу и рту), использовать их просто так каждый день может быть излишним.

    Причина проста — уже сейчас в аптеках их сложно найти, в интернете еще есть, но цены уже прилично отличаются прежних. Причина проста — масок сильно не хватает уже сейчас.

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    При этом, если эпидемия вырастет в разы, и маски понадобятся с более острой необходимостью, их будет не найти вовсе, что приведет к еще большему ускорению распространения вируса.

    Важно отметить: мы и никто не может отговаривать вас от ношения маски. Но имейте в виду, что как только ваши запасы кончатся, пополнить их, возможно, уже не получится.

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    При этом совершенно точно вы обязаны носить маску, если больны сами (любым ОРВИ). Маска на носителе значительно снижает вероятность заражения окружающих.

    Не используйте смартфон

    Не доставайте смартфон без экстренной необходимости вне дома. Держите в сумке, кармане.

    Поверхность смартфона, а особенно его экран, место повышенной санитарной опасности и в обычное время, а в условиях распространения коронавируса особенно.

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    В дороге не смотрите видео и ничего не читайте. Переписка с друзьями тоже подождет. В крайнем случае сделайте выбор в пользу музыки, включить которую можно еще дома.

    Несколько раз в день обрабатывайте поверхность смартфона антисептическими салфетками.

    Сидите дома

    Если позволяет образ жизни, работа — старайтесь минимальное число раз выходить на улицу. Особенно избегайте большого скопления людей — общественного транспорта в часы-пик прежде всего.

    Постарайтесь договориться об удаленной работе. Если это невозможно, попробуйте изменить график, чтобы ездить в менее оживленное время.

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    • Если вы были в странах Европы и Азии за последний месяц — вам точно нельзя покидать свой дом, по возможности стоит изолировать себя на две недели и от родных.

    Не контактируйте с пожилыми родственниками

    Карантин и удаленная работа, а тем более вынужденный отпуск, отличная возможность заняться домашними делами, в т.ч. и навестить пожилых родственников.

    Однако делать этого категорически нельзя. Если до 50 лет вероятность умереть от COVID-19 составляет доли процента, то с 60 лет — уже 3,6%, с 70 — 8%, а старше 80 уже почти 15%.

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    • Помимо пожилых людей, в группе риска люди с пониженными иммунитетом (например, после перенесенных операций), повышенными давлением, онкологическими заболеваниями, диабетом и болезнями дыхательной системы.

    Не паникуйте

    Если у вас появились симптомы ОРВИ, не спешите бежать в поликлинику. Даже если у вас именно тот самый коронавирус, что пока еще довольно маловероятно, в 80% случаев все обойдется легким насморком и пройдет само собой.

    Однако если симптомы нарастают (температура, сухой кашель, затруднение дыхания) и становятся все серьезнее, обратитесь на горячую линию Роспотребнадзора 8 800 555 49 43, в скорую 112 или по телефону горячей службы вашего города (как правило, он опубликован на сайтах местных администраций).

    Но в любом случае постарайтесь максимально уменьшить контакты с окружающими.

    Не увлекайтесь самолечением

    Привычные препараты и средства при простуде помогут, если у вас и правда обычное ОРВИ. При коронавирусе COVID-19 они не возымеют эффекта, если течение болезни перетекает в тяжелую форму.

    Не верьте постам в соцсетях и безответственным политикам, что коронавирус можно победить алкоголем, чесноком, баней.

    Отдельно стоит запомнить, что против коронавируса бессмысленно принимать любые антибиотики, потому что они борются с бактериями, а не вирусами — это совсем разные вещи. Вакцина против COVID-19 пока не изобретена.

    Что еще почитать

    Информация о новой коронавирусной инфекцииМинистерство здравоохранения РФ

    Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)ВОЗ, на русском языке

    Коронавирусная инфекция COVID-19Википедия

    Американский центр по контролю и профилактике заболеванийна англ. языке

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