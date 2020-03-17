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    Евро-2021. УЕФА перенес чемпионат Европы-2020 на год

    Все подробности переноса чемпионата Европы по футболу из-за пандемии коронавируса

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    Во вторник, 17 марта, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально утвердил перенос Чемпионата Европы по футболу-2020 на 2021 год.
    Об этом было объявлено на проходящей по видеосвязи конференции, в которой принимали участие представители ассоциаций-членов УЕФА, члены Ассоциации европейских клубов (ECA) и представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

    Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах разных европейских стран. Из-за пандемии коронавируса соревнование решили перенести. Теперь чемпионат Европы по футболу запланирован с 11 июня по 11 июля 2021 года.

  • Александер Чеферин
  • Президент УЕФА
  • Здоровье болельщиков, персонала и футболистов должно быть нашей главной заботой. Исходя из этого, УЕФА предложил варианты, как безопасно завершить турниры этого сезона, и я горжусь реакцией моих коллег по европейскому футболу. Чувствовался истинный дух сотрудничества. Все понимали, что нужно чем-то пожертвовать, чтобы достичь наилучшего результата. Было важно, чтобы УЕФА как руководящий орган европейского футбола возглавил процесс и принес самую большую жертву. УЕФА заплатит большую цену за перенос Евро-2020, но мы сделаем все возможное, чтобы не навредить жизненно важному финансированию массового футбола, женского футбола и развитию футбола в наших 55 странах. Цель прежде выгоды — этим принципом мы руководствовались при принятии решения на благо всего европейского футбола.

    • Все турниры и матчи УЕФА (включая товарищеские) среди мужских и женских клубов и сборных отложены до дальнейших распоряжений.

    Стыковые матчи Евро-2020 и спарринги сборных, назначенные на конец марта, пройдут во время окна для международных матчей в начале июня, если позволит текущая ситуация.

    Первым из официальных организаций о переносе Евро-2020 сообщил Норвежский футбольный союз в своем Twitter.

    Как отмечается, УЕФА возместит стоимость билетов всем желающим, если они не смогут посетить матчи в 2021 году. Вся информация по возврату средств будет доступна в течение следующего месяца.

    УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня. В организации считают, что лиги по всей Европе должны быть перезапущены одновременно после прекращения паузы, связанной с коронавирусом.

    Для этого будет создана специальная рабочая группа, в которую войдут представители УЕФА, европейских футбольных лиг и клубов, которая будет разрабатывать новую систему календаря сезона-2019/20.

    Реакции

    После новости о том, что УЕФА принял решение на год перенести чемпионат Европы, главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам.

    Министерство спорта России также прокомментировало решение о переносе чемпионата Европы с 2020 года на 2021-й.

  • Минспорт России с пониманием относится к своевременному решению УЕФА перенести чемпионат Европы на следующий год в связи с пандемией коронавируса. Организацией матчей в Санкт-Петербурге занимается профессиональная команда, и мы уверены, что турнир в 2021 году пройдет на самом высоком уровне
  • Пресс-служба Минспорта РФ

    • Посол ФИФА и чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева назвала правильным решение о переносе Евро-2020 .

  • Считаю, что это правильное решение, которое соответствует всем мировым стандартам по борьбе с пандемией. Страны закрывают границы и то, что спортивные события приостановлены, минимизирует контакты, которые могут привести к распространению вируса. В этом случае я всегда привожу в пример Таиланд, который купировал проблему коронавируса очень быстро, приняв все необходимые меры. И, вообще, не стоит поддаваться массовой истерии и впадать в панику. Нужно просто здраво, как собственно и всегда, независимо от обстановки с вирусом, принимать все меры предосторожности.
  • Евгения Лопырева

    • Владелец компании «Телеспорт» Петр Макаренко сообщил, что перенос чемпионата Европы не скажется на распределении телевизионных прав.

    «Какая разница, перенесли чемпионат Европы на час, полтора или на год? Что это меняет? Ничего. Ничего не меняется», — сказал Макаренко.

    Ранее сообщалось, что Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» будут транслировать Евро в равном объеме.

    Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ныне работающий в Сербии с клубом «Динамо» Нови Сад одобрил решение перенести ЧЕ-2020, отметив, что это положительно скажется на качестве футбола.

  • Если существует угроза дальнейшего распространения вируса, то конечно лучше приостановить чемпионат и дождаться нормализации ситуации. Сейчас на первый план выходит жизнь и здоровье людей. Надо победить эту заразу и потом опять начать жить обычной жизнью. Поэтому мое мнение-это правильное и своевременное решение. В сегодняшней ситуации, я думаю нецелесообразно проводить ЧЕ. Чемпионаты всех стран остановлены, многие клубы прекратили тренировочный процесс. Нет понимания, когда возобновятся тренировки и игры. На ЧЕ мы хотим видеть футбол высочайшего уровня, а в этой ситуации такой готовности у сборных не будет.
  • Андрей Чернышов

    • Президент «Ювентуса» и член Исполнительного комитета УЕФА Андреа Аньелли поддержал решение о переносе Евро-2020 на 2021 год

  • Европа столкнулась с самой большой проблемой поколения, которая влияет на все сферы общественной жизни, в том числе на футбол. Для нашей игры это огромное испытание, как лидеры мы должны были взять на себя ответственность и сделать все, что можем, чтобы обеспечить ее благополучие в долгосрочной перспективе путем предотвращения развития вируса. Сегодняшнее решение о переносе Евро-2020 — свидетельство единства и совместных усилий заинтересованных сторон в интересах футбола. Сейчас основное внимание будет уделено поиску решений, которые позволят завершить клубный сезон наиболее практичным образом, а также тому, чтобы футбол, как и общество в целом, как можно быстрее вернулся к своей естественной форме и ритму.
  • Андреа Аньелли

    • А вот главный тренер сборной Дании Оге Харейде дал понять, что перенос Евро-2020 на 2021 год, скорее всего, не позволит ему отвезти команду на континентальное первенство.

  • Я не вел диалог с Датским футбольным союзом на тему того, могу ли я продолжить работу. Союз проинформировал меня о решении УЕФА перенести чемпионат Европы. Срок действия моего контракта с Датским футбольным союзом истекает 31 июля. Я ожидаю, что уйду, как это планировалось.
  • Оге Харейде

    • Напомним, что Дания является соперницей сборной России по группе. И кстати — контракт Станислава Черчесова был на днях продлен.

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