Когда закончится эпидемия коронавируса?

Замок на воротах стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене

Эпидемия коронавируса полностью остановила мировой спорт. При этом по мнению специалистов COVID-19 еще только набирает обороты. Как не заразиться самому и не заразить других? Что должен знать каждый о коронавирусе — в серии материалов LiveSport.Ru.

Коротко о COVID-19

Коронавирусная инфекция COVID-19 — это респираторная инфекция, в острых формах проявления приводящая к вирусной пневмонии (поражению легких) с летальным исходом .

COVID-19 — седьмой по счету известный коронавирус, поражающий человека. Нулевой пациент (первый заразившийся в популяции) появился в Китае, в городе Ухань, примерно 17 ноября 2019 года.

Коронавирус в спорте: полная сводка

31 декабря 2019 года Китай проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным патогеном. 28 февраля 2020 года ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации, а 11 марта — о пандемии вируса (т.е. распространении по всему миру).

На 80% зараженных вирус не оказывает заметного воздействия, болезнь протекает симптомов. Но люди со сниженным иммунитетом (в силу перенесенных операций, заболеваний и т.д.), и прежде всего пожилые люди старше 70 лет — в зоне риска.

На данный момент к летальному исходу приводит около 1% заболеваний.

Когда кончится эпидемия?

По мнению ученых, забыть о COVID-19 получится еще очень нескоро . Для полного избавления человечеству потребуются две вещи: выработка иммунитета и/или тотальная вакцинация.

Иммунитет

Пока нет достаточного количества подтвержденных случаев вторичного заражения. Возможно, такие случаи — следствие ошибок диагностирования.

По общему сценарию, у перенесшего COVID-19 вырабатывается иммунитет. Насколько он длительный — вопрос отдельных дискуссий.

По некоторым данным, если нынешний коронавирус будет приходить волнами, как более привычный сезонный грипп, иммунитет человека в среднем сможет побеждать COVID-19 около 4 лет, пока штамм вируса не сменится значительно.

Но эти доводы еще только предстоит научно подтвердить или опровергнуть.

Вакцинация

На данный момент вакцины не существует. По всему миру десятки компаний и лабораторий занимаются ее изобретением.

Первые сообщения о начале клинических испытаний появились 16 марта. В американском Сиэтле 45 добровольцев получили по первой дозе нового препарата.

Через месяц вакцинация тестовой группы повторится.

Однако нынешние исследования проводятся на здоровых людях, чтобы установить наличие побочных эффектов. Только тогда, когда будет подтверждена безопасность вакцины, ученые перейдут к ее тестированию на заболевших коронавирусом.

По самым оптимистическим данным и при условии эффективности препарата, от текущего момента до массового производства может пройти более года .

При этом свои наработки есть в ряде других стран, в т.ч. и в России, но никаких сроков на данный момент нет . ВОЗ тоже воздерживается от прогнозов по поводу перспектив появления вакцины от COVID-19.

Что еще почитать

Информация о новой коронавирусной инфекции — Министерство здравоохранения РФ

Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) — ВОЗ, на русском языке

Коронавирусная инфекция COVID-19 — Википедия

Жесткие меры в борьбе с коронавирусом — это хорошо или плохо? У нас будет как в Китае? Когда все это кончится? — Meduza

Европа стала главным очагом коронавируса. Сценарии развития пандемии — РБК 0