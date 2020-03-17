КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Когда закончится эпидемия коронавируса?

    В чем опасность коронавируса, когда и как человечество выработает иммунитет и когда ждать вакцину?

    Футбол Коронавирус в спорте
    Вся лентаСамое главное
    Замок на воротах стадиона «Альянц Арена» в МюнхенеКогда закончится эпидемия коронавируса? Холанда можно купить из «Зальцбурга»Лучшие вундеркинды Football Manager 2020 Иван ПеришичТрансферный дайджест. 10-16 марта
  • 01:59
    • СМИ: УЕФА хочет 275 млн фунтов от клубов и лиг за перенос Евро-2020
  • 23:49
    • КХЛ объявила о приостановке Кубка Гагарина на неделю
  • 01:11
    • Жорже Жезуш сдал положительную пробу на коронавирус
  • 22:23
    • CAS приостановил слушания дел в своём здании в Лозанне до 1 мая
  • 22:13
    • Кудряшов отдал голевой пас за «Антальяспор»
  • 21:46
    • Иностранцам с 18 марта запретят въезд в Россию
  • 21:29
    • «Тамбов» дома разгромил «Крылья Советов» и покинул зону вылета
    Все новости спорта
    Замок на воротах стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене
    Замок на воротах стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене
  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!
    Эпидемия коронавируса полностью остановила мировой спорт. При этом по мнению специалистов COVID-19 еще только набирает обороты. Как не заразиться самому и не заразить других? Что должен знать каждый о коронавирусе — в серии материалов LiveSport.Ru.

    Коротко о COVID-19

    Коронавирусная инфекция COVID-19 — это респираторная инфекция, в острых формах проявления приводящая к вирусной пневмонии (поражению легких) с летальным исходом.

    COVID-19 — седьмой по счету известный коронавирус, поражающий человека. Нулевой пациент (первый заразившийся в популяции) появился в Китае, в городе Ухань, примерно 17 ноября 2019 года.

    Коронавирус в спорте: полная сводка

    31 декабря 2019 года Китай проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным патогеном. 28 февраля 2020 года ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации, а 11 марта — о пандемии вируса (т.е. распространении по всему миру).

  • Спорт не имеет значения во времена коронавируса? Еще как имеет
  • Из-за пандемии весь мир остался без главных спортивных событий
  • Вчера

    • На 80% зараженных вирус не оказывает заметного воздействия, болезнь протекает симптомов. Но люди со сниженным иммунитетом (в силу перенесенных операций, заболеваний и т.д.), и прежде всего пожилые люди старше 70 лет — в зоне риска.

    На данный момент к летальному исходу приводит около 1% заболеваний.

    Когда кончится эпидемия?

    По мнению ученых, забыть о COVID-19 получится еще очень нескоро. Для полного избавления человечеству потребуются две вещи: выработка иммунитета и/или тотальная вакцинация.

    Иммунитет

    Пока нет достаточного количества подтвержденных случаев вторичного заражения. Возможно, такие случаи — следствие ошибок диагностирования.

    По общему сценарию, у перенесшего COVID-19 вырабатывается иммунитет. Насколько он длительный — вопрос отдельных дискуссий.

  • Серия А показала пример во время коронавируса
  • Национальные чемпионаты по-разному реагировали на кризис
  • Вчера

    • По некоторым данным, если нынешний коронавирус будет приходить волнами, как более привычный сезонный грипп, иммунитет человека в среднем сможет побеждать COVID-19 около 4 лет, пока штамм вируса не сменится значительно.

    Но эти доводы еще только предстоит научно подтвердить или опровергнуть.

    Вакцинация

    На данный момент вакцины не существует. По всему миру десятки компаний и лабораторий занимаются ее изобретением.

    Первые сообщения о начале клинических испытаний появились 16 марта. В американском Сиэтле 45 добровольцев получили по первой дозе нового препарата.

    Через месяц вакцинация тестовой группы повторится.

  • УЕФА, футбол и коронавирус. Ответы на главные вопросы
  • Пандемия коронавируса поставила под угрозу продолжение сезона во всем мировом футболе
  • 14/03/2020

    • Однако нынешние исследования проводятся на здоровых людях, чтобы установить наличие побочных эффектов. Только тогда, когда будет подтверждена безопасность вакцины, ученые перейдут к ее тестированию на заболевших коронавирусом.

    По самым оптимистическим данным и при условии эффективности препарата, от текущего момента до массового производства может пройти более года.

    При этом свои наработки есть в ряде других стран, в т.ч. и в России, но никаких сроков на данный момент нет. ВОЗ тоже воздерживается от прогнозов по поводу перспектив появления вакцины от COVID-19.

    Что еще почитать

    Информация о новой коронавирусной инфекцииМинистерство здравоохранения РФ

    Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)ВОЗ, на русском языке

    Коронавирусная инфекция COVID-19Википедия

    Жесткие меры в борьбе с коронавирусом — это хорошо или плохо? У нас будет как в Китае? Когда все это кончится?Meduza

    Европа стала главным очагом коронавируса. Сценарии развития пандемииРБК 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Коронавирус остановил Серию A. Дальше — Евро-2020?
  • 10/03/2020 в 21:56
    •
  • Прогноз
  • «Гезтепе» — «Ризеспор»
  • 1.83
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Эпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромых
    • 21:19 11/03/2020     Диего Симеоне и Юрген Клопп
  • План Симеоне сработал. «Атлетико» выстоял на «Энфилде»
    • 13:35 12/03/2020     Футболисты «Сочи»
  • Кокорин сделал дубль за «Сочи» и вывел команду из зоны вылета
    • 13:49 12/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Футбол на карантине Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 16 мартаКоронавирус добивает мировой спорт. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 02:010
  • 18:57
    • Федун предложил досрочно завершить розыгрыш РПЛ
  • 18:46
    • «Тамбов» и «Крылья Советов» назвали составы
  • 18:32
    • Матч ЦСКА — «Зенит» перенесен из-за коронавируса
    Футбольный мяч Футбол Спорт не имеет значения во времена коронавируса? Еще как имеетИз-за пандемии весь мир остался без главных спортивных событий Вчера в 13:580
  • Экспресс дня

  • Обыграет ли «Гезтепе» аутсайдера турецкой Суперлиги?
  • 2.56
    •
  • 01:23
    • Божович: «Тамбов» забил три, но мог забить нам и пять мячей
  • 00:54
    • Широков: «Краснодар» в жизни ничего не выиграет, только если случайно
  • 00:43
    • Федотов: Приостановка чемпионата? Без зрителей наша игра не имеет смысла
    «Ювентус» победил «Интер» перед остановкой сезона Футбол Серия А показала пример во время коронавирусаНациональные чемпионаты по-разному реагировали на кризис Вчера в 03:320
  • 17:40
    • Минспорта отменило все международные турниры на территории России
  • 20:41
    • МОК не рассматривает вариант проведения Игр-2020 без зрителей
  • 20:16
    • Сборная России по боксу срочно покинет Лондон
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.83
  • Прогноз на матч Гезтепе — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.56
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сидней — Веллингтон Феникс
  • Футбол
  • Завтра в 11:45
    •  1.49
  • Прогноз на матч Шинник — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие