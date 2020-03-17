Когда закончится эпидемия коронавируса?

Коротко о COVID-19
Коронавирусная инфекция COVID-19 — это респираторная инфекция, в острых формах проявления приводящая к вирусной пневмонии (поражению легких)
COVID-19 — седьмой по счету известный коронавирус, поражающий человека. Нулевой пациент (первый заразившийся в популяции) появился в Китае, в городе Ухань, примерно 17 ноября 2019 года.
Коронавирус в спорте: полная сводка
31 декабря 2019 года Китай проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным патогеном. 28 февраля 2020 года ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации, а 11 марта — о пандемии вируса (т.е. распространении по всему миру).
На 80% зараженных вирус не оказывает заметного воздействия, болезнь протекает симптомов. Но люди со сниженным иммунитетом (в силу перенесенных операций, заболеваний и т.д.), и прежде всего пожилые люди старше 70 лет — в зоне риска.
На данный момент к летальному исходу приводит около 1% заболеваний.
Когда кончится эпидемия?
По мнению ученых,
Иммунитет
Пока нет достаточного количества подтвержденных случаев вторичного заражения. Возможно, такие случаи — следствие ошибок диагностирования.
По общему сценарию, у перенесшего COVID-19 вырабатывается иммунитет. Насколько он длительный — вопрос отдельных дискуссий.
По некоторым данным, если нынешний коронавирус будет приходить волнами, как более привычный сезонный грипп, иммунитет человека в среднем сможет побеждать COVID-19 около 4 лет, пока штамм вируса не сменится значительно.
Но эти доводы еще только предстоит научно подтвердить или опровергнуть.
Вакцинация
На данный момент вакцины не существует. По всему миру десятки компаний и лабораторий занимаются ее изобретением.
Первые сообщения о начале клинических испытаний появились 16 марта. В американском Сиэтле
Через месяц вакцинация тестовой группы повторится.
Однако нынешние исследования проводятся на здоровых людях, чтобы установить наличие побочных эффектов. Только тогда, когда будет подтверждена безопасность вакцины, ученые перейдут к ее тестированию на заболевших коронавирусом.
По самым оптимистическим данным и при условии эффективности препарата, от текущего момента до массового производства
При этом свои наработки есть в ряде других стран, в т.ч. и в России, но
Что еще почитать
Информация о новой коронавирусной инфекции — Министерство здравоохранения РФ
Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) — ВОЗ, на русском языке
Коронавирусная инфекция COVID-19 — Википедия
Жесткие меры в борьбе с коронавирусом — это хорошо или плохо? У нас будет как в Китае? Когда все это кончится? — Meduza
Европа стала главным очагом коронавируса. Сценарии развития пандемии — РБК 0