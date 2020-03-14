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    УЕФА, футбол и коронавирус. Ответы на главные вопросы

    Пандемия коронавируса поставила под угрозу продолжение сезона во всем мировом футболе

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    За последние 72 часа многие чемпионаты были остановлены, в том числи так поступили в Испании, Италии, Швейцарии, Португалии, Норвегии, Бельгии и Голландии и ряде других стран. Автор ESPN Габриэле Маркотти ответил на некоторые важные вопросы, которые возникли у многих болельщиков относительно дальнейших действий УЕФА в данной ситуации.
    Вопрос: УЕФА говорит, что во вторник проведет видеоконференцию с заинтересованными сторонами, чтобы обсудить ситуацию. Что они собираются делать с европейским сезоном и Евро-2020?

    Ответ: По этой причине УЕФА обращается к заинтересованным сторонам: 55 членам-ассоциациям, представителям крупных чемпионатам, представителям Европейской ассоциации клубов и FIFPro — организации, которая представляет права футболистов.

    УЕФА несет ответственность за Лигу чемпионов и Лигу Европы, но в Европе очень многое зависит от решения властей на местах, которые могут запрещать массовые мероприятия и даже передвижения между населенными пунктами. УЕФА хочет услышать все стороны, а затем принимать всеобъемлющее решение. До этого момента организация действовала локально: ПСЖ уже играл при пустых трибунах с «Боруссией», а затем матч «Севилья» — «Рома» вовсе не состоялся из-за ограничений коммуникаций между Италией и Испанией.

    Вопрос: УЕФА перекладывает ответственность?

    Ответ: Они могут сказать, что такие решения должны приниматься выше — на уровне правительств. Руководители стран должны планировать, что делать дальше, отталкиваясь от рекомендаций медиков. Если много стран решат отказаться от продолжения сезона, то УЕФА последует их указаниям. Так они уже поступили с Лигой чемпионов и Лигой Европы.

    Когда дело доходит до выяснения, что делать с остальной частью сезона, решение слишком важно, чтобы принимать его быстро. Известно, что УЕФА ведет активные диалоги с медиками и властью Швейцарии, Италии, Испании, Германии и всего Евросоюза, а также Всемирной организацией здравоохранения. Мы получим более точное представление о ситуации в ближайшие три или четыре недели. Тогда может быть понятно, когда все стабилизируется. Именно поэтому большинство чемпионатов было приостановлено только до начала или середины апреля.

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    • Вопрос: Хорошо, но если игры отложены, а четвертьфиналы еврокубков были изначально запланированы на 7-8 апреля и 14-15 апреля, как быть? Ведь пока не закончится стадия 1/8 финала — не определятся четвертьфиналисты. Что со всем этим делать?

    Ответ: Это именно то, с чем УЕФА пытается разобраться в первую очередь, но места для маневра практически нет. Более того, если коронавирус будет побежден, а игры будут возобновлены, то национальные чемпионаты тоже захотят возобновления, после чего матчей станет слишком много. Один из вариантов решений — сделать четвертьфиналы и полуфиналы ЛЧ и ЛЕ в формате одного поединка вместо двух. Можно даже проводить их на нейтральном поле.

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    uefa.com

    Вопрос: Что будет, если успеть закончить все поединки к финалу Лиги чемпионов не выйдет?

    Ответ: Тогда, думаю, у нас просто не будет победителя Лиги чемпионов в этом году. Они не смогут отложить финал ЛЧ, потому что Евро-2020 начнется уже 12 июня — если, конечно, УЕФА не перенесет чемпионат Европы. Уже все знают, что 17 марта этот вопрос будет рассмотрен.

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    • Вопрос: Таким образом, если внести изменения в ЛЧ и ЛЕ, то получится доиграть национальные чемпионаты?

    Ответ: Да, но это создаст другую проблему. Когда проводить Евро-2020?

    Очевидно то, что следует перенести чемпионат Европы на лето 2021 года, когда завершится уже следующий сезон, но это не так просто сделать. Надо будет отменить или перенести финал Лиги наций, а также перенести отборочные поединки к ЧМ-2022 в Катаре.

    На лето следующего года также запланировать чемпионат Европы среди женщин. Если мужское Евро-2020 пройдет в те же даты (12 июня — 12 июля), но в следующем году, то турниры перекроют друг друга, хоть и частично. Это сценарий, который далек от идеала и создает проблемы логистики и маркетинга.

    Затем состоится первый расширенный чемпионат мира среди клубов в Китае. Дата старта — 17 июня 2021-го. В настоящее время в нем планируют выступить восемь клубов Европы. Сложные отношения между УЕФА и ФИФА могут стать еще одним препятствием, если надо будет утверждать новый календарь.

    Вопрос: Хорошо, что будет с национальными чемпионатами, если они не смогут доиграть матчи? Либо потому, что ситуация не улучшается, либо потому, что она улучшается лишь настолько, чтобы УЕФА закончил ЛЧ и ЛЕ, а также провел Евро-2020 в этом году. Чемпионаты будут завершены досрочно?

    Ответ: Это еще один вопрос, который будет обсуждаться 17 марта.

    Серия А, которая была вынуждена иметь дело с этим раньше всех из-за масштабов распространения коронавируса в Италии, изложила три сценария, все из которых предполагали, что Евро-2020 не переносятся.

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    • Первый — просто объявить сезон-2019/20 не состоявшимся. В таком случае не будет чемпионов, не будет вылетевших и тех, кто получит путевки в еврокубки (они достанутся командам, занимающим более высокое место в клубном рейтинге). Правда, по такому плану тот же «Ливерпуль» остался бы без титула, который ждал целых 30 лет.

    Другой вариант — объявить итоги чемпионатов на основании тех позиций, который есть сейчас.

    Третий — создать какую-то мини-лигу или плей-офф, чтобы определить чемпионов и обладателей еврокубковых мест. Это будет зависеть уже от ситуации с коронавирусом и его распространением.

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    globallookpress.com

    Вопрос: Как насчет экономических потерь? Клубы, УЕФА, трансляторы, спонсоры — все переживут крах?

    Ответ: Все согласны с тем, что здоровье людей — на первом месте. Кроме того, большинство контрактов имеют пункты о форс-мажорных обстоятельствах. Клубы, разумеется, пострадают из-за отсутствия продаж билетов. Многие финансовые детали еще предстоит решить.

    Вопрос: Получается, что идеального выхода из этой ситуации нет?

    Ответ: Именно так. И это довольно логичный исход того беспорядка, в котором оказался футбол, не говоря уже о неопределенности, от которой страдают УЕФА и национальные чемпионаты. Очевидного решения нет. Все просто следуют за той мыслью, что цель номер один — сохранить здоровье людей и победить пандемию. Футбол должен оставаться на последнем месте в этих обстоятельствах, но правильно сказал Карло Анчелотти: «Для многих из нас эта игра — самая важная из неважных вещей в жизни». 0

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