Манкунианцы уничтожили австрийцев. Игало зажег «МЮ»

Игало казался плохой шуткой

Игало «выстрелил» в «МЮ» globallookpress.com

Очень многие болельщики и эксперты смеялись, когда «Манчестер Юнайтед» подписал Игало. Форвард-середняк, который в последние годы выступал в Китае, а его репутация была далека от того, чтобы оказаться в составе манкунианцев.

Тем не менее, клуб пошел на этот шаг в последний момент трансферного окна. Никто ничего не ждал от этого футболиста, а когда стало известно, что Одион был помещен на карантин из-за китайского коронавируса и не может играть, то многие задавались вопросом, зачем вообще нужен был этот игрок Сульшеру.

В последнее время нигериец своими результатами развеял все сомнения и заставил критиков замолчать. Игру с ЛАСКом он начинал, записав на свой счет уже три гола в двух поединках — один против «Брюгге» в Лиге Европы и еще два против «Дерби» в Кубке Англии.

Следовательно, новость о том, что Игало забил очередной гол в Линце, никого не удивила. Более того, их не озадачит и то, что он помог забить первый гол с августа Дэниелу Джеймсу. А затем надо просто посмотреть, какой гол забил форвард «Манчестер Юнайтед». Это фантастика.

Гол Игало — настоящий шедевр, максимальное проявление истинного мастерства, техники, смелости и силы. Все это давно было необходимо «Манчестер Юнайтед». Команде не хватало подобных действий.

Новичок дал «МЮ» больше, чем от него ждали

Игало вел команду за собой globallookpress.com

Сульшер часто говорил об Игало как о чистом нападающем, который призван, чтобы забивать простые голы и реализовывать моменты, которые игрок обязан завершать результативно. С этим у манкунианцев часто возникали проблемы, когда на острие выходил тот же Антони Марсьяль.

Когда матч с ЛАСКом приближался к получасовой отметке, «Юнайтед» набирал обороты, но забить не удавалось. В одном из эпизодов Фернандес совершил очередной проход к штрафной и уперся в защитников, решив вернуть мяч Игало.

Первое прикосновение мяча нигерийцем было довольно слабым. Казалось, что это все испортит. Однако внезапно мяч отскочил от него, но Игало быстро среагировал и левой ногой набросил его себе на правую. Потом еще одна переброска и пушечный удар с левой — гол. Это был идеальный удар, очень приятный для глаз и не оставляющий шансов вратарю австрийцев. Мяч ударился об перекладину и оказался в воротах.

Это был гол мирового класса, который дал «Юнайтед» тот толчок, после которого команда начала уверенно доминировать и фактически гарантировала себе путевку в четвертьфинал.

В дальнейшем «Ман Юнайтед» полностью уничтожил противника. Команда забивала не просто голы, а творила их со вкусом и шармом. Восхитительный удар Джеймса, роскошный пас Фреда на Мату, а также перфомансы Гринвуда и Перейры.

Все это доминирование по ходу игры с ЛАСКом стало возможным благодаря великолепному Игало. Нигериец за короткий период доказал, что у него есть класс и техника, которые сочетаются с отличной физикой. Люди смеялись, когда нападающий подписал контракт с клубом, но теперь смеется только «Манчестер Юнайтед». 0