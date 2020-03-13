Манкунианцы уничтожили австрийцев. Игало зажег «МЮ»

Игало казался плохой шуткой
Очень многие болельщики и эксперты смеялись, когда «Манчестер Юнайтед» подписал Игало. Форвард-середняк, который в последние годы выступал в Китае, а его репутация была далека от того, чтобы оказаться в составе манкунианцев.
Тем не менее, клуб пошел на этот шаг в последний момент трансферного окна. Никто ничего не ждал от этого футболиста, а когда стало известно, что Одион был помещен на карантин из-за китайского коронавируса и не может играть, то многие задавались вопросом, зачем вообще нужен был этот игрок Сульшеру.
В последнее время нигериец своими результатами развеял все сомнения и заставил критиков замолчать. Игру с ЛАСКом он начинал, записав на свой счет уже три гола в двух поединках — один против «Брюгге» в Лиге Европы и еще два против «Дерби» в Кубке Англии.
Следовательно, новость о том, что Игало забил очередной гол в Линце, никого не удивила. Более того, их не озадачит и то, что он помог забить первый гол с августа Дэниелу Джеймсу. А затем надо просто посмотреть, какой гол забил форвард «Манчестер Юнайтед». Это фантастика.
Гол Игало — настоящий шедевр, максимальное проявление истинного мастерства, техники, смелости и силы. Все это давно было необходимо «Манчестер Юнайтед». Команде не хватало подобных действий.
Новичок дал «МЮ» больше, чем от него ждали
Сульшер часто говорил об Игало как о чистом нападающем, который призван, чтобы забивать простые голы и реализовывать моменты, которые игрок обязан завершать результативно. С этим у манкунианцев часто возникали проблемы, когда на острие выходил тот же Антони Марсьяль.
Когда матч с ЛАСКом приближался к получасовой отметке, «Юнайтед» набирал обороты, но забить не удавалось. В одном из эпизодов Фернандес совершил очередной проход к штрафной и уперся в защитников, решив вернуть мяч Игало.
Первое прикосновение мяча нигерийцем было довольно слабым. Казалось, что это все испортит. Однако внезапно мяч отскочил от него, но Игало быстро среагировал и левой ногой набросил его себе на правую. Потом еще одна переброска и пушечный удар с левой — гол. Это был идеальный удар, очень приятный для глаз и не оставляющий шансов вратарю австрийцев. Мяч ударился об перекладину и оказался в воротах.
Это был гол мирового класса, который дал «Юнайтед» тот толчок, после которого команда начала уверенно доминировать и фактически гарантировала себе путевку в четвертьфинал.
В дальнейшем «Ман Юнайтед» полностью уничтожил противника. Команда забивала не просто голы, а творила их со вкусом и шармом. Восхитительный удар Джеймса, роскошный пас Фреда на Мату, а также перфомансы Гринвуда и Перейры.
Все это доминирование по ходу игры с ЛАСКом стало возможным благодаря великолепному Игало. Нигериец за короткий период доказал, что у него есть класс и техника, которые сочетаются с отличной физикой. Люди смеялись, когда нападающий подписал контракт с клубом, но теперь смеется только «Манчестер Юнайтед». 0