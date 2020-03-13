ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Манкунианцы уничтожили австрийцев. Игало зажег «МЮ»

    Одион Игало забил шедевральный гол в игре с ЛАСКом и дал начало разгромной победе своей команды

    Футбол Манчестер Юнайтед Футбол Англии Лига Европы ЛАСК Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Вся лентаСамое главное
    Одион ИгалоМанкунианцы уничтожили австрийцев. Игало зажег «МЮ» Пустой стадион в МенхенгладбахеСпорт vs коронавирус. Хроника 13 марта НеймарПСЖ способен на успех в Лиге чемпионов
  • 14:21
    • АПЛ официально остановлена из-за коронавируса
  • 13:23
    • УЕФА официально остановил Лигу чемпионов и Лигу Европы
  • 15:28
    • Единая лига ВТБ остановила сезон из-за коронавируса
  • 15:15
    • Бундеслига будет остановлена после 26-го тура
  • 13:45
    • КДК отменил удаления Карпова и Кверквелии
  • 13:13
    • Лига 1 приостановлена из-за коронавируса
  • 11:04
    • «Ак Барс» и «Салават» сыграют без зрителей из-за коронавируса
    Все новости спорта
    Одион Игало
    Одион Игало
  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!
    «Манчестер Юнайтед» при пустых трибунах в Австрии разгромил ЛАСК со счетом 5:0 в первой игре 1/8 финала Лиги Европы. Итоги поединка подвел автор Squawka Мохаммед Батт.

    Игало казался плохой шуткой

    Игало «выстрелил» в «МЮ»
    globallookpress.com

    Очень многие болельщики и эксперты смеялись, когда «Манчестер Юнайтед» подписал Игало. Форвард-середняк, который в последние годы выступал в Китае, а его репутация была далека от того, чтобы оказаться в составе манкунианцев.

    Тем не менее, клуб пошел на этот шаг в последний момент трансферного окна. Никто ничего не ждал от этого футболиста, а когда стало известно, что Одион был помещен на карантин из-за китайского коронавируса и не может играть, то многие задавались вопросом, зачем вообще нужен был этот игрок Сульшеру.

    В последнее время нигериец своими результатами развеял все сомнения и заставил критиков замолчать. Игру с ЛАСКом он начинал, записав на свой счет уже три гола в двух поединках — один против «Брюгге» в Лиге Европы и еще два против «Дерби» в Кубке Англии.

  • Эпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромых
  • Чемпионская гонка в Испании построена не на доминировании, а на упадке лидеров Примеры
  • 11/03/2020

    • Следовательно, новость о том, что Игало забил очередной гол в Линце, никого не удивила. Более того, их не озадачит и то, что он помог забить первый гол с августа Дэниелу Джеймсу. А затем надо просто посмотреть, какой гол забил форвард «Манчестер Юнайтед». Это фантастика.

    Гол Игало — настоящий шедевр, максимальное проявление истинного мастерства, техники, смелости и силы. Все это давно было необходимо «Манчестер Юнайтед». Команде не хватало подобных действий.

    Новичок дал «МЮ» больше, чем от него ждали

    Игало вел команду за собой
    globallookpress.com

    Сульшер часто говорил об Игало как о чистом нападающем, который призван, чтобы забивать простые голы и реализовывать моменты, которые игрок обязан завершать результативно. С этим у манкунианцев часто возникали проблемы, когда на острие выходил тот же Антони Марсьяль.

    Когда матч с ЛАСКом приближался к получасовой отметке, «Юнайтед» набирал обороты, но забить не удавалось. В одном из эпизодов Фернандес совершил очередной проход к штрафной и уперся в защитников, решив вернуть мяч Игало.

    Первое прикосновение мяча нигерийцем было довольно слабым. Казалось, что это все испортит. Однако внезапно мяч отскочил от него, но Игало быстро среагировал и левой ногой набросил его себе на правую. Потом еще одна переброска и пушечный удар с левой — гол. Это был идеальный удар, очень приятный для глаз и не оставляющий шансов вратарю австрийцев. Мяч ударился об перекладину и оказался в воротах.

  • ПСЖ способен на успех в Лиге чемпионов
  • Реакция прессы на матч ПСЖ — «Боруссия» Дортмунд
  • Вчера

    • Это был гол мирового класса, который дал «Юнайтед» тот толчок, после которого команда начала уверенно доминировать и фактически гарантировала себе путевку в четвертьфинал.

    В дальнейшем «Ман Юнайтед» полностью уничтожил противника. Команда забивала не просто голы, а творила их со вкусом и шармом. Восхитительный удар Джеймса, роскошный пас Фреда на Мату, а также перфомансы Гринвуда и Перейры.

    Все это доминирование по ходу игры с ЛАСКом стало возможным благодаря великолепному Игало. Нигериец за короткий период доказал, что у него есть класс и техника, которые сочетаются с отличной физикой. Люди смеялись, когда нападающий подписал контракт с клубом, но теперь смеется только «Манчестер Юнайтед». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Манчестер Юнайтед» прошел поворотный пункт к возрождению
  • 11/03/2020 в 05:39
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Динамо»
  • 2.00
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сердар Азмун
  • Трансферный дайджест. 3-9 марта
    • 21:05 09/03/2020     Лионель Месси
  • Эпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромых
    • 21:19 11/03/2020     Мартин Брейтуэйт
  • Луч надежды для «Барсы». Брейтуэйт способен возродить каталонцев
    • 13:44 08/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Диего Симеоне и Юрген Клопп Футбол План Симеоне сработал. «Атлетико» выстоял на «Энфилде»«Матрасники» в дополнительное время обыграли «Ливерпуль» и вышли в четвертьфинал Вчера в 13:350
  • 08:44
    • ИИХФ рекомендовали отменить ЧМ-2020 из-за коронавируса
  • 01:53
    • НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
  • 01:46
    • Главный тренер «Арсенала» заразился коронавирусом
    Футболисты «Сочи» Футбол Кокорин сделал дубль за «Сочи» и вывел команду из зоны вылетаСМИ — о разгромной победе «Сочи» над «Оренбургом» Вчера в 13:490
  • Экспресс дня

  • Выиграет ли «Зенит» первую игру в РПЛ после перерыва?
  • 3.05
    •
  • 13:54
    • Гендиректор «Леганеса» заболел коронавирусом
  • 11:51
    • «Ювентус» планирует купить защитника «Лилля»
  • 11:35
    • УЕФА может отменить отборочный матч Евро-2020 Грузия — Белоруссия
    Лионель Месси Футбол Эпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромыхЧемпионская гонка в Испании построена не на доминировании, а на упадке лидеров Примеры 11/03/2020 в 21:190
  • 01:37
    • Чемпионат Франции приостановлен из-за коронавируса
  • 01:01
    • «Байер» обыграл «Рейнджерс» в Глазго
  • 00:52
    • УЕФА может изменить формат еврокубков из-за коронавируса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Фортуна — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фулхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Уотфорд — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кельн — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие