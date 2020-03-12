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    ПСЖ способен на успех в Лиге чемпионов

    Реакция прессы на матч ПСЖ — «Боруссия» Дортмунд

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    ПСЖ впервые с 2016 года вышел в четвертьфинал ЛЧ
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    ПСЖ прошел «Боруссию» Дортмунд в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв ее со счетом 3:2 по сумме двух матчей. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    ПСЖ, наконец, проявил характер в Лиге чемпионов

    «Все вместе!», — с таким заголовком вышла французская L'Équipe.

    «Вчера вечером мы увидели компактный ПСЖ и игроков, готовых к испытанию и бьющихся друг за друга. Парижане играли дисциплинировано и четко следовали плану Томаса Тухеля.

    В случае поражения кресло под немецким специалистом зашаталось бы, но он провел великолепный матч. Между тем, защитник хозяев Кимпембе обеспечил команде невероятное чувство солидности и надежности».

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    ПСЖ способен дойти далеко в Лиге чемпионов

    «Париж свободен!» — триумфально провозглашает Le Parisien из столицы Франции. Газета считает, что команде по силам высоко забраться турнирной сеткой.

    «Сейчас более впечатляюще выглядит только "Бавария", — убеждено издание.

    "Самый непредсказуемый клуб мира вновь выстрелил. У дружины Тухеля по-прежнему есть слабые стороны, в особенности в обороне, но готовность к самопожертвованию, смелость и желание позволили избежать нового фиаско и обеспечили беспрецедентную мотивацию".

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    • "Боруссия" не сумела совладать со звездами ПСЖ

    "Дортмунд прощается с Лигой чемпионов. Оборона 'Боруссии' не справилась с игроками вроде Неймара. Витсель и Джан провалились в средней линии, а лучший бомбардир Холанд в самом важном матче прошедшей части года сыграл нерешительно", — считает немецкая Bild.

    "Нокаут в Париже: 'Боруссия' при пустых трибунах осталась с пустыми руками". Дортмундцы сыграли недостаточно креативно и допустили слишком много ошибок», — критикует своих соотечественников журнал Kicker.

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    • ПСЖ впервые за четыре года вышел в четвертьфинал ЛЧ

    «Парижане выглядят командой, настроенной на преодоление многолетней боли поражений в Лиге чемпионов, а также сосредоточенной на достижении результата, достойного выхода в четвертьфинал. Просто превосходное выступление от ПСЖ, в этом сезоне они наконец-то все делают правильно? Томас Тухель привел коллектив к его первому выходу в четвертьфинал после сезона 2015/2016», — пишет немецкая Deutsche Welle.

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    • «Дикое празднование, фейерверки и вспышки — незабываемый европейский вечер ПСЖ. Это был матч, который надолго останется в памяти парижских фанатов, хотя они не были на стадионе [из-за коронавируса], чтобы увидеть его. Но, не желая оставлять своих фанатов в напряжении в стороне, игроки хозяев вышли на участок внешнего периметра стадиона, где их встретила необычная толпа во французской столице», — отмечает британская BBC. 0

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