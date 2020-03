План Симеоне сработал. «Атлетико» выстоял на «Энфилде»

Точный удар головойвывел хозяев вперед в первом тайме. Несмотря на несколько опасных моментов у ворот «матрасников», подопечнымвсе же удалось выстоять и перевести игру в овертайм.

«Ливерпуль» впервые получил преимущество в противостоянии, когда Роберто Фирмино со второй попытки пробил Яна Облака. Однако Маркос Льоренте ошеломил болельщиков своим дублем, прежде чем Альваро Мората окончательно добил «красных».

Предлагаем пять основных сюжетных линий, которые мы увидели минувшим вечером в Мерсисайде.

1. Симеоне все сделал правильно… почти

Тактика Диего Симеоне в первом матче заключалась в следующем: сидеть в глубокой обороне после раннего гола, делать тактические фолы и тянуть время. С подобным настроем его подопечные действовали и на протяжении больше части ответной встречи.

И теперь, когда «Атлетико» благополучно вышел в четвертьфинал, обыграв действующих чемпионов, такой тренерский подход можно назвать оправданным… почти.

For the first time since Jürgen Klopp took charge of the club, Liverpool have been knocked out in a two-legged knockout tie in European competition *AND* lost a Champions League game at Anfield.

Diego Simeone and Atlético Madrid chuck out the holders. pic.twitter.com/FnnFInA5cT — Squawka Football (@Squawka) March 11, 2020

Под руководством Симеоне «Атлетико» прославился своей замечательной игрой в обороне. Эта команда не боится находиться под давлением, потому что знает, что может справиться с любой угрозой. На этот раз мадридцам помогла доля удачи и индивидуальные качества отдельных игроков, но Симеоне заслуживает похвалы за веру, которую он внушил своим футболистам.

Оглядываясь назад, можно сказать, что мастерство аргентинца заключалось в том, чтобы выпустить на поле Льоренте на 56-й минуте. Можно много спорить о том, насколько велика заслуга тренера в том, что один из его подопечных выстрелил в нужный момент. Одно можно сказать наверняка: Симеоне улыбался, когда проснулся на следующий день.

2. Противостояние вратарей оказалось решающим

Адриан проделал более чем достойную восхищения работу, когда ему пришлось заменить травмированного Алиссона. Отыграв больше минут, чем большинство резервных вратарей, испанец весь сезон действовал почти безошибочно, но, к сожалению, он приберег несколько неприятных сюрпризов для столь важного матча.

Jan Oblak is making some big saves at Anfield. pic.twitter.com/5MuE6IEJhX — Squawka News (@SquawkaNews) March 11, 2020

Когда «Ливерпуль» вел 2:0 после гола Фирмино, Адриан неудачно выбил мяч от своих ворот, и Льоренте в конечном счете воплотил свой момент в точный удар. Более того, все три голы «Атлетико» могли быть остановлены, если бы в воротах стоял Алиссон, поскольку удары мадридцев не были уж слишком мощными.

Тем временем Ян Облак показал свой класс на противоположном краю поля. Он пропустил лишь в тех моментах, когда действительно ничем не мог помочь, и, честно говоря, несмотря на всю тактику Симеоне, словенец единолично не позволил своей команде проиграть в основное время.

3. Вейналдум — игрок для больших матчей

Если бы вас попросили составить рейтинг лучших игроков стартового состава «Ливерпуля», Вейналдум, вероятно, не вошел бы в семерку или восьмерку лучших. Это говорит об огромном количестве звезд в команде Юргена Клоппа, но также подчеркивает, что вклад Вейналдума в результаты определить сложно.

Georginio Wijnaldum has scored five Champions League goals for Liverpool:

⚽️ vs. Roma (semi-final)

⚽️ vs. Barcelona (semi-final)

⚽️ vs. Barcelona (semi-final)

⚽️ vs. Genk (group stage)

⚽️ vs. Atlético (last 16)

Coming up clutch again. 🧞‍♂️ pic.twitter.com/jkkfvfPYsa — Squawka Football (@Squawka) March 11, 2020

Кажется, что голландец остается на задворках в большинстве игр, проявляя лишь молниеносные вспышки активности, которые часто остаются незамеченными, теряясь в скоростном футболе «Ливерпуля». Но именно в самых важных матчах вклад Вейналдума становится ощутимым.

Мы убедились в этом, когда его превосходный удар головой вывел хозяев вперед. Было бы удивительно, если бы он не отличился, учитывая то, как в прошлом сезоне он помог совершить камбек в противостоянии с «Барселоной».

Легко забыть, что тогда Вейналдум начал второй полуфинальный матч на скамейке запасных. В нынешних условиях такого случиться не могло. 29-летний футболист — игрок для больших матчей, что также подтверждается его помощью в моменте с голом Фирмино. Именно он станет ключевым исполнителем, если в следующем сезоне «Ливерпуль» доберется до стадии плей-офф Лиги чемпионов.

4. «Ливерпулю» нужен еще один звездный нападающий

Это был странный вечер для грозного трио из «Ливерпуля». Будучи единым целым, Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамед Салах регулярно угрожали чужим воротам, но не смогли найти возможность для взятия ворот вплоть до гола бразильца в дополнительное время.

Roberto Firmino (15) has now scored more Champions League goals than Ronaldo (14). 💇‍♂️ pic.twitter.com/uBddLVanMA — Squawka Football (@Squawka) March 11, 2020

Хотя может показаться глупым искать недостатки в атаке столь успешной команды, именно в такие вечера нужно ставить все под сомнение. В самом деле, добавление в состав «красных» еще одного форварда калибра Салаха, Мане и Фирмино только улучшит «Ливерпуль».

Трио форвардов несет ответственность за упущенные моменты и разочаровывающие потери. Однако подобное может случиться даже со звездами, когда им поручено разрушить чрезвычайно крепкую оборону. Но можно смело утверждать, что Клопп вывел бы из игры одного из них в середине второго тайма, если бы у него была альтернатива на скамейке запасных.

Нас ждет интересное лето. Переход Тимо Вернера из «Лейпцига» уже обсуждается. И стоит задаться вопросом: если клубы Премьер-лиги снова сразятся за подписание Пауло Дибалы, сможет ли «Ливерпуль» вступить в бой?

5. Тревожные отношения между Симеоне и Костой

Были признаки того, что «Атлетико» вот-вот развалится в основное время, особенно когда Диего Коста плохо отреагировал на свою замену через десять минут после начала второго тайма.

На поле Коста часто является прямым отражением своего наставника у кромки поля. Оба они — заядлые упрямцы, часто более озабоченные второстепенными делами, чем созиданием моментов. Такие личности, впрочем, могут поругаться, и что-то подобное, похоже, произошло.

Diego Costa initiates full Diego Costa mode. pic.twitter.com/eDsZoI1z1L — Squawka News (@SquawkaNews) March 11, 2020

Косте явно не понравилась его ранняя замена, он уселся на скамейке, не остановившись, чтобы пожать руку тренеру, который тоже проигнорировал нападающего. Обидно, что отношения начали проявлять признаки кризиса, но это, возможно, было неизбежно.

