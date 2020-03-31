Когда изобретут вакцину против коронавируса? Прогноз (к. 1.62) и ставки на COVID-19 в 2020 году

Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус Sars-CoV-2. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 413 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.
10 января 2020 года китайскими учеными был выложен в открытый доступ расшифрованный геном вируса, что дало старт гонке по созданию вакцины от COVID-19 и лечебных препаратов для людей, которые уже заразились вирусом (важно не смешивать эти понятия).
Вакцина должна без ущерба для здоровья пациента «познакомить» его иммунную систему с обезвреженным вирусом или бактерией. Организм распознает «врага» и учится с ним бороться.
Когда в последствии организм вакцинированного человека столкнется с той же инфекцией в реальных условиях, его иммунная система уже будет знать, что это за возбудитель и как действовать.
Созданная вакцина проходит доклинические и клинические исследования. Первые проходят вне живого организма и на животных, чувствительных к возбудителю.
После того как будут получены убедительные данные по иммуногенности, безопасности и эффективности, разработчик вакцины предоставляет результаты регулятору и получает разрешение к исследованию на людях.
Всего в списке, опубликованном на сайте ВОЗ,
16 марта в
Разработал ее Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) в сотрудничестве с биотехнологической компанией Moderna. 45 добровольцев получат по две прививки в руку с разницей в 28 дней.
18 марта получила допуск к клиническим исследованиям и
В исследовании примут участие 108 пациентов одного из госпиталей в Ухане. В отличие от мРНК-12733, у китайцев более традиционная векторная вакцина. Производство патогенного белка происходит не в клетках человека, а в неопасных микроорганизмах — векторах.
В
В
Что касается
Еще три прототипа вакцины созданы Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), запущены исследования на мышах.
Прогнозы и ставки
Несмотря на большое количество разработок, обольщаться не стоит. Обычно от этапа разработки до выхода на исследования на человеке проходит полгода, и это если речь идет о масштабном научном центре, который работает без выходных.
В среднем минимум год уходит на то, чтобы препарат прошел все этапы до его регистрации. До сих пор рекордным считалось 20-месячное создание вакцины против вируса SARS — и она была создана уже после того, как эпидемия закончилась.
Даже по самым оптимистичным оценкам, наиболее «продвинутые» по степени готовности вакцины не смогут завершить все серии испытаний раньше чем к первым месяцам следующего года.
В исключительной ситуации ВОЗ может сократить программу тестирования, например, отказаться от проведения второй и третьей фазы клинических исследований и допустить препарат к использованию сразу после проверки его безопасности, но без полноценной оценки эффективности.
Кому, как не сумасшедшему гению спасать человечество в трудную минуту. В последнее время Илон Маск утратил свой героический ореол и все больше напоминает очередного богатого придурка. Что ж, у него есть шанс все исправить. 0