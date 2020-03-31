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    Когда завершится гонка за создание вакцины от коронавируса?

    Когда изобретут вакцину против коронавируса? Прогноз (к. 1.62) и ставки на COVID-19 в 2020 году

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    Прогноз на Когда изобретут вакцину против коронавируса
    Ученые бьются над вакциной от коронавируса
    Коронавирус COVID-19 практически полностью парализовал мировой спорт. Карантин, объявленный в подавляющем большинстве стран мира, лишь временная мера по сдерживания вируса. Задача человечества — поскорее изобрести вакцину. Прогноз на Когда изобретут вакцину против коронавируса.
    Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

    Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус Sars-CoV-2. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

    По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 413 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.

    10 января 2020 года китайскими учеными был выложен в открытый доступ расшифрованный геном вируса, что дало старт гонке по созданию вакцины от COVID-19 и лечебных препаратов для людей, которые уже заразились вирусом (важно не смешивать эти понятия).

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  • 17/03/2020

    • Вакцина должна без ущерба для здоровья пациента «познакомить» его иммунную систему с обезвреженным вирусом или бактерией. Организм распознает «врага» и учится с ним бороться.

    Когда в последствии организм вакцинированного человека столкнется с той же инфекцией в реальных условиях, его иммунная система уже будет знать, что это за возбудитель и как действовать.

    Созданная вакцина проходит доклинические и клинические исследования. Первые проходят вне живого организма и на животных, чувствительных к возбудителю.

    После того как будут получены убедительные данные по иммуногенности, безопасности и эффективности, разработчик вакцины предоставляет результаты регулятору и получает разрешение к исследованию на людях.

    Всего в списке, опубликованном на сайте ВОЗ, 44 перспективных вакцины для COVID-19. В действительности разработок еще больше — не менее семидесяти. Упомянем самые главные из них.

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  • 17/03/2020

    • 16 марта в американском Сиэтле начался первый этап клинических испытаний на безопасность вакцины mRNA-1273 (messenger RNA — в вакцине содержится часть генетического кода, скопированного с вируса).

    Разработал ее Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) в сотрудничестве с биотехнологической компанией Moderna. 45 добровольцев получат по две прививки в руку с разницей в 28 дней.

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    18 марта получила допуск к клиническим исследованиям и китайская вакцина, разрабатываемая гонконгской компанией Cansino Biologics Inc. и Институтом биотехнологии Академии военно-медицинских наук КНР.

    В исследовании примут участие 108 пациентов одного из госпиталей в Ухане. В отличие от мРНК-12733, у китайцев более традиционная векторная вакцина. Производство патогенного белка происходит не в клетках человека, а в неопасных микроорганизмах — векторах.

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    • В Европе над мРНК-вакциной работает американский фармацевтический гигант Pfizer в сотрудничестве с немецкий биотехнологической компанией BioNTech. Компании уже удачно работали над одноименной прививкой от гриппа BNT162. Создатели планируют выйти на стадию клинических испытаний уже в конце апреля.

    В Германии биофармацевтическая компания CureVac собирается начать клинические тесты своей мРНК-вакцины от коронавируса летом; компания разрабатывает ее совместно с федеральным Институтом Пауля Эрлиха по производству вакцин и биомедицинских лекарственных средств.

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  • 16/03/2020

    • В Великобритании первые клинические испытания вакцины под названием ChAdOx1 начнутся в следующем месяце — прототип разрабатывает группа ученых из Оксфордского университета. В марте должны начаться доклинические тесты на животных, они пройдут в лаборатории Портон-Даун под Солсбери.

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    Что касается России, то 20 марта стало известно, что новосибирский вирусологический центр «Вектор» начал проводить доклинические тесты экспериментальной вакцины.

    Еще три прототипа вакцины созданы Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), запущены исследования на мышах.

    Прогнозы и ставки

    Несмотря на большое количество разработок, обольщаться не стоит. Обычно от этапа разработки до выхода на исследования на человеке проходит полгода, и это если речь идет о масштабном научном центре, который работает без выходных.

    В среднем минимум год уходит на то, чтобы препарат прошел все этапы до его регистрации. До сих пор рекордным считалось 20-месячное создание вакцины против вируса SARS — и она была создана уже после того, как эпидемия закончилась.

    Даже по самым оптимистичным оценкам, наиболее «продвинутые» по степени готовности вакцины не смогут завершить все серии испытаний раньше чем к первым месяцам следующего года.

    В исключительной ситуации ВОЗ может сократить программу тестирования, например, отказаться от проведения второй и третьей фазы клинических исследований и допустить препарат к использованию сразу после проверки его безопасности, но без полноценной оценки эффективности.

    Кому, как не сумасшедшему гению спасать человечество в трудную минуту. В последнее время Илон Маск утратил свой героический ореол и все больше напоминает очередного богатого придурка. Что ж, у него есть шанс все исправить. 0

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    Когда изобретут вакцину против коронавируса? Прогноз (к. 1.62) и ставки на COVID-19 в 2020 году. Прогноз на Когда изобретут вакцину против коронавируса. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
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