Когда изобретут вакцину против коронавируса? Прогноз (к. 1.62) и ставки на COVID-19 в 2020 году

Коронавирус COVID-19 практически полностью парализовал мировой спорт. Карантин, объявленный в подавляющем большинстве стран мира, лишь временная мера по сдерживания вируса. Задача человечества — поскорее изобрести вакцину. Прогноз на Когда изобретут вакцину против коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали(ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус Sars-CoV-2. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 413 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.

10 января 2020 года китайскими учеными был выложен в открытый доступ расшифрованный геном вируса, что дало старт гонке по созданию вакцины от COVID-19 и лечебных препаратов для людей, которые уже заразились вирусом (важно не смешивать эти понятия).

Вакцина должна без ущерба для здоровья пациента «познакомить» его иммунную систему с обезвреженным вирусом или бактерией. Организм распознает «врага» и учится с ним бороться.

Когда в последствии организм вакцинированного человека столкнется с той же инфекцией в реальных условиях, его иммунная система уже будет знать, что это за возбудитель и как действовать.

Созданная вакцина проходит доклинические и клинические исследования. Первые проходят вне живого организма и на животных, чувствительных к возбудителю.

После того как будут получены убедительные данные по иммуногенности, безопасности и эффективности, разработчик вакцины предоставляет результаты регулятору и получает разрешение к исследованию на людях.

Всего в списке, опубликованном на сайте ВОЗ, 44 перспективных вакцины для COVID-19 . В действительности разработок еще больше — не менее семидесяти. Упомянем самые главные из них.

16 марта в американском Сиэтле начался первый этап клинических испытаний на безопасность вакцины mRNA-1273 (messenger RNA — в вакцине содержится часть генетического кода, скопированного с вируса).

Разработал ее Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) в сотрудничестве с биотехнологической компанией Moderna. 45 добровольцев получат по две прививки в руку с разницей в 28 дней.

Все прогнозы на спорт

18 марта получила допуск к клиническим исследованиям и китайская вакцина , разрабатываемая гонконгской компанией Cansino Biologics Inc. и Институтом биотехнологии Академии военно-медицинских наук КНР.

В исследовании примут участие 108 пациентов одного из госпиталей в Ухане. В отличие от мРНК-12733, у китайцев более традиционная векторная вакцина. Производство патогенного белка происходит не в клетках человека, а в неопасных микроорганизмах — векторах.

В Европе над мРНК-вакциной работает американский фармацевтический гигант Pfizer в сотрудничестве с немецкий биотехнологической компанией BioNTech. Компании уже удачно работали над одноименной прививкой от гриппа BNT162. Создатели планируют выйти на стадию клинических испытаний уже в конце апреля.

В Германии биофармацевтическая компания CureVac собирается начать клинические тесты своей мРНК-вакцины от коронавируса летом; компания разрабатывает ее совместно с федеральным Институтом Пауля Эрлиха по производству вакцин и биомедицинских лекарственных средств.

В Великобритании первые клинические испытания вакцины под названием ChAdOx1 начнутся в следующем месяце — прототип разрабатывает группа ученых из Оксфордского университета. В марте должны начаться доклинические тесты на животных, они пройдут в лаборатории Портон-Даун под Солсбери.

Что касается России , то 20 марта стало известно, что новосибирский вирусологический центр «Вектор» начал проводить доклинические тесты экспериментальной вакцины.

Еще три прототипа вакцины созданы Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), запущены исследования на мышах.

Прогнозы и ставки

Несмотря на большое количество разработок, обольщаться не стоит. Обычно от этапа разработки до выхода на исследования на человеке проходит полгода, и это если речь идет о масштабном научном центре, который работает без выходных.

В среднем минимум год уходит на то, чтобы препарат прошел все этапы до его регистрации. До сих пор рекордным считалось 20-месячное создание вакцины против вируса SARS — и она была создана уже после того, как эпидемия закончилась.

Даже по самым оптимистичным оценкам, наиболее «продвинутые» по степени готовности вакцины не смогут завершить все серии испытаний раньше чем к первым месяцам следующего года.

В исключительной ситуации ВОЗ может сократить программу тестирования, например, отказаться от проведения второй и третьей фазы клинических исследований и допустить препарат к использованию сразу после проверки его безопасности, но без полноценной оценки эффективности.

Кому, как не сумасшедшему гению спасать человечество в трудную минуту. В последнее время Илон Маск утратил свой героический ореол и все больше напоминает очередного богатого придурка. Что ж, у него есть шанс все исправить. 0