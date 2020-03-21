Почему антибиотики не вылечат коронавирус?

Антибиотики

Антибиотики, или более точное название — противомикробные препараты, применяются для лечения бактериальных инфекций. Именно бактерий, а не вирусов.

В чем разница?

Вирусы

Вирусы — неклеточные агенты, способные жить и размножаться только внутри пораженной клетки.

Вирус. Примерно так и выглядит COVID-19 goodfreephotos.com

Бактерии

Бактерии — микроорганизмы, которые могут существовать, развиваться и размножаться сами по себе (например, вне организма человека).

Бактерия goodfreephotos.com

Бактерии тоже могут быть подвержены вирусам. В среднем, бактерия больше вируса примерно в 1000 раз.

Вывод

Таким образом, вирус, в том числе COVID-19, победить антибиотиком нельзя . Любое применение антибиотиков в данной ситуации может быть лишь для лечения осложнений, вызванных коронавирусом. Например, от развития бактериальной инфекции или после активизации эндогенной микрофлоры.

Отметим, что применять антибиотики без рецепта врача и больше или чаще указанной дозировки строго не рекомендуется.

Вакцина, лекарство от COVID-19 пока не создана. О первых испытаниях сообщили уже около десятка лабораторий и компаний, в т.ч. и в России. Появление препаратов на данный момент прогнозируется не ранее IV квартала 2020 года.

Что еще почитать

Бактерии — Википедия

Вирусы — Википедия

Антибиотики — Википедия

Информация о новой коронавирусной инфекции — Министерство здравоохранения РФ

Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) — ВОЗ, на русском языке

Коронавирусная инфекция COVID-19 — Википедия 0