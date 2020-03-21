Почему антибиотики не вылечат коронавирус?

Антибиотики
Антибиотики, или более точное название — противомикробные препараты, применяются для лечения бактериальных инфекций. Именно бактерий, а не вирусов.
Вирусы
Вирусы — неклеточные агенты, способные жить и размножаться только внутри пораженной клетки.
Бактерии
Бактерии — микроорганизмы, которые могут существовать, развиваться и размножаться сами по себе (например, вне организма человека).
Бактерии тоже могут быть подвержены вирусам. В среднем, бактерия больше вируса примерно в 1000 раз.
Вывод
Таким образом,
Отметим, что
Вакцина, лекарство от COVID-19 пока не создана. О первых испытаниях сообщили уже около десятка лабораторий и компаний, в т.ч. и в России. Появление препаратов на данный момент прогнозируется не ранее IV квартала 2020 года.
Что еще почитать
Бактерии — Википедия
Вирусы — Википедия
Антибиотики — Википедия
Информация о новой коронавирусной инфекции — Министерство здравоохранения РФ
Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) — ВОЗ, на русском языке
Коронавирусная инфекция COVID-19 — Википедия 0