КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Почему антибиотики не вылечат коронавирус?

    Опрос общественного мнения показал, что каждый пятый россиянин уверен во всесилии антибиотиков, в том числе и в их способности победить коронавирус. И это большое заблуждение

    Футбол Коронавирус в спорте
    Вся лентаСамое главное
    Пауза в АПЛ пришла невовремя для «Манчестер Юнайтед» АПЛ: Главные счастливчики и неудачники коронавируса Мохамед СалахКоронавирус поставил футбол на паузу. Десять главных нерешенных вопросов Килиан МбаппеЖажда скорости. Самые быстрые футболисты в FIFA 20
  • 21:41
    • УЕФА предложил три варианта завершения футбольного сезона
  • 20:44
    • СМИ: Сетьен будет тренером «Барселоны» в следующем сезоне
  • 20:21
    • В Госдуме хотят ограничить трансферы спортсменов в иностранные клубы
  • 23:35
    • Нападающий «Вест Бромвича» переболел коронавирусом
  • 22:49
    • IIHF к 22 марта ждет ответ по ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии
  • 22:33
    • «Бавария» предложила пятилетний контракт полузащитнику «Байера»
  • 21:51
    • НОК Норвегии просит МОК отложить Олимпиаду в Токио
    Все новости спорта
    Итальянская армия на Соборной площади в Милане
    Итальянская армия на Соборной площади в Милане
  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!
    19 марта Центр стратегических исследований опубликовал опрос общественного мнения в России о коронавирусе. По результатам выяснилось, что 22% населения убеждены, что от вируса можно защититься антибиотиками. Кратко разберем, почему это — заблуждение.

    Антибиотики

    Антибиотики, или более точное название — противомикробные препараты, применяются для лечения бактериальных инфекций. Именно бактерий, а не вирусов.

    В чем разница?

    Вирусы

    Вирусы — неклеточные агенты, способные жить и размножаться только внутри пораженной клетки.

    Вирус. Примерно так и выглядит COVID-19
    goodfreephotos.com

    Бактерии

    Бактерии — микроорганизмы, которые могут существовать, развиваться и размножаться сами по себе (например, вне организма человека).

    Бактерия
    goodfreephotos.com

    Бактерии тоже могут быть подвержены вирусам. В среднем, бактерия больше вируса примерно в 1000 раз.

    Вывод

    Таким образом, вирус, в том числе COVID-19, победить антибиотиком нельзя. Любое применение антибиотиков в данной ситуации может быть лишь для лечения осложнений, вызванных коронавирусом. Например, от развития бактериальной инфекции или после активизации эндогенной микрофлоры.

  • Коронавирус поставил футбол на паузу. Десять главных нерешенных вопросов
  • Европейский футбол ушел на вынужденные каникулы, оставив много загадок
  • Вчера

    • Отметим, что применять антибиотики без рецепта врача и больше или чаще указанной дозировки строго не рекомендуется.

  • Когда закончится эпидемия коронавируса?
  • В чем опасность коронавируса, когда и как человечество выработает иммунитет и когда ждать вакцину?
  • 17/03/2020

    • Вакцина, лекарство от COVID-19 пока не создана. О первых испытаниях сообщили уже около десятка лабораторий и компаний, в т.ч. и в России. Появление препаратов на данный момент прогнозируется не ранее IV квартала 2020 года.

    Что еще почитать

    БактерииВикипедия

    ВирусыВикипедия

    АнтибиотикиВикипедия

    Информация о новой коронавирусной инфекцииМинистерство здравоохранения РФ

    Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)ВОЗ, на русском языке

    Коронавирусная инфекция COVID-19Википедия 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лига Кенгуру. Знакомимся с чемпионатом Австралии по футболу
  • 19/03/2020 в 20:58
    •
  • Прогноз
  • «Ислочь» — «Неман»
  • 1.94
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Замок на воротах стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене
  • Когда закончится эпидемия коронавируса?
    • 03:25 17/03/2020     Проверка на коронавирус в Нидерландах
  • Как не заразиться коронавирусом?
    • 22:04 17/03/2020     «Байер» — главный неудачник остановки Бундеслиги
  • Бундеслига: Главные счастливчики и неудачники коронавируса
    • 06:10 17/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Итальянская армия на Соборной площади в Милане Футбол Почему антибиотики не вылечат коронавирус?Опрос общественного мнения показал, что каждый пятый россиянин уверен во всесилии антибиотиков, в том числе и в их способности победить коронавирус. И это большое заблуждение 06:350
  • 21:01
    • УЕФА может пересмотреть правила финансового Fair Play
  • 19:17
    • Шестикратный победитель Супербоула Том Брэди стал игроком «Тампа-Бэй»
  • 01:51
    • ФФР протестирует российских фехтовальщиков на коронавирус
    Замок на территории стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 20 мартаФутбол теряет последних героев из-за коронавируса. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 01:540
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Ислочь» отойти от кубковых сражений с чемпионом?
  • 3.02
    •
  • 01:34
    • Классон: В Краснодаре нет паники, можно жить нормальной жизнью
  • 01:20
    • Гетце намерен летом уйти из «Боруссии»
  • 00:57
    • Малком: Первые 5 месяцев в России были худшими в жизни
    «Сидней» Футбол Лига Кенгуру. Знакомимся с чемпионатом Австралии по футболуВсе что нужно знать об одной из оставшихся в строю футбольных лиг 19/03/2020 в 20:580
  • 20:40
    • Российские футболисты и звезды шоу бизнеса — в Лиге «Париматч» по киберфутболу
  • 17:28
    • Серия А рассмотрит вариант с сокращением зарплат футболистам
  • 14:49
    • Чемпионат Белоруссии могут приостановить 23 марта
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч Вестерн Сидней — Сидней
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Витебск — Городея
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ислочь — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.02
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Слуцк — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Белшина — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие