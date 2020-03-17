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    Товарищеские матчи сборной России в марте отменены

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    Товарищеские матчи сборной России против сборных Швеции и Молдовы, которые были запланированы на 28 и 31 марта соответственно, не состоятся.

    Игроки сборной России
    Игроки сборной России

    Об этом «Р-Спорту» сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

    Матчи отменены из-за пандемии коронавируса.

    «Отменены все сборы, отменены все матчи, в том числе, конечно, с командами Молдовы и Швеции. Весь футбол отменен на месяц: все, что должно было происходить в ближайший месяц под эгидой РФС, отменено. Матчи сборной, сборы всех команд и так далее», — сказал Мельников.

    Об этом сообщил и официальный Twitter сборной России.

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