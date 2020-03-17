Товарищеские матчи сборной России в марте отменены

Товарищеские матчипротив сборных, которые были запланированы на 28 и 31 марта соответственно, не состоятся.

Об этом «Р-Спорту» сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Матчи отменены из-за пандемии коронавируса.

«Отменены все сборы, отменены все матчи, в том числе, конечно, с командами Молдовы и Швеции. Весь футбол отменен на месяц: все, что должно было происходить в ближайший месяц под эгидой РФС, отменено. Матчи сборной, сборы всех команд и так далее», — сказал Мельников.

Об этом сообщил и официальный Twitter сборной России.

Официально. Контрольные матчи со Швецией и Молдавией отменены. Также #НашиПарни не приедут в Новогорск на мартовские тренировочные сборы.

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Мы очень-очень скучаем по вас 😢 pic.twitter.com/gV0OURY7Bw — Сборная России (@TeamRussia) March 17, 2020

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