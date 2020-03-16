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    Матч ЦСКА — «Зенит» перенесен из-за коронавируса

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    Матч 23-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» перенесен на неопределенный срок.

    ЦСКА — «Зенит»
    ЦСКА — «Зенит»

    «Уважаемые болельщики! В связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников домашний матч против "Зенита", запланированный на 22 марта, не состоится.

    Дополнительную информацию, касающуюся возможного переноса матча, порядка возврата билетов и т.д., ПФК ЦСКА сообщит после принятия соответствующих решений РФС и РПЛ», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

    Игра должна была состояться 22 марта и начаться в 15.30 по московскому времени. 0

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