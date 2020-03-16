Матч ЦСКА — «Зенит» перенесен из-за коронавируса

Матч 23-го тура чемпионата Россииперенесен на неопределенный срок.

«Уважаемые болельщики! В связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников домашний матч против "Зенита", запланированный на 22 марта, не состоится.

Дополнительную информацию, касающуюся возможного переноса матча, порядка возврата билетов и т.д., ПФК ЦСКА сообщит после принятия соответствующих решений РФС и РПЛ», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Игра должна была состояться 22 марта и начаться в 15.30 по московскому времени. 0