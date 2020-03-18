Лэмпард: Каллум добился внушительного прогресса и уже практически здоров

Главный тренерподелился информацией о том, как себя чувствует форвард команды

«Я рад сообщить, что Каллум добился внушительного прогресса и практически пришёл в норму. Это, очевидно, та новость, которую мы все хотели услышать. Конечно, я осознаю, что не каждый может вылечиться от этой болезни, поэтому я призываю всё спортивное сообщество продолжать действовать ответственно и заботиться о здоровье других людей», — приводит слова специалиста Daily Star.

Напомним, что игрок оказался в числе первых зараженных футболистов АПЛ. Почти в одно время появилась информация о заражении Микеля Артеты. После этого было решено приостановить все чемпионаты в Англии. 0