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    Президент «Дженоа»: Сезон Серии А может возобновиться 9 мая

    Футбол Дженоа Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Президент «Дженоа» Энрико Прециози рассказал, что возможная дата возобновления чемпионата Италии — 9 мая.

    Серия А
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    «Решение о переносе Евро-2020 было ожидаемым и правильным. Я не знаю, сколько будет стоить эта отсрочка, но это необходимо для того, чтобы мы могли завершить внутренние чемпионаты и европейские клубные соревнования.

    Когда возобновиться чемпионат Италии? Сейчас сложно делать прогнозы, потому что мы должны надеяться, что вирус не распространится еще больше.

    Серия А договаривается о дате 9 мая, если коронавирус позволит. Игрокам нужно сначала возобновить тренировки, чтобы вернуться в форму, поэтому нужно пару недель», — сказал Прециози Football Italia.

    Чемпионат Италии первым из крупнейших европейских лиг был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Официально турнир остановлен до 3 апреля, но высока вероятность, что перерыв будет продлен. 0

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