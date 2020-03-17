Президент «Дженоа»: Сезон Серии А может возобновиться 9 мая

Президент «Дженоа»рассказал, что возможная дата возобновления чемпионата Италии — 9 мая.

«Решение о переносе Евро-2020 было ожидаемым и правильным. Я не знаю, сколько будет стоить эта отсрочка, но это необходимо для того, чтобы мы могли завершить внутренние чемпионаты и европейские клубные соревнования.

Когда возобновиться чемпионат Италии? Сейчас сложно делать прогнозы, потому что мы должны надеяться, что вирус не распространится еще больше.

Серия А договаривается о дате 9 мая, если коронавирус позволит. Игрокам нужно сначала возобновить тренировки, чтобы вернуться в форму, поэтому нужно пару недель», — сказал Прециози Football Italia.

Чемпионат Италии первым из крупнейших европейских лиг был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Официально турнир остановлен до 3 апреля, но высока вероятность, что перерыв будет продлен. 0