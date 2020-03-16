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    КХЛ объявила о приостановке Кубка Гагарина на неделю

    Хоккей КХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов, сообщает пресс-служба КХЛ.

    КХЛ
    КХЛ

    Напомним, что ранее с турнира снялись вышедшие в следующий раунд плей-офф «Йокерит» и «Барыс».

    Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время и опубликованы на официальных ресурсах Лиги.

    Информация о проведении чемпионата Молодежной хоккейной лиги будет сообщена дополнительно.

    Проблемы с проведением сезона связаны с эпидемией коронавируса. ВОЗ официально объявила о пандемии, подавляющее большинство спортивных турниров были приостановлены или отменены, в некоторых странах введен карантин. 0

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