КХЛ объявила о приостановке Кубка Гагарина на неделю

Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов, сообщает пресс-служба КХЛ

Напомним, что ранее с турнира снялись вышедшие в следующий раунд плей-офф «Йокерит» и «Барыс».

Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время и опубликованы на официальных ресурсах Лиги.

Информация о проведении чемпионата Молодежной хоккейной лиги будет сообщена дополнительно.

Проблемы с проведением сезона связаны с эпидемией коронавируса. ВОЗ официально объявила о пандемии, подавляющее большинство спортивных турниров были приостановлены или отменены, в некоторых странах введен карантин. 0