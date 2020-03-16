КХЛ объявила о приостановке Кубка Гагарина на неделю

Напомним, что ранее с турнира снялись вышедшие в следующий раунд плей-офф «Йокерит» и «Барыс».
Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время и опубликованы на официальных ресурсах Лиги.
Информация о проведении чемпионата Молодежной хоккейной лиги будет сообщена дополнительно.
Проблемы с проведением сезона связаны с эпидемией коронавируса. ВОЗ официально объявила о пандемии, подавляющее большинство спортивных турниров были приостановлены или отменены, в некоторых странах введен карантин. 0