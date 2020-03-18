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    «Ак Барс» призвал КХЛ досрочно завершить сезон

    Хоккей Коронавирус в спорте Ак Барс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» выступил с заявлением по поводу ситуации с коронавирусом, из-за которой плей-офф КХЛ был приостановлен до 10 апреля.

    Хоккеисты «Ак Барса»
    Хоккеисты «Ак Барса»

    «Хоккейный клуб "Ак Барс" выражает чрезвычайную обеспокоенность в связи с пандемией коронавируса. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей.

    В настоящий момент чрезвычайные меры по нераспространению вируса, принимаемые правительством России, исключают возможность полноценного тренировочного процесса для команды, поскольку его продолжение подвергает большому риску заражения игроков, персонал и их семей.

    Кроме того, иностранные игроки и тренеры клуба обратились с настоятельной просьбой о возвращении к своим семьям и близким домой в Белоруссию, Латвию, Канаду, Швецию и Финляндию, и мы не имеем морального права им отказать в этом.

    В случае организации усеченного турнира плей-офф без участия в нем ХК "Барыс", ХК "Йокерит" и проведения данного турнира без болельщиков команд, спортивная составляющая такого турнира будет отсутствовать и снизит до минимального уровня чувство ценности победы в чемпионате КХЛ.

    Хоккейный клуб "Ак Барс" обратился в КХЛ с обращением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/20 без определения обладателя Кубка Гагарина.

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    • Мы считаем, что такое решение будет самым разумным и правильным, сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов», — говорится в сообщении. 0

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