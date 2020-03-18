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    КХЛ разработала сценарий, по которому шесть команд определят победителя

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    Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о планах по возобновлению сезона, который был остановлен в связи с пандемией коронавируса.

    Алексей Морозов
    Алексей Морозов

    «Пандемия заставила многие федерации и лиги во всем мире остановить свои соревнования. КХЛ оказалась перед очень серьёзным выбором — продолжать чемпионат или по примеру многих приостановить его. Если посмотреть на новости последних дней, можно увидеть, как быстро приходила новая и новая информация. Сначала указ мэра Москвы о 5000 зрителей, затем закрытие границ Финляндии и Казахстана, особый режим в Татарстане и Башкирии.

    Запреты не вводили одновременно. Мы полностью доверяем государственным властям и специальным службам, которые определяют, насколько ситуация в тот или иной момент опасна для здоровья. Только они обладают всеми возможностями правильно оценить обстановку. И, если нет прямых запретов, то, мне кажется, надо продолжать играть.

    Нынешняя ситуация — форс-мажор. Поэтому мы готовили разные сценарии в зависимости от обстановки и работали практически в круглосуточном режиме, ведь любой сценарий надо обязательно согласовать в первую очередь с клубами.

    Был вариант приостановки чемпионата на неделю, о котором, собственно, мы и объявили за несколько часов до совещания в Минспорте. При этом разработали сценарий, по которому шесть команд, разбитые на две группы, за 33 дня определяют победителя сначала в круговом турнире, а затем в полуфинальных и финальной сериях. Этот сценарий мы и сейчас держим в уме. Только времени на его реализацию теперь гораздо меньше.

    Если ситуация изменится и "Йокерит" с "Барысом" захотят вернуться, мы, разумеется, препятствовать не станем. Но на данный момент я не считаю их отказ основанием для того, чтобы аннулировать результаты чемпионата. Игроки оставшихся шести команд провели все матчи "регулярки", прошли первый раунд плей-офф. Их вины в сложившейся ситуации точно нет. Почему мы должны лишать их возможности продолжить сражение за Кубок? Если чемпионат продолжится, его итоги будут легитимными.

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    • Наши дальнейшие действия целиком и полностью зависят от развития ситуации с распространением пандемии и решений, которые примут государственные органы. Как я уже говорил, существует вариант продолжения чемпионата для шести команд. Только теперь нам надо постараться уместить его в 20 календарных дней, до 30 апреля. Нельзя исключать возвращения "Йокерита" и "Барыса", и тогда мы разработаем новый сценарий.

    Существует и вариант, при котором чемпионат мы доиграем уже после 30 апреля. Я уверен, что мы оперативно сможем отреагировать на любое изменение ситуации. Если будет принято решение, что опасность для жизни и здоровья миновала, мы приложим все усилия, чтобы доиграть чемпионат. И доиграть его, конечно, с болельщиками на трибунах», — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ. 0

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