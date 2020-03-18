Российские биатлонисты, выступавшие в Финляндии, ушли на карантин

Российские биатлонисты сборной России, выступавшие на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, ушли на карантин и работают по индивидуальным программам.

«Все, кто вернулся из Финляндии, сейчас ушли на карантин на две недели. И юниорская команда, и основная — все закрываются и отдыхают.

Главное, чтобы они и сами не заболели, и не заразили никого, если вдруг чего-то подцепили.

Спортсмены в любом случае должны поддерживать форму, несмотря на конец сезона. Все эти планы они согласовывают с личными тренерами и специалистами из сборной», — рассказал «Р-Спорт» президент СБР Владимир Драчёв.

Карантин предполагает полную изоляцию от внешних контактов, однако, по всей видимости, не все спортсмены придерживаются назначенных ограничений. Например, Лариса Куклина тренируется на базе в Ленинградской области.

Напомним, этап Кубка мира в Контиолахти прошел с 12 по 15 марта и стал последним в сезоне из-за распространения коронавируса. 0