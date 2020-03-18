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    Игроки и персонал «Рубина» сдадут анализы на коронавирус

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    Футболисты и персонал «Рубина» в ближайшее время сдадут анализы на коронавирусную инфекцию.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Эту информацию распространил главный тренер Леонид Слуцкий.

    «Мы возьмем пятидневную паузу в тренировочном процессе. У всех игроков будут индивидуальные программы, которые они должны будут выполнять. Также в ближайшие дни вся команда, включая персонал, сдаст тест на коронавирус.

    Сейчас, думаю, все должны рассуждать как граждане, не как профессионалы. Ситуация действительно очень серьезная. Некоторые считают, что российские власти перестраховываются. На самом деле этого точно нет, потому что у меня достаточно знакомых и в Англии, и в Голландии, где ситуация действительно непростая.

    Сейчас мы все должны быть максимально правильными, и я призываю всех, у кого есть такая возможность, оставаться дома на карантине и выполнять свои гражданские обязательства. Никто из нас не знает, являемся ли мы не просто больными людьми, а разносчиками этого вируса.

    Сейчас я присоединяюсь к акции, которая идет — постараться быть на карантине и постараться обезопасить не только себя, но и всех окружающих», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина». 0

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