Лучшие вратари Европы. От бразильца из «Ман Сити» до представителя «Атлетико»

Мы решили составить список из десяти лучших вратарей Европы на данный момент.
10. Эдерсон («Манчестер Сити»)
Конечно, мы могли бы говорить о том, как Эдерсон стал ключевой фигурой, которая превратила «Манчестер Сити» в доминирующую силу. Мы могли бы вспомнить о его 13 «сухих» матчах во всех турнирах. Однако самый важный показатель для него — процент отраженных ударов в Премьер-лиге, который равен 67,57.
Да, этот показатель намного ниже его обычных стандартов. При этом, будучи способным внести огромный вклад в развитие атак, бразилец остается в числе лучших современных голкиперов.
9. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»)
Давид де Хеа пребывал на каком-то совершенно безумном уровне в сезоне 2017/18, действуя как доктор Стрэндж в борьбе с Таносом, вызывая своих клонов в самый нужный момент. Испанец умудрялся удерживать «Манчестер Юнайтед» в тот момент, когда «красные дьяволы» должны были провалиться очень глубоко.
Да, в последующих сезонах его блеск был не столь ярок. И все же в большинстве случаев он остается очень хорошим вратарем. Лишь из-за недавних ошибок, которые дорого обошлись «Юнайтед», мы опустили его на девятое место.
8. Самир Ханданович («Интер»)
Вечно недооцененный Самир Ханданович был одним из самых надежных вратарей в мире за последние несколько лет, хотя играл в составе нестабильного «Интера».
В этом сезоне словенец провел семь «сухих» матчей в Серии А, а его процент отраженных ударов был действительно великолепен — 74,68. Он также является капитаном «нерадзурри», так что вы знаете, что на него можно положиться.
7. Петер Гулачи («Лейпциг»)
«Лейпциг» может похвастаться лучшей защитой в Бундеслиге, а все благодаря венгерскому вратарю, который в свое время был третьим номером «Ливерпуля».
В этом сезоне Петер Гулачи играет блестяще. По количеству сухих матчей его опережает только Мануэль Нойер (восемь против десяти), и у него прекрасный процент отраженных ударов — 72,09. Это лучшей результат среди всех основных вратарей Бундеслиги с пятью и более «сухими матчами».
6. Мануэль Нойер («Бавария»)
Помните, когда Мануэль Нойер был лучшим вратарем в мире? Он смотрелся просто великолепно, будучи некой комбинацией Конана Варвара и Инопланетного Охотника из «Секретных материалов».
Затем он травмировал ногу, пропустил целый год и вернулся. Да, в целом он играет неплохо, но определенно не дотягивает до того элитного уровня, на котором когда-то находился. У него на счету впечатляющие десять «сухих» матчей, но его процент отраженных ударов в 69,41 — один из самых низких в Бундеслиге.
5. Кейлор Навас («Пари Сен-Жермен»)
«Пари Сен-Жермен» наконец-то провел качественную работу, заполучив достойного вратаря, который должен повысить шансы на завоевание трофея в Европе. Подписание трехкратного победителя Лиги чемпионов оказалось легким делом, и Навас стоил каждой заплаченной за него копейки.
На сегодняшний день он пропустил наименьшее количество голов в Лиге 1 (18), в то время как его процент отраженных ударов составил 73,13. Но самое главное, что в еврокубках он провел пять «сухих» матчей — лучший показатель среди вратарей в Лиге чемпионов этого сезона.
4. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)
Если мы говорим о стабильной игре в течение длительного периода, то на ум сразу же приходит Марк-Андре тер Штеген, которого мы расположили достаточно высоко. Немец впитал в себя лучшие качества Эдерсона и Алиссона, ведь блестяще играет с мячом, в том числе и под прессингом соперником, а также отлично действует в ситуациях «один на один».
У тер Штегена действительно есть все навыки, в том числе и атакующие. Ни один другой вратарь в топ-5 европейских лигах не сделал больше результативных передач (две), чем он в этом сезоне.
3. Тибо Куртуа («Реал»)
Пришлось подождать некоторое время, пока Тибо Куртуа почувствует себя в Мадриде как дома. Болельщики «Реала» не всегда были его лучшими друзьями во время сложного сезона 2018/19. К сожалению, он стал козлом отпущения из-за провалов клуба.
Однако те дни остались в прошлом, и он доказал свою ценность в этом сезоне. Бельгиец провел наибольшее количество «сухих» матчей в Примере (12), а процент отраженных ударов в 74,68 — один из лучших показателей лиги.
2. Алиссон («Ливерпуль»)
Основная задача любого вратаря — прервать полет мяча, летящего в сетку. И в этом плане Алиссон является лучшим. Бородатый бразилец вселяет веру в своих защитников, которые не боятся оголять тылы, когда активно идут вперед.
Алиссон — большой и сильный, но при этом имеет прекрасные рефлексы. Процент отраженных ударов в 80,36 — лучший в АПЛ и только подтверждает его доминирование.
Бразилец сыграл весомую роль в конце прошлого сезона, когда блестяще сыграл в полуфинале Лиги чемпионов, а также в финале, где сравнялся с рекордным показателем по количеству сейвов (8) и сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
1. Ян Облак («Атлетико»)
Но когда дело доходит до абсолютного совершенства, нужно выделить лишь одного голкипера. Кто-то может подниматься и опускаться в рейтинге, но никто пока не способен потеснить Яна Облака, словенского вратаря мадридского «Атлетико».
Облак, подписанный за жалкие 16 миллионов евро, год за годом демонстрирует качественную игру. В этом сезоне у него 11 «сухих» матчей в Примере, он пропустил 21 гол, а процент отраженных ударов составляет 73,75.
Но наибольшее впечатление производит тот факт, что с момента перехода в «Атлетико» он пропустил всего 115 голов в 180 матчах Примеры, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 99 встречах. Да, вы правильно прочитали: пропущено 115 голов, 99 сыгранных матчей «на ноль». Это настоящее чудо от чудесного вратаря. 0