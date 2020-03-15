Кокорин и компания убрали конкурента «Зенита»

Футбольный клуб «Сочи» на своем поле оказался сильнее «Краснодара» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата России. Первый мяч во встрече забил эквадорский полузащитник хозяев Кристиан Нобоа. В добавленное время Андрей Мостовой установил окончательный счет на табло, забив в третьей игре подряд.

Унылый пустой «Фишт»

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой огорчен невеселым антуражем, на фоне которого проходил матч южных команд.

«Видимо, 17 марта будет в итоге принято решение о приостановке чемпионата страны из-за угрозы распространения коронавируса. По всей видимости, руководство РПЛ примет решение после того, как УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на более поздний срок, возможно, на 2021 год. В этом случае концовку чемпионата можно будет доиграть летом. Похоже, что именно так поступят в России, Англии, Италии, Испании, Франции, Германии и других странах.

А пока же чемпионат России находится в таком немного непонятном состоянии. Матчи вроде бы и идут, но остановка может наступить в любой момент. Апогей фарса случился в Сочи, где проходило краснодарское дерби с питерским отливом. Ранее власти Краснодарского края запретили проводить массовые мероприятия, поэтому болельщики не могли попасть на матч 22-го тура.

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"Фишт" представлял собой довольно жалкое зрелище. Почти два года назад там царило веселье: перуанские фанаты пели заводные песни, шведы выясняли отношения с немцами, а Фёдор Смолов в четвертьфинале чемпионата мира смазывал пенальти, который стоил сборной России места в полуфинале турнира. Теперь же "Фишт" предстал молчаливым исполином. Подвела ещё и погода: из-за проливного дождя газон потерял не только товарный вид, но и свои свойства. Вкупе с пустыми трибунами картина получалась весьма печальная».

Ари Нападающий «Краснодара» «Сочи» хорошо подготовился к этому матчу, соперник был очень мотивирован, даже играя без болельщиков, — приводит слова бразильца наш корреспондент Максим Куликов. — В первом тайме мы почувствовали, что против нас играют довольно компактно. Не дают нам показывать наш футбол — короткие передачи, на их половине поля. Смогли создать несколько моментов. Потом пропустили гол. По моему мнению, тут «Сочи» повезло. После мы где-то допускали ошибки в опеке и, возможно, ментально провалились. Мы бились, это было важно. Мы тоже, конечно, мотивированы. Приехали сюда, чтобы забрать три очка. Но иногда обе команды играют, но одна может дать больше мотивации, больше агрессивности. Вот в этом компоненте соперник нас, наверное, немного превзошел.

Возвращение Мартыновича и Газинского

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы команд и радуется бодрому началу матча.

«В середине недели "Сочи" со счетом 5:1 разбил на своем поле "Оренбург" и выбрался из зоны вылета. Победа "Рубина" в Туле вернула сочинцев на глубину, поэтому в матче с "Краснодаром" хозяевам обязательно требовалась победа. Владимир Федотов, как и ожидалось, не стал делать в стартовом составе ни одного изменения. Не такой уж у него богатый выбор исполнителей, чтобы что-то менять, когда идет игра.

Мурад Мусаев сделал сразу два изменения, но оба стали приятной новостью для "быков" — в состав вернулись травмированные доселе Александр Мартынович и Юрий Газинский. Защитник заменил Егора Сорокина. Это особенно интересно в свете того факта, что пару ему составил номинальный опорник Кайо. Надежная игра бразильца впечатлила тренера больше, чем молодого россиянина.

С Кайо и Сорокиным "Краснодар" в этом году еще не пропускал в официальных матчах, так что это решение можно назвать довольно рискованным, что подтвердили и первые минуты встречи. В дебюте сочинцы прижали соперника к воротам и провели несколько опасных атак, одна из которых завершилась ударом Александра Кокорина в штангу. В том эпизоде как раз Мартынович пропал момент, а пытался помешать форварду лишь Сергей Петров. И в дальнейшем белорусскому защитнику приходилось тяжело».

Александр Кокорин Нападающий «Сочи» Не знаю, вдохновленная ли у «Сочи» была игра, но матч получился тяжелым. Поле тоже было сложным. «Краснодар», наверное, не привык к такому газону, ведь команда играет часто через центр. У них были подходы, но они ничего не создали. Надо отдать должное «Сочи» за максимальный настрой и кучу моментов. Очень важная победа для нас. Мы играем на этом поле 4-ю игру подряд. Чуть-чуть привыкли. Перед матчем с «Краснодаром» был сильный дождь, что, может быть, в какой-то степени тоже помогло нам

Штанги спасают «Краснодар»

Автор «Спорта День за Днем» Веня Пьянов впечатлен игрой «Сочи» в первом тайме, особо выделяя Александра Кокорина.

«Несмотря на отсутствие болельщиков, футбол смотрелся. По качеству это была одна из лучших игр второй части сезона РПЛ. Первые 20-25 минут прошли с большим преимуществом "Сочи". Команда Владимира Федотова здорово прессинговала, в том числе усилиями тройки форвардов Кокорин — Мостовой — Заболотный, и хорошо атаковала на скорости. Краснодарцы с трудом выходили на чужую половину поля. В основу гостей вернулись залечившие травмы Александр Мартынович и Юрий Газинский, но чувствуется, что им пока не хватает тонуса.

Первый тайм "Сочи" выиграл по ударам — 7:3 (в створ — 2:0). Уже на 6-й минуте Александр Кокорин мог забить после проникающей передачи, однако пробил в штангу. Еще один раз штанга спасла "Краснодар" от пропущенного гола, когда сочинцы заработали угловой в результате врывания Кокорина в штрафную с левого фланга и мощного удара с левой ноги. Голкипер Матвей Сафонов выручил "быков", а Кристиан Нобоа прямо от угла поля закрутил мяч так, что тот едва не залетел в ворота.

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Украшением игры до перерыва стал также хитрый финт Кокорина: форвард настолько ловко подработал мяч стопой, что оставил за спиной сразу двоих — Газинского и Кайо. Организовал опасный момент. "Краснодар" тоже кое-что создал, но на фоне "Сочи" не впечатлял».

Сергей Матвеев Тренер «Краснодара» Мы плохо начали оба тайма. Такое плохое начало стоило нам победы. «Сочи» плотно играет в обороне, много моментов при такой игре не бывает. Мы имели моменты, должны были реализовывать их, но не реализовали. Поэтому такой результат. Мы были готовы к любому развитию событий. Но так сложилась игра, плохо то, что начали и первый, и второй тайм неактивно. Повторюсь: это стоило нам победы. Почему сегодня не удалось переломить ход встречи? Ну, наверное, немножко качество поля. Оно не такое быстрое было. Нужно играть быстрее, чтобы расшатать такую плотную оборону. Поле не позволяло. Плюс соперник был хорош и хорошо выстроил свои оборонительные действия

Нобоа открывает счет

Редакция «Чемпионата» отмечает, что «Краснодару» удалось оказать сопротивление хозяевам, что не спасло их от пропущенного мяча.

«Постепенно футболистам "Краснодара" удалось перевести игру от своих ворот. Нападающий Ари, получив мяч от Газинского пытался пробить низом, но удар заблокировал Тимофей Маргасов.

На 30-й минуте Мануэл Фернандеш опасно пробил в правый угол ворот Джанаева. Уже под конец первого тайма неплохой удар с острого угла нанёс Вандерсон, но мяч прошёл выше перекладины ворот "Сочи".

Второй тайм "Сочи" начал уверенно. На 48-й минуте полузащитник Кристиан Нобоа забил первый гол в ворота "Краснодара". Мяч после рикошета от ноги Газинского влетел в дальнюю девятку ворот Матвея Сафонова.

На 58-й минуте мог отличиться нападающий "Краснодара" Маркус Берг, но Джанаев успел среагировать на его удар. Спустя шесть минут последовал ещё один выстрел от Ари, но Сослан вновь забрал мяч в руки».

Андрей Мостовой Полузащитник «Сочи» Сегодня были более острые моменты, чтобы забить, чем момент со вторым голом? Так бывает всегда. Ну а во втором голе были просто пустые ворота, ничего сложного. Поле сегодня было тяжелое, там уже были лужи. Думаю, что это повлияло на игру «Краснодара», они не так много комбинировали. Мы лучше подстроились под условия и провели отличный матч. Очень неприятно играть без болельщиков. Думаю, что такие меры предпринимают не просто так, значит это надо. Для нашей безопасности, для безопасности болельщиков. «Краснодар» — очень хорошая команда, но мы отлично разобрали их, подстроились под их игру. Результат налицо.

Кокорин рвется в Европу

Редакция Sport24 считает, что в ворота сочинцев можно было назначить пенальти, и выделяет Александра Кокорина как лучшего игрока матча.

«Во втором тайме у "Краснодара" получались атаки, но тут уже тащил Джанаев. У судьи Иванова один раз был повод назначить пенальти: Берг технично развернул двух соперников на линии штрафной и чуть не вышел один на один, но Мевля слишком явно заваливал его руками. Швед все-таки пробил, и во многом поэтому реф промолчал — хотя основания назначить 11 метров могли быть.

На последние 10 минут "Краснодар" даже выпустил в атаку центрального защитника Егора Сорокина, чтобы организовать навал и хоть как-нибудь забить. Но даже это не помогло, а быстрый "Сочи" только больше контратаковал.

Второй гол снова сделал Кокорин, вывалившись один на один с вратарем. Сафонов нападающего сбил, но мяч отскочил к Маргасову, который прострелил на пустые ворота Мостовому. Андрей не подвел — забил в третьей игре подряд.

"Сочи" прервал 11-матчевую беспроигрышную серию "Краснодара" и громко влетел на 11-е место, покинув зону стыков. Следующий матч команды Федотова — против "Ростова", но, кажется, он все-таки не состоится. Для "Сочи" перерыв из-за коронавируса будет максимально невовремя, потому что весной по игре они выглядят одними из лучших в лиге.

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А Кокорин — точно главный нападающий РПЛ прямо сейчас. Если Саша продолжит играть так, то летом вернется не в "Зенит", а в Европу. И точно должен ехать на Евро. Вопрос в том — когда он все-таки состоится».

Кирилл Заика Защитник «Сочи» Обыграли «Краснодар» благодаря дисциплине, как говорят, порядок бьет класс. Сегодня мы были командой, помогали и подсказывали друг другу. Это вылилось в итоговый результат. Не скажу, что как-то по особенному настраивался на результат. У нас на каждую игру одинаковый настрой, надо побеждать любыми способами. У нас было очень хорошее начало, затем игра выравнялась, и у них тоже появились моменты. В целом мы забили свои моменты, а они свои не реализовали. Мы не то чтобы на пике своей формы. Каждый игрок сейчас на своем уровне, и все это выливается вот в такую игру. Если брать весь сезон, скорее всего, это самая яркая победа «Сочи». Мы уже чуток глотнули воздуха, выбрались из зоны вылета. Дальше пойдем по дороге, не сбавляя оборотов.

Прессинг принес «Сочи» победу

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Вячеслав Залевский разбирает, как преобразилась игра «Сочи» после прихода на тренерский мостик Владимира Федотова.

«Еще на сборах было видно, что линия обороны стала действовать значительно выше и делается ставка на прессинг. Причем штаб Федотова адаптирует прессинг под каждого соперника, несмотря на сохранение схемы 3-4-3.

Например, против "Краснодара" верхняя тройка — Заболотный, Кокорин, Мостовой — выстраивалась компактной линией в центре, чтобы перекрыть зону и направить атаку соперника на фланг, где команда качественно использует прессинг-ловушки.

В цифровом выражении это выглядит следующим образом: при 70% владения "Краснодара" лишь 19% действий прошли на трети поля "Сочи", 35% на трети "Краснодара" и 46% в средней трети. То есть "Краснодар" испытывал большие трудности даже просто с проникновением в финальную треть.

Пожалуй, это ключевая деталь победы "Сочи". На выходе, кроме двух голов, удалось создать еще два момента с попаданием в штангу и превзойти гостей по ударам из штрафной — 9-5».

Обновленный Кокорин

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер впечатлен игрой нападающего «Сочи», который был признан лучшим игроком матче с «Краснодаром».

«Впервые посмотрел на Кокорина после отсидки. Впечатление — ошеломляющее. Тем более, соперник не абы какой — вторая на момент начала встречи на "Фиште" команда страны. Именно Александр вел за собой "Сочи", именно благодаря ему команда заслуженно победила, причем большую часть матча действовала с позиции силы.

Сколько же у него было концентрации, спортивной злости, правильно направленной энергии! И все это помножено на не померкший за полтора года без футбола талант. Но если в этом таланте никто никогда не сомневался, то такого отношения к игре у него не помню никогда. Абсолютно справедливо Владимир Быстров признал его лучшим футболистом встречи!

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Бывают матчи, когда форвард не забивает и формально не отдает голевой пас — но кого признавать лучшим игроком, сомнений нет. Не знаю, на сколько времени хватит у Кокорина такого заряда, но пока есть ощущение, что это другой человек, а время за решеткой выбило из него дурь. Хотелось бы верить!» 0