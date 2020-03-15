Кокорин и компания убрали конкурента «Зенита»

Унылый пустой «Фишт»
Автор Rusfootball.info Антон Мозговой огорчен невеселым антуражем, на фоне которого проходил матч южных команд.
«Видимо, 17 марта будет в итоге принято решение о приостановке чемпионата страны из-за угрозы распространения коронавируса. По всей видимости, руководство РПЛ примет решение после того, как УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на более поздний срок, возможно, на 2021 год. В этом случае концовку чемпионата можно будет доиграть летом. Похоже, что именно так поступят в России, Англии, Италии, Испании, Франции, Германии и других странах.
А пока же чемпионат России находится в таком немного непонятном состоянии. Матчи вроде бы и идут, но остановка может наступить в любой момент. Апогей фарса случился в Сочи, где проходило краснодарское дерби с питерским отливом. Ранее власти Краснодарского края запретили проводить массовые мероприятия, поэтому болельщики не могли попасть на матч 22-го тура.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
"Фишт" представлял собой довольно жалкое зрелище. Почти два года назад там царило веселье: перуанские фанаты пели заводные песни, шведы выясняли отношения с немцами, а Фёдор Смолов в четвертьфинале чемпионата мира смазывал пенальти, который стоил сборной России места в полуфинале турнира. Теперь же "Фишт" предстал молчаливым исполином. Подвела ещё и погода: из-за проливного дождя газон потерял не только товарный вид, но и свои свойства. Вкупе с пустыми трибунами картина получалась весьма печальная».
Возвращение Мартыновича и Газинского
Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы команд и радуется бодрому началу матча.
«В середине недели "Сочи" со счетом 5:1 разбил на своем поле "Оренбург" и выбрался из зоны вылета. Победа "Рубина" в Туле вернула сочинцев на глубину, поэтому в матче с "Краснодаром" хозяевам обязательно требовалась победа. Владимир Федотов, как и ожидалось, не стал делать в стартовом составе ни одного изменения. Не такой уж у него богатый выбор исполнителей, чтобы что-то менять, когда идет игра.
Мурад Мусаев сделал сразу два изменения, но оба стали приятной новостью для "быков" — в состав вернулись травмированные доселе Александр Мартынович и Юрий Газинский. Защитник заменил Егора Сорокина. Это особенно интересно в свете того факта, что пару ему составил номинальный опорник Кайо. Надежная игра бразильца впечатлила тренера больше, чем молодого россиянина.
С Кайо и Сорокиным "Краснодар" в этом году еще не пропускал в официальных матчах, так что это решение можно назвать довольно рискованным, что подтвердили и первые минуты встречи. В дебюте сочинцы прижали соперника к воротам и провели несколько опасных атак, одна из которых завершилась ударом Александра Кокорина в штангу. В том эпизоде как раз Мартынович пропал момент, а пытался помешать форварду лишь Сергей Петров. И в дальнейшем белорусскому защитнику приходилось тяжело».
Штанги спасают «Краснодар»
Автор «Спорта День за Днем» Веня Пьянов впечатлен игрой «Сочи» в первом тайме, особо выделяя Александра Кокорина.
«Несмотря на отсутствие болельщиков, футбол смотрелся. По качеству это была одна из лучших игр второй части сезона РПЛ. Первые 20-25 минут прошли с большим преимуществом "Сочи". Команда Владимира Федотова здорово прессинговала, в том числе усилиями тройки форвардов Кокорин — Мостовой — Заболотный, и хорошо атаковала на скорости. Краснодарцы с трудом выходили на чужую половину поля. В основу гостей вернулись залечившие травмы Александр Мартынович и Юрий Газинский, но чувствуется, что им пока не хватает тонуса.
Первый тайм "Сочи" выиграл по ударам — 7:3 (в створ — 2:0). Уже на 6-й минуте Александр Кокорин мог забить после проникающей передачи, однако пробил в штангу. Еще один раз штанга спасла "Краснодар" от пропущенного гола, когда сочинцы заработали угловой в результате врывания Кокорина в штрафную с левого фланга и мощного удара с левой ноги. Голкипер Матвей Сафонов выручил "быков", а Кристиан Нобоа прямо от угла поля закрутил мяч так, что тот едва не залетел в ворота.
Украшением игры до перерыва стал также хитрый финт Кокорина: форвард настолько ловко подработал мяч стопой, что оставил за спиной сразу двоих — Газинского и Кайо. Организовал опасный момент. "Краснодар" тоже кое-что создал, но на фоне "Сочи" не впечатлял».
Нобоа открывает счет
Редакция «Чемпионата» отмечает, что «Краснодару» удалось оказать сопротивление хозяевам, что не спасло их от пропущенного мяча.
«Постепенно футболистам "Краснодара" удалось перевести игру от своих ворот. Нападающий Ари, получив мяч от Газинского пытался пробить низом, но удар заблокировал Тимофей Маргасов.
На 30-й минуте Мануэл Фернандеш опасно пробил в правый угол ворот Джанаева. Уже под конец первого тайма неплохой удар с острого угла нанёс Вандерсон, но мяч прошёл выше перекладины ворот "Сочи".
Второй тайм "Сочи" начал уверенно. На 48-й минуте полузащитник Кристиан Нобоа забил первый гол в ворота "Краснодара". Мяч после рикошета от ноги Газинского влетел в дальнюю девятку ворот Матвея Сафонова.
На 58-й минуте мог отличиться нападающий "Краснодара" Маркус Берг, но Джанаев успел среагировать на его удар. Спустя шесть минут последовал ещё один выстрел от Ари, но Сослан вновь забрал мяч в руки».
Кокорин рвется в Европу
Редакция Sport24 считает, что в ворота сочинцев можно было назначить пенальти, и выделяет Александра Кокорина как лучшего игрока матча.
«Во втором тайме у "Краснодара" получались атаки, но тут уже тащил Джанаев. У судьи Иванова один раз был повод назначить пенальти: Берг технично развернул двух соперников на линии штрафной и чуть не вышел один на один, но Мевля слишком явно заваливал его руками. Швед все-таки пробил, и во многом поэтому реф промолчал — хотя основания назначить 11 метров могли быть.
На последние 10 минут "Краснодар" даже выпустил в атаку центрального защитника Егора Сорокина, чтобы организовать навал и хоть как-нибудь забить. Но даже это не помогло, а быстрый "Сочи" только больше контратаковал.
Второй гол снова сделал Кокорин, вывалившись один на один с вратарем. Сафонов нападающего сбил, но мяч отскочил к Маргасову, который прострелил на пустые ворота Мостовому. Андрей не подвел — забил в третьей игре подряд.
"Сочи" прервал 11-матчевую беспроигрышную серию "Краснодара" и громко влетел на 11-е место, покинув зону стыков. Следующий матч команды Федотова — против "Ростова", но, кажется, он все-таки не состоится. Для "Сочи" перерыв из-за коронавируса будет максимально невовремя, потому что весной по игре они выглядят одними из лучших в лиге.
А Кокорин — точно главный нападающий РПЛ прямо сейчас. Если Саша продолжит играть так, то летом вернется не в "Зенит", а в Европу. И точно должен ехать на Евро. Вопрос в том — когда он все-таки состоится».
Прессинг принес «Сочи» победу
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Вячеслав Залевский разбирает, как преобразилась игра «Сочи» после прихода на тренерский мостик Владимира Федотова.
«Еще на сборах было видно, что линия обороны стала действовать значительно выше и делается ставка на прессинг. Причем штаб Федотова адаптирует прессинг под каждого соперника, несмотря на сохранение схемы 3-4-3.
Например, против "Краснодара" верхняя тройка — Заболотный, Кокорин, Мостовой — выстраивалась компактной линией в центре, чтобы перекрыть зону и направить атаку соперника на фланг, где команда качественно использует прессинг-ловушки.
В цифровом выражении это выглядит следующим образом: при 70% владения "Краснодара" лишь 19% действий прошли на трети поля "Сочи", 35% на трети "Краснодара" и 46% в средней трети. То есть "Краснодар" испытывал большие трудности даже просто с проникновением в финальную треть.
Пожалуй, это ключевая деталь победы "Сочи". На выходе, кроме двух голов, удалось создать еще два момента с попаданием в штангу и превзойти гостей по ударам из штрафной — 9-5».
Обновленный Кокорин
Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер впечатлен игрой нападающего «Сочи», который был признан лучшим игроком матче с «Краснодаром».
«Впервые посмотрел на Кокорина после отсидки. Впечатление — ошеломляющее. Тем более, соперник не абы какой — вторая на момент начала встречи на "Фиште" команда страны. Именно Александр вел за собой "Сочи", именно благодаря ему команда заслуженно победила, причем большую часть матча действовала с позиции силы.
Сколько же у него было концентрации, спортивной злости, правильно направленной энергии! И все это помножено на не померкший за полтора года без футбола талант. Но если в этом таланте никто никогда не сомневался, то такого отношения к игре у него не помню никогда. Абсолютно справедливо Владимир Быстров признал его лучшим футболистом встречи!
Бывают матчи, когда форвард не забивает и формально не отдает голевой пас — но кого признавать лучшим игроком, сомнений нет. Не знаю, на сколько времени хватит у Кокорина такого заряда, но пока есть ощущение, что это другой человек, а время за решеткой выбило из него дурь. Хотелось бы верить!» 0