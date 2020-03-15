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    «Атлетико» незаслуженно критикуют за его стиль

    Диего Симеоне — большой интеллектуал футбола

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    Диего Симеоне
    Диего Симеоне
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    Победа «Атлетико» над «Ливерпулем» заставила наставника английской команды, комментаторов и болельщиков раскритиковать игру мадридцев. Объясняем, почему они не правы.

    Клопп лукавит, когда клеймит игру «Атлетико»

    Шок, разочарование, чувство тлеющей несправедливости — все это неприемлемые впечатления для менеджера «Ливерпуля», который сделал 34 удара по воротам, выиграл xG 3,52-1,18, и тем не менее вылетел из главного еврокубка уже в первом раунде плей-офф. Но было и кое-что еще: насмешливая надменность, амбициозная борьба за моральное превосходство в выигранном год назад «Красными» турнире. «Это неправильно», — заявил Юрген Клопп.

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    • «С их качеством состава я не понимаю, как они играют в этот футбол: игроки мирового класса защищаются с двумя линиями по четыре исполнителя и двумя нападающими перед ними. Когда я вижу таких игроков, как Коке, Сауль, Льоренте — они могут играть в настоящий футбол, но они сидят глубоко на своей половине, используя контратаки».

    Стоит пояснить, что это означает на практике. За восемь лет работы Диего Симеоне с «Атлетико» кропотливо и с безжалостной настойчивостью вырастил систему, которая является не просто частью идентичности клуба, но и движущей силой величайшей эпохи успеха в его истории. Клопп, по сути, утверждает, что им следует отказаться от всего этого в пользу проактивного, экспансивного стиля, который значительно облегчит таким командам, как «Ливерпуль», задачу побеждать их — конечно, это позиция, но никто другой не обязан воспринимать это всерьез.

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    Действительно, когда позже Клопп сказал, что «когда вы видите команду, подобную "Атлетико", играющую так, как они играют, это самая трудная задача», он в значительной степени подрывает свою точку зрения. Причина, по которой «Атлетико» играет так, как играет в этих матчах, заключается в том, что тем самым соперник оказывается в тех позициях и ситуациях, в которых ему неудобно это делать. «Мы пытаемся использовать недостатки в противнике. Вот что мы делаем. И мы стараемся победить всей душой», — таков был лаконичный ответ Симеоне.

    «Атлетико» можно обвинить только в везении

    Соблазнительно воспринимать неодобрение Клоппа как не более чем досаду. В конце концов, есть разница между тем, чтобы настраивать свою команду обороняться и тем, чтобы она оборонялась успешно, ведь 11 ударов мерсисайдцев по воротам, а также два, которые угодили в каркас — совсем не соответствует классическому умению мадридцев защищаться.

    Между тем, это был первый раз за три года, когда «Атлетико» забил три мяча в гостях в Лиге чемпионов. Это произошло в Примере только один раз в прошлом году. Огорчение «Ливерпуля» частично обусловлено тем фактом, что они — и, в частности, их вратарь Адриан — стали авторами своей кончины, а самым большим грехом «Матрасников» было везение.

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    • И все же есть более широкий и более укоренившийся момент, который стоит затронуть: основное презрение, с которым мы говорим о таких командах, как «Атлетико» — это идея, что атаковать — это божественно, а защищаться — богохульно, что атакующий футбол — или, точнее, нападение, основанное на владении мячом — нечто более искреннее, впечатляющее, красивое и даже более морально.

    В каком-то смысле это такая же старая дискуссия, как и сам футбол: в какой степени это спортивное состязание, в котором единственная цель состоит в том, чтобы забить на один мяч больше, чем ваш соперник? И в какой степени это искусство или развлечение, в которых вопросы эстетики, вкуса и, возможно, даже политики должны обязательно сталкиваться друг с другом?

    Умение обороняться — ничуть не менее сложно, чем атаковать

    Экс-форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн в эфире BT Sport с энтузиазмом взялся за данную тему, хотя и не в таких точных терминах. «Я не думаю, что есть нечто гениальное в создании вашей команды для защиты. Гениально — это то, что делает Пеп Гвардиола, то, что делает Юрген Клопп: быть открытым к созиданию независимо от того, с кем ты сталкиваешься, а не когда куча игроков за линией мяча (и где здесь их величие?) — я уважаю это, но я не думаю, что это гениально», — заявил он.

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    • Возможно, как нападающий, Оуэн не слишком знаком с механизмом организации защиты. Но наглядность демонстрирует более широкое предположение: что оборонительная организация — это куда легче, или, по крайней мере, это форма неквалифицированного труда.

    Те, кто играл при Симеоне, рассказывают другую историю: о непрестанном внимании к тактике и позиционированию, о взаимосвязи между движением и пространством, о недооцененной роли психолога аргентинца в формировании коллективного сознания и сдерживании провалов в концентрации. Это может или не складывается с вашим точным определением гениальности, но отрицать вес интеллекта за этими умениями — это либо невежество, либо снобизм.

    У атакующего футбола не должно быть монополии

    Это уродливо? Это аморально? Это антифутбол? Сам Симеоне, конечно, не святой как тренер, и зачастую игровое мастерство его команд вплетается в более широкий нарратив о «темных искусствах» и беззакониях.

    В спорте, где результаты матчей низкие, просто неизбежно то, что защитный футбол получит неуважительное отношение, но куда чаще можно увидеть, что это фундаментальное видение того, какой должна быть эта игра.

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    • С каких пор футбол стал исключительно атакующим? С каких пор голы, дриблинг и экспрессия стала единственной валютой этого вида спорта? С каких пор наличие действительного классного вратаря отменяет сферу тактику и включает неожиданное спасение?

    Взаимосвязь между формой и функцией, красотой и предназначением занимала мыслителей еще на заре человеческой истории. В том, что делает «Атлетико» Симеоне, есть грубая функция, но также и красота: координация и хореография команды, подчинение индивидуальной прихоти коллективному благу, впечатление слабого в эпоху суперклубов, написание истории и усиление финансовой мощи наравне с европейскими грандами, которых он периодически бьет. Если это не правильный футбол, тогда какой правильный? 0

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