«Атлетико» незаслуженно критикуют за его стиль

Победа «Атлетико» над «Ливерпулем» заставила наставника английской команды, комментаторов и болельщиков раскритиковать игру мадридцев. Объясняем, почему они не правы.

Клопп лукавит, когда клеймит игру «Атлетико»

Шок, разочарование, чувство тлеющей несправедливости — все это неприемлемые впечатления для менеджера «Ливерпуля», который сделал 34 удара по воротам, выиграл xG 3,52-1,18, и тем не менее вылетел из главного еврокубка уже в первом раунде плей-офф. Но было и кое-что еще: насмешливая надменность, амбициозная борьба за моральное превосходство в выигранном год назад «Красными» турнире. «Это неправильно», — заявил Юрген Клопп.

«С их качеством состава я не понимаю, как они играют в этот футбол: игроки мирового класса защищаются с двумя линиями по четыре исполнителя и двумя нападающими перед ними. Когда я вижу таких игроков, как Коке, Сауль, Льоренте — они могут играть в настоящий футбол, но они сидят глубоко на своей половине, используя контратаки».

Стоит пояснить, что это означает на практике. За восемь лет работы Диего Симеоне с «Атлетико» кропотливо и с безжалостной настойчивостью вырастил систему, которая является не просто частью идентичности клуба, но и движущей силой величайшей эпохи успеха в его истории. Клопп, по сути, утверждает, что им следует отказаться от всего этого в пользу проактивного, экспансивного стиля, который значительно облегчит таким командам, как «Ливерпуль», задачу побеждать их — конечно, это позиция, но никто другой не обязан воспринимать это всерьез.

Действительно, когда позже Клопп сказал, что «когда вы видите команду, подобную "Атлетико", играющую так, как они играют, это самая трудная задача», он в значительной степени подрывает свою точку зрения. Причина, по которой «Атлетико» играет так, как играет в этих матчах, заключается в том, что тем самым соперник оказывается в тех позициях и ситуациях, в которых ему неудобно это делать. «Мы пытаемся использовать недостатки в противнике. Вот что мы делаем. И мы стараемся победить всей душой», — таков был лаконичный ответ Симеоне.

«Атлетико» можно обвинить только в везении

Соблазнительно воспринимать неодобрение Клоппа как не более чем досаду. В конце концов, есть разница между тем, чтобы настраивать свою команду обороняться и тем, чтобы она оборонялась успешно, ведь 11 ударов мерсисайдцев по воротам, а также два, которые угодили в каркас — совсем не соответствует классическому умению мадридцев защищаться.

Между тем, это был первый раз за три года, когда «Атлетико» забил три мяча в гостях в Лиге чемпионов. Это произошло в Примере только один раз в прошлом году. Огорчение «Ливерпуля» частично обусловлено тем фактом, что они — и, в частности, их вратарь Адриан — стали авторами своей кончины, а самым большим грехом «Матрасников» было везение.

И все же есть более широкий и более укоренившийся момент, который стоит затронуть: основное презрение, с которым мы говорим о таких командах, как «Атлетико» — это идея, что атаковать — это божественно, а защищаться — богохульно, что атакующий футбол — или, точнее, нападение, основанное на владении мячом — нечто более искреннее, впечатляющее, красивое и даже более морально.

В каком-то смысле это такая же старая дискуссия, как и сам футбол: в какой степени это спортивное состязание, в котором единственная цель состоит в том, чтобы забить на один мяч больше, чем ваш соперник? И в какой степени это искусство или развлечение, в которых вопросы эстетики, вкуса и, возможно, даже политики должны обязательно сталкиваться друг с другом?

Умение обороняться — ничуть не менее сложно, чем атаковать

Экс-форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн в эфире BT Sport с энтузиазмом взялся за данную тему, хотя и не в таких точных терминах. «Я не думаю, что есть нечто гениальное в создании вашей команды для защиты. Гениально — это то, что делает Пеп Гвардиола, то, что делает Юрген Клопп: быть открытым к созиданию независимо от того, с кем ты сталкиваешься, а не когда куча игроков за линией мяча (и где здесь их величие?) — я уважаю это, но я не думаю, что это гениально», — заявил он.

Возможно, как нападающий, Оуэн не слишком знаком с механизмом организации защиты. Но наглядность демонстрирует более широкое предположение: что оборонительная организация — это куда легче, или, по крайней мере, это форма неквалифицированного труда.

Те, кто играл при Симеоне, рассказывают другую историю: о непрестанном внимании к тактике и позиционированию, о взаимосвязи между движением и пространством, о недооцененной роли психолога аргентинца в формировании коллективного сознания и сдерживании провалов в концентрации. Это может или не складывается с вашим точным определением гениальности, но отрицать вес интеллекта за этими умениями — это либо невежество, либо снобизм.

У атакующего футбола не должно быть монополии

Это уродливо? Это аморально? Это антифутбол? Сам Симеоне, конечно, не святой как тренер, и зачастую игровое мастерство его команд вплетается в более широкий нарратив о «темных искусствах» и беззакониях.

В спорте, где результаты матчей низкие, просто неизбежно то, что защитный футбол получит неуважительное отношение, но куда чаще можно увидеть, что это фундаментальное видение того, какой должна быть эта игра.

С каких пор футбол стал исключительно атакующим? С каких пор голы, дриблинг и экспрессия стала единственной валютой этого вида спорта? С каких пор наличие действительного классного вратаря отменяет сферу тактику и включает неожиданное спасение?

Взаимосвязь между формой и функцией, красотой и предназначением занимала мыслителей еще на заре человеческой истории. В том, что делает «Атлетико» Симеоне, есть грубая функция, но также и красота: координация и хореография команды, подчинение индивидуальной прихоти коллективному благу, впечатление слабого в эпоху суперклубов, написание истории и усиление финансовой мощи наравне с европейскими грандами, которых он периодически бьет. Если это не правильный футбол, тогда какой правильный? 0