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    Первая победа за восемь лет и прорыв Филиппа. «Динамо» победило в Грозном

    Реакция СМИ на победу московского «Динамо» в гостях у «Ахмата»

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    Московское «Динамо» одержало победу над «Ахматом» в выездном матче 22-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла в Грозном, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

    Первый тайм получился тягучим

    «Первый тайм был очень тягучим — команды медленно выходили в атаку, защитники успевали возвращаться. Обе команды сумели отличиться, но эти голы стали следствием позиционных ошибок защитников. Одисе Роши забил свой пятый гол в сезоне после того, как Ордец выдернулся из обороны, а Шуньич не успел его подстраховать.

    Ответный гол "Динамо" организовал Филипп, выполнивший роскошную скрытую передачу на оказавшегося справа Рауша. Константин элегантно покатил мяч в дальний угол.

    В самом начале второго тайма Ризван Уциев сыграл рукой в своей штрафной — после просмотра VAR судья Мешков назначил пенальти, который уверенно реализовал Филипп. Максимилиан, похоже, наконец, выходит на проектную мощность.

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    • "Ахмат" старался ловить "Динамо" длинными передачами на ход, но со всеми подходами грозненцев команда Новикова спокойно справлялась. На 63-й минуте свой второй гол в РПЛ мог оформить Николай Комличенко — Уциев в подкате выбил мяч в ногу форварда, от которой тот полетел за шиворот Городову. Но приземлился чуть правее ворот за лицевой. Свой третий гол "Динамо" все-таки забило — Скопинцев дальним ударом воспользовался позиционной ошибкой Городова», — пишет в своем обзоре SPORT24.

  • Кирилл Новиков
  • Главный тренер «Динамо»
  • Мы на протяжении восьми лет не выигрывали в Грозном — это очень большой срок. Сегодня нам удалось прервать серию неудач. Здесь тяжело играть. «Ахмат» — классная команда, обладающая хорошим подбором исполнителей. Выиграть у них на «Ахмат Арене» удается единицам. Эта победа много значит для нас. Коронавирус? Мы продолжим тренироваться. Что касается сложившейся ситуации, то футбол создан для зрителей. И играть при пустых трибунах нам бы не хотелось. Слово за руководителями нашего футбола. Они решат, отменять ли матчи или нет. Но, повторюсь, в первую очередь мы играем для болельщиков.

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    «Чемпионат России неожиданно стал главным по рейтингу в Европе после того, как во всех ведущих европейских лигах взяли паузу из-за коронавируса. Следим за РПЛ, пока и наш футбол не закрыли, что может произойти после назначенного на 17 марта мероприятия УЕФА. "Ахмат" и "Динамо" сыграли в Грозном со зрителями, так что атмосфера на первом матче 22-го тура ничем не отличалась от привычной.

    "Ахмат" упал на последнее место в таблице, когда в середине недели "Сочи" разгромил "Оренбург". Сегодня поражение от "Динамо" приблизило команду Игоря Шалимова к вылету. Лучшим игроком матча стал, пожалуй, Максимилиан Филипп: атакующий полузащитник, купленный летом за 20 млн евро у дортмундской "Боруссии", забил с пенальти и сделал блестящую голевую передачу.

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    • "Динамо" выглядело лучше во втором тайме, так что преимущество гостей вытекало из логики игры. Пусть даже центрфорвард москвичей Николай Комличенко в Грозном был не так опасен, как в дерби со "Спартаком" и во встрече с "Тамбовом". Новичок нанёс всего один удар по воротам соперника. А вот Дмитрий Скопинцев, поменявший по ходу игры позицию защитника на полузащитника (в результате замены Рауша), пробил трижды и забил победный гол на 86-й минуте. Скопинцев хорошо попал из-за штрафной», — отметил обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов.

  • Игорь Шалимов
  • Главный тренер «Ахмата»
  • Нам не нужны положительные моменты в игре, нам нужны очки. Мы и раньше разбирали эти положительные моменты, все хорошо, нам отрицательные нужно смотреть. Мы ошибаемся в вещах, которые проговариваем. Мы пропускали дурацкие мячи, развалили игру сами. Заслуги «Динамо» в победе не вижу, мы сами проиграли игру.

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    «Самый дорогой и одновременно самый критикуемый новичок "Динамо" в летнее трансферное окно Максимилиан Филипп, судя по всему, выходит на свой уровень. В игре со "Спартаком" сразу после зимней паузы он получил всего 10 минут, в следующем матче с "Тамбовом" сыграл полтора тайма, но на пресс-конференции журналисты спросили Кирилла Новикова, почему хавбек мучился на поле. Согласитесь, не самая лестная характеристика.

    Третий сбой Максимилиан пропустил из-за защемления нерва на руке. Он до сих пор играет в повязке и наверняка чувствует себя не очень комфортно. Но это не мешает ему показывать классный футбол. В игре с "Ахматом" Филипп отметился сразу двумя результативными действиями: сначала отдал тонкую передачу точно в ногу Раушу. Причем сделал это, если внимательно смотреть повтор, даже не поднимая головы. А во втором тайме, когда счет был 1:1, хладнокровно реализовал пенальти.

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    • Но главное даже на это: Филипп пытается менять свой игровой стиль на благо команды. Он смирился с тем, что "Динамо" не будет контролировать мяч 80 процентов времени. А значит нужно полноценно отрабатывать в обороне, что не является сильным качеством полузащитника. Он всегда больше любил повозиться с мячом, нежели прерывать атаки соперника. Против "Ахмата" Филипп действовал на удивление дисциплинировано, но и не забывал о своих прямых обязанностях — часто обыгрывался с Комличенко, взаимодействовал с фланговыми игроками.

    Правда, на последние 15 минут его вновь не хватило. В Грозном Филипп покидал поле хромая, а на скамейке приложил к бедру лед. Новикову остается надеяться, что он вновь не лишится своего лучшего бомбардира, который наконец-то начал играть не только для себя. Ведь впереди у бело-голубых сложный отрезок с играми против "Краснодара", ЦСКА и "Сочи". Если матчи, конечно, не отменят из-за эпидемии коронавируса», — констатировал журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зимин. 0

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