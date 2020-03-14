Первая победа за восемь лет и прорыв Филиппа. «Динамо» победило в Грозном

Московское «Динамо» одержало победу над «Ахматом» в выездном матче 22-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла в Грозном, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Первый тайм получился тягучим

«Первый тайм был очень тягучим — команды медленно выходили в атаку, защитники успевали возвращаться. Обе команды сумели отличиться, но эти голы стали следствием позиционных ошибок защитников. Одисе Роши забил свой пятый гол в сезоне после того, как Ордец выдернулся из обороны, а Шуньич не успел его подстраховать.

Ответный гол "Динамо" организовал Филипп, выполнивший роскошную скрытую передачу на оказавшегося справа Рауша. Константин элегантно покатил мяч в дальний угол.

В самом начале второго тайма Ризван Уциев сыграл рукой в своей штрафной — после просмотра VAR судья Мешков назначил пенальти, который уверенно реализовал Филипп. Максимилиан, похоже, наконец, выходит на проектную мощность.

"Ахмат" старался ловить "Динамо" длинными передачами на ход, но со всеми подходами грозненцев команда Новикова спокойно справлялась. На 63-й минуте свой второй гол в РПЛ мог оформить Николай Комличенко — Уциев в подкате выбил мяч в ногу форварда, от которой тот полетел за шиворот Городову. Но приземлился чуть правее ворот за лицевой. Свой третий гол "Динамо" все-таки забило — Скопинцев дальним ударом воспользовался позиционной ошибкой Городова», — пишет в своем обзоре SPORT24.

Кирилл Новиков Главный тренер «Динамо» Мы на протяжении восьми лет не выигрывали в Грозном — это очень большой срок. Сегодня нам удалось прервать серию неудач. Здесь тяжело играть. «Ахмат» — классная команда, обладающая хорошим подбором исполнителей. Выиграть у них на «Ахмат Арене» удается единицам. Эта победа много значит для нас. Коронавирус? Мы продолжим тренироваться. Что касается сложившейся ситуации, то футбол создан для зрителей. И играть при пустых трибунах нам бы не хотелось. Слово за руководителями нашего футбола. Они решат, отменять ли матчи или нет. Но, повторюсь, в первую очередь мы играем для болельщиков.

Один яркий матч на всю Европу

Футбол во время пандемии коронавируса остался только в России fcdynamo.ru

«Чемпионат России неожиданно стал главным по рейтингу в Европе после того, как во всех ведущих европейских лигах взяли паузу из-за коронавируса. Следим за РПЛ, пока и наш футбол не закрыли, что может произойти после назначенного на 17 марта мероприятия УЕФА. "Ахмат" и "Динамо" сыграли в Грозном со зрителями, так что атмосфера на первом матче 22-го тура ничем не отличалась от привычной.

"Ахмат" упал на последнее место в таблице, когда в середине недели "Сочи" разгромил "Оренбург". Сегодня поражение от "Динамо" приблизило команду Игоря Шалимова к вылету. Лучшим игроком матча стал, пожалуй, Максимилиан Филипп: атакующий полузащитник, купленный летом за 20 млн евро у дортмундской "Боруссии", забил с пенальти и сделал блестящую голевую передачу.

"Динамо" выглядело лучше во втором тайме, так что преимущество гостей вытекало из логики игры. Пусть даже центрфорвард москвичей Николай Комличенко в Грозном был не так опасен, как в дерби со "Спартаком" и во встрече с "Тамбовом". Новичок нанёс всего один удар по воротам соперника. А вот Дмитрий Скопинцев, поменявший по ходу игры позицию защитника на полузащитника (в результате замены Рауша), пробил трижды и забил победный гол на 86-й минуте. Скопинцев хорошо попал из-за штрафной», — отметил обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов.

Игорь Шалимов Главный тренер «Ахмата» Нам не нужны положительные моменты в игре, нам нужны очки. Мы и раньше разбирали эти положительные моменты, все хорошо, нам отрицательные нужно смотреть. Мы ошибаемся в вещах, которые проговариваем. Мы пропускали дурацкие мячи, развалили игру сами. Заслуги «Динамо» в победе не вижу, мы сами проиграли игру.

Филипп становится определяющим игроком «Динамо»

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«Самый дорогой и одновременно самый критикуемый новичок "Динамо" в летнее трансферное окно Максимилиан Филипп, судя по всему, выходит на свой уровень. В игре со "Спартаком" сразу после зимней паузы он получил всего 10 минут, в следующем матче с "Тамбовом" сыграл полтора тайма, но на пресс-конференции журналисты спросили Кирилла Новикова, почему хавбек мучился на поле. Согласитесь, не самая лестная характеристика.

Третий сбой Максимилиан пропустил из-за защемления нерва на руке. Он до сих пор играет в повязке и наверняка чувствует себя не очень комфортно. Но это не мешает ему показывать классный футбол. В игре с "Ахматом" Филипп отметился сразу двумя результативными действиями: сначала отдал тонкую передачу точно в ногу Раушу. Причем сделал это, если внимательно смотреть повтор, даже не поднимая головы. А во втором тайме, когда счет был 1:1, хладнокровно реализовал пенальти.



Но главное даже на это: Филипп пытается менять свой игровой стиль на благо команды. Он смирился с тем, что "Динамо" не будет контролировать мяч 80 процентов времени. А значит нужно полноценно отрабатывать в обороне, что не является сильным качеством полузащитника. Он всегда больше любил повозиться с мячом, нежели прерывать атаки соперника. Против "Ахмата" Филипп действовал на удивление дисциплинировано, но и не забывал о своих прямых обязанностях — часто обыгрывался с Комличенко, взаимодействовал с фланговыми игроками.

Правда, на последние 15 минут его вновь не хватило. В Грозном Филипп покидал поле хромая, а на скамейке приложил к бедру лед. Новикову остается надеяться, что он вновь не лишится своего лучшего бомбардира, который наконец-то начал играть не только для себя. Ведь впереди у бело-голубых сложный отрезок с играми против "Краснодара", ЦСКА и "Сочи". Если матчи, конечно, не отменят из-за эпидемии коронавируса», — констатировал журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зимин. 0