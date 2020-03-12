Кокорин сделал дубль за «Сочи» и вывел команду из зоны вылета

Перенесенный матч 18-го тура между аутсайдерами РПЛ «Сочи» и «Оренбургом» неожиданно получился ярким и богатым на интересные события. На двоих команды настреляли шесть голов, а Александр Кокорин забил два гола.

Кокорин поднимает «Сочи» с колен

«Автор второго гола у "Сочи" — Александр Кокорин в первом тайме был не слишком опасен. Форвард часто получал мяч спиной к воротам, в нескольких метров от штрафной. Так что забить с игры шансов у Александра не было.

Зато на 35-й минуте он получил отличную возможность отличиться с пенальти. В чужой штрафной Заболотный обработал мяч, поставил корпус, а затем неожиданно упал после слабого толчка Терехова. Главный арбитр встречи Евгений Турбин тут же указал на точку. С одиннадцатиметровой отметки Кокорин спокойно покатил мяч в левый угол и удвоил преимущество хозяев.

Несмотря на то, что в начале второго тайма "Оренбург" взял мяч под контроль, в нападении Кокорин стал действовать даже активнее — в контратаках он чувствовал себя намного увереннее, чем при позиционном нападении.

Уже на 62-й минуте Александр оформил дубль. После отличной дальней передачи Нобоа форвард принял мяч на правом фланге, вошёл в штрафную и из-под защитника отправил мяч низом в дальний угол — Андрей Климович был бессилен», — выделил отменную игру Кокорина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.

Кокорин опасен на свободе

«А, главное, Кокорин оставался голоден до игры до самых последних минут. Даже при счете 5:0 бежал за мячом и старался успеть к нему даже в тех ситуациях, когда шансов завладеть им было не так много. Но Александр не позволял себе выключаться, словно показывая всем, что в отсутствии желания его точно упрекнуть теперь нельзя.

Именно Кокорин сейчас — лучший бомбардир весенней части чемпионата России. Три гола — больше нет ни у кого, по два мяча у Деспотовича, Ари и Поповича. Да, Александр провел на матч больше, но, учитывая, сколько он пропустил, это вполне можно считать справедливой форой», — отметил бомбардирские качества Александра журналист «СЭ» Дмитрий Гирин.

«Сочи» уничтожил «Оренбург», но по голам есть вопросы

Sports проанализировал все забитые мячи хозяев:

1. Первый гол на 24-й минуте технично уложил опорник Тимур Аюпов: пробил в падении прям в угол — вообще без шансов для кипера. Проблема в том, что он забил в свои ворота, оставшись в одиночестве: ему никто не мешал, но и не подсказал. Правда, его партнер на дальней штанге уже упустил своего оппонента, так что, возможно, все получилось бы и без усилий Аюпова. Все встретили забитый мяч как-то без эмоций.

Фрагмент матча pfcsochi.ru

2. Второй гол был забит с пенальти, который заработал Антон Заболотный, подставившись под толчок защитника. Евгений Турбин моментально увидел нарушение после легчайшего касания Терехова. Кокорин уверенно переиграл Климовича.

3. Чуть позже Кокорин добавил второй: открылся под заброс Нобоа, вошел на дриблинге в штрафную и пробил по центру. Сиваков и Радакович усиленно пятились и подсказывали друг другу, что нужно делать (белоруса, кстати, через три минуты заменили), а вратарь пропустил близко шедший мяч после, казалось бы, несильного, но точного удара.

Потом «Сочи» добил соперника голами еще двух экс-зенитовцев — Кристиана Нобоа и Андрея Мостового.

«Сочи» разгромил «Оренбург» и покинул зону вылета

«Важнейшей победы добился "Сочи" над "Оренбургом" в перенесенном матче восемнадцатого тура. Виктория нынешней команды Владимира Федотова над бывшей по счёту получилась крайне убедительной. Но на деле гости не были настолько слабее южан. Разницу сделала реализация моментов. Сочинцы обладают более мастеровитым набором футболистов, и они эффективно использовали имевшиеся возможности.

Фрагмент матча pfcsochi.ru

Уже по итогам первого тайма хозяева заработали преимущество в два мяча благодаря автоголу Аюпова и результативному удару Кокорина с неоднозначного пенальти. Во второй половине встречи "Оренбург" был вынужден раскрываться и бежать вперёд большими силами. Следовательно, у сочинцев появилось много свободного пространства на чужой половине поля для организации быстрых контратак, которым они прекрасно воспользовались. Сначала Кокорин оформил дубль, после чего Мостовой и Нобоа довели разницу в счёте до неприличной отметки.

К чести гостей, они не развалились и один мяч в концовке отвитали усилиями Фамейе. Мог коллектив Константина Емельянова забить больше, но не преуспел в завершающей стадии атак. "Сочи" одержал вторую победу подряд и сразу же с последнего места прыгнул в зону переходных матчей, поднявшись на четырнадцатую позицию», — передал ход поединка автор ФНК Андрей Жарков.

Федотов отбил «пятюню» своей бывшей команде

«В конце команда Федотова забила еще четвертый и пятый, но авторами этих мячей стал не Кокорин, а Мостовой и Нобоа. Александр ограничился дублем, но и этим он, думается, на данном этапе вполне удовлетворен. "Оренбург" практически полностью развалился. Причем, слово "практически" необходимо использовать только по той причине, что на 85-й минуте Фамейе удалось пробить Джанаева. Голом престижа это, правда, все равно не назовешь — слишком уж неудачно провели "оренбуржцы" этот перенесенный матч.

После сегодняшней победы "Сочи" покидает зону прямого вылета и перемещается на 14-е место. "Оренбург" остается 11-м, упуская шанс подняться в первую восьмерку. Но самое главное и самое интересное — плотность в нижней части турнирной таблицы становится еще больше. Команды, занимающие позиции с 11-й по 16-ю, теперь находятся в трех очках друг от друга, а "Спартак" — всего в пяти очках от последней строчки», — говорится в материале Rusfootball.info.

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