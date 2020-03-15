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    Слуцкий открыл счет победам с «Рубином». Команда покинула зону вылета

    Пресса и комментарии о матче «Арсенал» — «Рубин»

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    В 22 туре РПЛ «Рубину» удалось прервать безвыигрышную серию и покинуть зону вылета (0:1). Это первая победа Слуцкого на посту главного тренера команды.

    Предисловие

    Перед этим матчем дела «Рубина» были не очень хорошими. Команда долгое время не выигрывала и находилась в зоне вылета. Подробнее о сериях команд написал ресурс «Футбол на куличках».

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    «Дела "Рубина" все хуже — одно очко и ноль голов в двух стартовых матчах весной. Казанцы опустились уже в зону вылета, и пока не очень понятно, за счет чего Леонид Слуцкий планирует сделать качественный скачок в плане игры и результатов. "Арсенал" пока оставляет смешанное впечатление. Стартовали туляки матчами с другими аутсайдерами — "Сочи" и "Оренбургом". В Сочи повезло, в Оренбурге — наоборот, но в целом для претендента на еврокубки Тула пока выглядит сыровато на фоне маститого состава того же "Динамо", например. Дома с "Рубином" надо обязательно брать три очка, если "оружейники" планируют всерьёз побороться за шестое место. Но и казанцам отступать некуда. Команда загнана в угол и наверняка будет биться. Оба клуба потеряли по игроку основы из-за удалений в прошлом туре. За "Арсенал" не сыграет Бауэр, а "Рубину" не поможет Кварацхелия. Помимо этого у туляков травмированы Шамов, Берхамов, Володько и Горбатенко, а у казанцев — Ташаев, Бегич и Тарасов».

    Победа «Рубина» вопреки многим игровым проблемам

    У «Рубина» Леонида Слуцкого много проблем. В этом матче они были, однако гостям посчастливилось забить свой мяч, который позволил одержать долгожданную победу. Подробнее о ходе поединка написал «Чемпионат».

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    • «Если в Голландии говорили, что "Витесс" Слуцкого не достаточно атакующий, то "Рубин" Слуцкого — едва ли не слишком атакующий. Казанцы при новом тренере владеют мячом больше соперника, но при этом без преимущества по опасным моментам. Вот и матч в Туле получился тяжелым.

    Сложно на что-то рассчитывать, когда центральный защитник Старфельт ошибается так, как на 14-й минуте — в спокойной ситуации не попадает головой по мячу. Это была бы результативная ошибка, если бы соперником был не "Арсенал". При всем уважении к команде с еврокубковым опытом. Вторым центральным защитником "Рубина" на этот раз стал Уремович, который не играл в предыдущих матчах при Слуцком. К хорвату тоже хватает вопросов. Именно из под него едва не забил головой Луценко на 25-й минуте — мяч прошел рядом с девяткой.

    В атаке "Рубину" не хватало дисквалифицированного Кварацхелии (получил красную в матче с "Крыльями"). Грузин по первым двум играм после перерыва казался именно тем человеком, который давал атаке какие-то нестандартные движения.

    Игроки «Рубина»
    «Рубин»

    Ну а главная проблема "Рубина" на сегодня: Игнатьев существует сам по себе, просто маячит где-то впереди без мяча. Видно, насколько ему непривычно — в "Краснодаре" была возможность чаще вступать в игру (если уж оказываешься на поле). Показательно, что "Рубин" забил-таки на 43-й минуте, потому что Игнатьев отошел в глубину, получил мяч между линиями соперника и оттуда моментально отдал голевую передачу на Давиташвили.

    Еще показательнее, что "Рубин" все свои моменты создавал после забросов верхом за спины защитникам. В том числе единственный момент Игнатьева в матче — на 10-й минуте. Это так, на заметку "Спартаку", который в следующем туре должен играть именно с "Арсеналом". Хотя еще непонятно, когда этот матч состоится из-за коронавируса.

    Почти весь второй тайм "Рубин" играл в меньшинстве из-за удаления Макарова. Сомневаюсь, что все арбитры показали бы вторую желтую на 55-й минуте (Слуцкий после матча был недоволен судейством). Хотя зачем идти в стык с соперником в такой ситуации, имея желтую — большой вопрос. Так или иначе "Рубин" опять доигрывал матч вдесятером.

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    Уже через пару минут после удаления Чаушич попал в штангу "Рубина". В этот момент окончательно сформировалось ощущение, что казанцы явно не выглядели лучше. Тем более "Рубин" сбавил обороты после гола и еще больше — после удаления. На заключительные 20 минут Игнатьев ушел с поля — вышел Бакаев, который Солтмурад.

    С трудом "Рубин" отстоял победу. Для нее хватило одного гола. Кстати, первого при Слуцком».

    Немного фактов

    Sport24 подвел итоги этого поединка и представил некоторые факты о двух командах.

    «"Рубин" впервые выиграл после возобновления чемпионата и поднялся на 12 место в турнирной таблице.

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    • Но уже в понедельник после матча "Тамбова" и "Крыльев", которые занимают 13 и 14 строчку, казанцы опустятся в зону стыковых матчей. Кто-то из их конкурентов в любом случае наберет очки.

    "Арсенал" проиграл второй раз подряд. Неделю назад туляки уступили в "Оренбурге" со счетом 0:2.

    "Арсенал" остался на седьмой строчке в турнирной таблице и упустил возможность приблизиться к лигоевропейскому пятому месту на расстоянии четырех очков».

    Игрок матча

    По итогам этой встречи автор забитого мяча был выбран в качестве лучшего футболиста встречи. небольшой комментарий по этому поводу написали на сайте «Футбол на куличках».

    «Забил Зурико столь важный и ценный для "Рубина" гол, подстроившись под сложный мяч и исполнив свой момент. А во втором тайме, когда гости остались вдесятером, очень полезно отыграл уже на острие атаки, цепляясь за мяч, сохраняя и придерживая его впереди».

    Выводы Леонида Слуцкого

    В послематчевом интервью наставник «Рубина» дал несколько ответов касательно того, какие проблемы есть в его команде на сегодняшний день. Слова Слуцкого приводит «Советский Спорт».

    Леонид Слуцкий
    «Рубин»

    В чем причина большого количества желтых карточек у «Рубина» в начале второго тайма?

    Вопрос не в дисциплинированности, а в трактовке правил. Какие-то карточки были по делу, но обе карточки на Макарове как минимум спорные. Мы играли в первом туре весны с «Тамбовом», Еськов не показал вторую желтую карточку Ойеволе, хотя там был подкат и человек опаздывал. Здесь же и в прошлой игре первая желтая Кварацхелии вызывает большие вопросы, и сегодня обе карточки Макарова это не то, что нужно. Команда у нас молодая, в пылу борьбы возможны какие-то эпизоды, но он не играл грубо. В эпизоде с локтем он был первый на мяче, второй эпизод по мне тоже не желтая карточка. У меня это вызывает большие вопросы.

    Согласны с тем, что самая слабая зона «Рубина» сейчас — это центр полузащиты, где Коновалов и Подберезкин играют достаточно медленно?

    Не могу ни согласиться, ни не согласиться. У нас есть общекомандные проблемы, но для меня каждый игрок моей команды — самый лучший футболист, я им об этом говорю. Я вкладываюсь во всех игроков и пытаюсь улучшить их индивидуальный уровень. Мы пропустили в трех матчах всего один мяч, я не помню изобилия моментов у наших ворот и того, чтобы опорная зона явно проседала. Что касается атакующих действий, мы пытаемся строить игру через центральную зону и от игры центральных полузащитников во многом зависит тот игровой рисунок, который мы выбираем. На них лежит очень высокий уровень ответственности, здесь много факторов, и я бы не стал сводить какие-то проблемы нашей команды к индивидуальным действиям. Подберезкин играл с серьезной травмой, у него отек передней поверхности бедра, он играл на морально-волевых. К нему не может быть никаких претензий, только слова благодарности. 0

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