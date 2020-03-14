«Спартак» стремится вверх. Но играет как аутсайдер

Интригующее начало
Автор «Советского спорта» Захар Мощенко подчеркнул, что счет в матче открыли футболисты «Оренбурга», поэтому «Спартаку» пришлось постараться, чтобы отыграться.
«Так получилось, что счет в матче открыл именно вингер "Оренбурга" Джоэль Фамейе. Несколькими днями ранее в перенесенном матче с "Сочи" 22-летний ганец своим голом в концовке позволил своей команде избежать сухого разгромного поражения (1:5). Теперь Фамейе снова вышел в стартовом составе и на своей бровке нередко переигрывал Николая Рассказова, а затем оказался в нужное время в нужном месте при розыгрыше углового. Казалось, спартаковцы вынесли мяч из штрафной, однако Урош Радакович вернул его на линию вратарской, откуда Фамейе и нанес без помех результативный удар головой.
"Спартак" примерно полтайма совсем не впечатлял, причем как у своих ворот (однажды Самюэль Жиго едва не привез гол в свои ворота, но в подкате успел выбить мяч из-под ноги Рикарду Алвеша), так и у чужих. Москвичам явно не хватало креатива при развитии атак, поэтому многие комбинации прерывались на второй-третьей передаче.
Волей-неволей гостям пришлось использовать другое очевидное оружие — верховые передачи на Соболева. Тем более что габаритный форвард не упрощал задачу защитников соперника статичностью своего положения, постоянно смещаясь в свободные зоны ближе к бровкам и уже оттуда делая скидки партнерам. Благо было кому.
В самой концовке тайма один из таких незамысловатый розыгрышей мяча сработал на все сто. Соболев, принимая не самую длинную диагональ с левого фланга, успел заметить, что в центре штрафной без опеки остался Понсе. Последовал нацеленный пас головой, и аргентинец в падении горизонтальными ножницами вогнал мяч в ворота», — пишет Мощенко.
Характер, везение и Максименко
Журналист «Чемпионата» Михаил Гончаров отметил, что после перерыва «Спартаку» во много повезло вырвать победу.
«Начало второй половины превратилось в настоящую осаду в исполнении "Оренбурга". Минуты с 55-й пошел футбол в режиме "атака на атаку". "Красно-белые" не реализовали выпад через левый фланг (Айртон почти из вратарской не смог вложить мяч в ногу Понсе на пустые ворота), а "Оренбург" ответил двумя супер-моментами Деспотовича и Фамейе. Спасителем в обоих эпизодах выступал Максименко, бросавшийся под мяч. Если бы не сейвы молодого вратаря "красно-белых", все наверняка закончилось бы для Тедеско грустно. Это было очень круто!
"Спартак" вытерпел. А за 20 минут ещё и забил. Даже не столько забил, сколько выстрадал победный гол. Огромный вклад в него внес Жиго, который подхватил мяч, протащил его через чужую опорную зону, собрал возле себя трех соперников и покатил передачу на Ларссона. Швед разобрался просто здорово: сместился в центр и с левой классно пробил в угол из-за штрафной.
В оставшееся время было давление "Оренбурга" без всякого выхода "красно-белых" в контрнаступление, перекладина от Деспотовича, просмотр ВАР арбитрами после руки в штрафной "Спартака", очередной, третий по счету героический сейв Максименко, еще две опаснейшие возможности "Оренбурга" — и третий гол гостей в компенсированное время после контратаки. Кажется, вся команда должна теперь проставиться перед своим вратарем. Именно он стал истинным героем матча и помог клубу чуть-чуть оторваться от зоны вылета», — замечает Гончаров.
Неожиданное появление Маслова
Глеб Чернявский в своем блоге на sports.ru удивился тому факту, что Доменико Тедеско поставил в центр обороны Павла Маслова.
«Главная неожиданность — появление в защите Павла Маслова. Илья Кутепов, как и Гулиев, тоже простудился, но все ждали Илью Гапонова. Особенно с учетом того, что защитник на днях продлил контракт до 2024 года. Но вышел Маслов, которого Тедеско хвалил всю зиму.
Это все здорово, но Маслов вообще-то игрок фланга. Это уточнял и сам Тедеско: "Знаю, что он не центральный защитник, но у него есть характер и техника, чтобы играть центральным защитником". К сожалению, эксперимент с Масловым почти сразу провалился.
На 10-й минуте он зачем-то пытался делать искусственный офсайд (а не подстраховывать Джикию), Деспотович убежал один на один, а "Спартак" спас Максименко. Дальше Маслов ошибся уже фатально: вместо нормального выноса скинул мяч головой игрокам "Оренбурга" (Понсе, конечно, тоже виноват, что задержался, но с нормальным выносом ничего бы не было), а те сообразили гол.
Очень странно: у Тедеско большая проблема с правым флангом, но потенциального правого защитника он наигрывает в центре, а на лавке оставляет Гапонова, который всегда как минимум выглядел уверенно.
Впрочем, дальше Маслов подсобрался: в первом тайме рискованно и красиво убрал соперника корпусом, а во втором качественно отобрал мяч у Деспотовича, который был уже решительно настроен атаковать ворота. Еще один плюсик Маслову — именно он навесил на Соболева, когда тот отдал голевой пас Понсе, а еще бегал к Бакаеву на угловых и предлагал себя для розыгрыша. Возможно, его все же стоит попробовать на правом фланге», — взывает Чернявский.
«Спартак» не вернется в опасную зону
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер заявил, что после данной победы «Спартак» должен продолжить борьбу за высокие места и больше не думать об угрозе вылета.
«Для Тедеско подключения Жиго не на стандартах — один из самых эффективных ходов. Еще были сэйвы Максименко, удар в перекладину — "Оренбург" мог сравнять не раз. Но вместо этого вышедший сразу после гола Ларссона на замену Мирзов забил свой первый (и, кстати, после паса того же Джордана) гол в официальном матче за "Спартак".
Резиуан подавал серьезные признаки жизни в контрольных матчах на сборах, сделал там даже дубль. Но товарняки и официальные встреча — разные вещи, и этот гол для Мирзова очень важен.
Как и для "Спартака", который, думаю, в опасную зону вернуться уже не должен. Понятно, что проблем у него еще хватает, но "красно-белые" в этом сезоне должны бороться с "Динамо", "Арсеналом", а может, "Уфой" и кем-то еще за шестое место.
Если, конечно, после видеоконференции УЕФА 17 марта все европейские чемпионаты не прервут», — подчеркивает Рабинер.
Худший матч «красно-белых»
Александр Чистяков в своем материале для soccer.ru отметил, что «Спартак» играл так, как это делают аутсайдеры.
«Состав во многом предопределил игру "Спартака" — нервную, дерганую, с обилием пропущенных атак через центр. Трудно добиться внятного баланса с одним центральным полузащитником в составе, особенно, если твое кредо — постоянный прессинг.
В Оренбурге "Спартак" с точки зрения прессинга и гегенпрессинга, которые так любит Доменико Тедеско, провалился. К итоговому провалу это не привело только из-за стечения обстоятельств, а также благодаря удачным действиям отдельных игроков и блестящей игре вратаря Максименко.
По качеству — это худший матч "Спартака" после возобновления сезона, какими бы объективными и очевидными ни были некоторые причины: отсутствие ключевого полузащитника Зобнина и людей, которые могут его заменить (Умяров, Гулиев, Тиль), искусственный газон стадиона "Газовик", доставивший спартаковцам немало неприятностей с непривычки.
А еще, конечно, "Оренбург", сыгравший один из лучших своих матчей в этом сезоне, если тактично умолчать о реализации моментов, которая подвела», — заметил Чистяков. 0