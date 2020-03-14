«Спартак» стремится вверх. Но играет как аутсайдер

Московский «Спартак» в выездном матче 22-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. На гол Джоэля Фамейе «красно-белые» ответили точными ударами Эсекьеля Понсе, Джордана Ларссона и Резиуана Мирзова. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Интригующее начало

Автор «Советского спорта» Захар Мощенко подчеркнул, что счет в матче открыли футболисты «Оренбурга», поэтому «Спартаку» пришлось постараться, чтобы отыграться.

«Так получилось, что счет в матче открыл именно вингер "Оренбурга" Джоэль Фамейе. Несколькими днями ранее в перенесенном матче с "Сочи" 22-летний ганец своим голом в концовке позволил своей команде избежать сухого разгромного поражения (1:5). Теперь Фамейе снова вышел в стартовом составе и на своей бровке нередко переигрывал Николая Рассказова, а затем оказался в нужное время в нужном месте при розыгрыше углового. Казалось, спартаковцы вынесли мяч из штрафной, однако Урош Радакович вернул его на линию вратарской, откуда Фамейе и нанес без помех результативный удар головой.

"Спартак" примерно полтайма совсем не впечатлял, причем как у своих ворот (однажды Самюэль Жиго едва не привез гол в свои ворота, но в подкате успел выбить мяч из-под ноги Рикарду Алвеша), так и у чужих. Москвичам явно не хватало креатива при развитии атак, поэтому многие комбинации прерывались на второй-третьей передаче.

Волей-неволей гостям пришлось использовать другое очевидное оружие — верховые передачи на Соболева. Тем более что габаритный форвард не упрощал задачу защитников соперника статичностью своего положения, постоянно смещаясь в свободные зоны ближе к бровкам и уже оттуда делая скидки партнерам. Благо было кому.

Константин Емельянов Главный тренер «Оренбурга» Игра давалась, сегодня хорошо играли. Не заслуживали поражения, однозначно. Надо было забивать моменты, которые были, и первыми выходить вперед. В перерыве говорили ребятам, что нельзя ошибаться, потому что соперник в переходных фазах очень быстро поглощает пространство и выходит в атаку. К сожалению, некоторые нас не услышали. Опять же, мы не заслужили не то что такого счета, но и поражения вообще.

В самой концовке тайма один из таких незамысловатый розыгрышей мяча сработал на все сто. Соболев, принимая не самую длинную диагональ с левого фланга, успел заметить, что в центре штрафной без опеки остался Понсе. Последовал нацеленный пас головой, и аргентинец в падении горизонтальными ножницами вогнал мяч в ворота», — пишет Мощенко.

Характер, везение и Максименко

Журналист «Чемпионата» Михаил Гончаров отметил, что после перерыва «Спартаку» во много повезло вырвать победу.

«Начало второй половины превратилось в настоящую осаду в исполнении "Оренбурга". Минуты с 55-й пошел футбол в режиме "атака на атаку". "Красно-белые" не реализовали выпад через левый фланг (Айртон почти из вратарской не смог вложить мяч в ногу Понсе на пустые ворота), а "Оренбург" ответил двумя супер-моментами Деспотовича и Фамейе. Спасителем в обоих эпизодах выступал Максименко, бросавшийся под мяч. Если бы не сейвы молодого вратаря "красно-белых", все наверняка закончилось бы для Тедеско грустно. Это было очень круто!

"Спартак" вытерпел. А за 20 минут ещё и забил. Даже не столько забил, сколько выстрадал победный гол. Огромный вклад в него внес Жиго, который подхватил мяч, протащил его через чужую опорную зону, собрал возле себя трех соперников и покатил передачу на Ларссона. Швед разобрался просто здорово: сместился в центр и с левой классно пробил в угол из-за штрафной.

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Считаю, что с точки зрения болельщиков сегодня была интересная игра. Думаю, что им всем понравилось, потому что каждые две минуты были атаки, контратаки, голевые моменты. Что касается нашей команды, то считаю, что сегодня был не лучший наш матч. Условия для футбола здесь не нашей стороне: поле искусственное, очень сухое, его здесь не поливают. Поэтому мяч медленный, показывать свой футбол очень тяжело.

В оставшееся время было давление "Оренбурга" без всякого выхода "красно-белых" в контрнаступление, перекладина от Деспотовича, просмотр ВАР арбитрами после руки в штрафной "Спартака", очередной, третий по счету героический сейв Максименко, еще две опаснейшие возможности "Оренбурга" — и третий гол гостей в компенсированное время после контратаки. Кажется, вся команда должна теперь проставиться перед своим вратарем. Именно он стал истинным героем матча и помог клубу чуть-чуть оторваться от зоны вылета», — замечает Гончаров.

Неожиданное появление Маслова

Глеб Чернявский в своем блоге на sports.ru удивился тому факту, что Доменико Тедеско поставил в центр обороны Павла Маслова.

«Главная неожиданность — появление в защите Павла Маслова. Илья Кутепов, как и Гулиев, тоже простудился, но все ждали Илью Гапонова. Особенно с учетом того, что защитник на днях продлил контракт до 2024 года. Но вышел Маслов, которого Тедеско хвалил всю зиму.

Это все здорово, но Маслов вообще-то игрок фланга. Это уточнял и сам Тедеско: "Знаю, что он не центральный защитник, но у него есть характер и техника, чтобы играть центральным защитником". К сожалению, эксперимент с Масловым почти сразу провалился.

На 10-й минуте он зачем-то пытался делать искусственный офсайд (а не подстраховывать Джикию), Деспотович убежал один на один, а "Спартак" спас Максименко. Дальше Маслов ошибся уже фатально: вместо нормального выноса скинул мяч головой игрокам "Оренбурга" (Понсе, конечно, тоже виноват, что задержался, но с нормальным выносом ничего бы не было), а те сообразили гол.

Очень странно: у Тедеско большая проблема с правым флангом, но потенциального правого защитника он наигрывает в центре, а на лавке оставляет Гапонова, который всегда как минимум выглядел уверенно.

Впрочем, дальше Маслов подсобрался: в первом тайме рискованно и красиво убрал соперника корпусом, а во втором качественно отобрал мяч у Деспотовича, который был уже решительно настроен атаковать ворота. Еще один плюсик Маслову — именно он навесил на Соболева, когда тот отдал голевой пас Понсе, а еще бегал к Бакаеву на угловых и предлагал себя для розыгрыша. Возможно, его все же стоит попробовать на правом фланге», — взывает Чернявский.

«Спартак» не вернется в опасную зону

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер заявил, что после данной победы «Спартак» должен продолжить борьбу за высокие места и больше не думать об угрозе вылета.

«Для Тедеско подключения Жиго не на стандартах — один из самых эффективных ходов. Еще были сэйвы Максименко, удар в перекладину — "Оренбург" мог сравнять не раз. Но вместо этого вышедший сразу после гола Ларссона на замену Мирзов забил свой первый (и, кстати, после паса того же Джордана) гол в официальном матче за "Спартак".

Резиуан подавал серьезные признаки жизни в контрольных матчах на сборах, сделал там даже дубль. Но товарняки и официальные встреча — разные вещи, и этот гол для Мирзова очень важен.

Как и для "Спартака", который, думаю, в опасную зону вернуться уже не должен. Понятно, что проблем у него еще хватает, но "красно-белые" в этом сезоне должны бороться с "Динамо", "Арсеналом", а может, "Уфой" и кем-то еще за шестое место.

Александр Максименко Голкипер «Спартака» Тяжелая игра, тяжелое поле. Это Оренбург — мы понимали перед игрой. Команда и болельщики — молодцы. Все молодцы. Болельщики придавали нам силы, и мы просто вырвали победу, это ценно. Я не знаю, с чем связано большое количество моментов у «Оренбурга». Будем разбирать эти моменты — что они появлялись. Парни молодцы — стелились ногами, головами, чем могли. Поэтому мы и выиграли — вознаградили нас за это.

Если, конечно, после видеоконференции УЕФА 17 марта все европейские чемпионаты не прервут», — подчеркивает Рабинер.

Худший матч «красно-белых»

Александр Чистяков в своем материале для soccer.ru отметил, что «Спартак» играл так, как это делают аутсайдеры.

«Состав во многом предопределил игру "Спартака" — нервную, дерганую, с обилием пропущенных атак через центр. Трудно добиться внятного баланса с одним центральным полузащитником в составе, особенно, если твое кредо — постоянный прессинг.

В Оренбурге "Спартак" с точки зрения прессинга и гегенпрессинга, которые так любит Доменико Тедеско, провалился. К итоговому провалу это не привело только из-за стечения обстоятельств, а также благодаря удачным действиям отдельных игроков и блестящей игре вратаря Максименко.

По качеству — это худший матч "Спартака" после возобновления сезона, какими бы объективными и очевидными ни были некоторые причины: отсутствие ключевого полузащитника Зобнина и людей, которые могут его заменить (Умяров, Гулиев, Тиль), искусственный газон стадиона "Газовик", доставивший спартаковцам немало неприятностей с непривычки.

А еще, конечно, "Оренбург", сыгравший один из лучших своих матчей в этом сезоне, если тактично умолчать о реализации моментов, которая подвела», — заметил Чистяков. 0