Неймар готов перейти на максимальные обороты. Бразилец блещет в Лиге чемпионов

На «Камп Ноу» шла 90-я минута, а «Барселона» обыгрывала «Пари Сен-Жермен» 4:1. Проблема в том, что каталонцы на выезде уступили 0:4, поэтому им все равно нужно было забить дважды, чтобы выйти в следующий раунд.

Внезапно Луис Суарес заработал пенальти, и Неймар, а не Лионель Месси, подошел к 11-метровой отметке. Прошло уже 10 секунд дополнительного времени, когда бразилец нанес точный удар, переиграв Кевина Траппа — 5:1.

Спустя еще пять минут Неймар ассистировал Серджи Роберто в моменте с шестым голом. Вот так завершился исторический камбек, один из самых драматических вечеров в истории футбола. Как раз тогда бразилец в последний раз работал на максимальных оборотах в мировом футболе.

В тот момент казалось, что это лишь вопрос времени, когда Неймар сблизится и в конце концов обгонит Месси в борьбе за звание лучшего игрока в мире. Он был очень близок к этому, ближе, чем, возможно, кто-либо со времен взлета аргентинца в 2009 году.

Летом 2017 года, когда он присоединился к Килиану Мбаппе и Эдионсону Кавани в «Пари Сен-Жермен», было очевидно, что Неймар выведет парижан в европейскую элиту — туда, где они действительно желали быть. Но что-то пошло не так.

ON THIS DAY: In 2017, Barcelona 6-1 PSG: 03’ ⚽️ Suárez 40’ ⚽️ Kurzawa (O.G.) 50’ ⚽️ Messi (pen) 62’ ⚽️ Cavani 88’ ⚽️ Neymar 90’+1 ⚽️ Neymar (pen) 90’+5 ⚽️ Sergi Roberto La Remontada. 🧗‍♂️ pic.twitter.com/CEQw07QWdP

Не стоит заниматься самообманом, Неймар всегда блистал в составе парижан, когда пребывал в хорошей форме. Его статистика впечатляет. Он провел 80 матчей, забил 69 голов и сделал 37 результативных передач во всех турнирах. Но разве это кого-то волнует?

Можно считать это оскорблением, но доминирование «Пари Сен-Жермен» в Лиге 1 существовало задолго до Неймара и продолжилось бы и без его покупки. Да, на тот момент парижане как раз уступили «Монако» в борьбе за чемпионство, поэтому им хотелось отыграться, но не стоит забывать, что «монегаски» стали намного слабее, когда распродали всех лидеров, включая Мбаппе. Главное проблемой для «Пари Сен-Жермен» оставалась Лига чемпионов.

Парижане не проходили дальше 1/8 финала с сезона 2015/16, когда были участниками четвертьфинала. В полуфинале они не играли с 1995 года, а в финале не были никогда. Так что именно с этим турниром связаны всех их мечты.

Неймар прибыл в Париж как завоеватель «требла». Еще в сезоне 2014/15 он забил семь голов в плей-офф Лиги чемпионов, сыграв огромную роль в триумфе «Барселоны», когда отличился в четвертьфинале, полуфинале и решающем матче сезона. Итак, у «Пари Сен-Жермен» были огромные ожидания. В конце концов, французы воочию убедились, насколько сверхъестественным может быть Неймар в Европе.

Тем не менее, их затраты не оправдались. О, конечно, Неймар был великолепен в Лиге чемпионов, когда пребывал в форме. С тех пор, как он перешел в «Пари Сен-Жермен», у него больше результативных передач, дриблингов и заработанных штрафных, чем у любого другого игрока, несмотря на то, что он сыграл всего один матч в плей-офф. На групповой стадии он не всегда занимался тем, чем следовало, но кого это волновало, верно? В клубе хотели, чтобы бразилец включил максимальные обороты в плей-офф, а он не справился с задачей.

Neymar has now scored 35 Champions League goals in his career, moving level with Edison Cavani as joint-15th in the competition's all-time top-scorers list.

