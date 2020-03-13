Неймар готов перейти на максимальные обороты. Бразилец блещет в Лиге чемпионов

Давайте вернемся в март 2017 года к ответным матчам 1/8 финала Лиги чемпионов, пишет обозреватель Squawka Мухаммад Батт.

На «Камп Ноу» шла 90-я минута, а «Барселона» обыгрывала «Пари Сен-Жермен» 4:1. Проблема в том, что каталонцы на выезде уступили 0:4, поэтому им все равно нужно было забить дважды, чтобы выйти в следующий раунд.

Внезапно Луис Суарес заработал пенальти, и Неймар, а не Лионель Месси, подошел к 11-метровой отметке. Прошло уже 10 секунд дополнительного времени, когда бразилец нанес точный удар, переиграв Кевина Траппа — 5:1.

Спустя еще пять минут Неймар ассистировал Серджи Роберто в моменте с шестым голом. Вот так завершился исторический камбек, один из самых драматических вечеров в истории футбола. Как раз тогда бразилец в последний раз работал на максимальных оборотах в мировом футболе.

В тот момент казалось, что это лишь вопрос времени, когда Неймар сблизится и в конце концов обгонит Месси в борьбе за звание лучшего игрока в мире. Он был очень близок к этому, ближе, чем, возможно, кто-либо со времен взлета аргентинца в 2009 году.

Летом 2017 года, когда он присоединился к Килиану Мбаппе и Эдионсону Кавани в «Пари Сен-Жермен», было очевидно, что Неймар выведет парижан в европейскую элиту — туда, где они действительно желали быть. Но что-то пошло не так.

ON THIS DAY: In 2017, Barcelona 6-1 PSG:

03’ ⚽️ Suárez

40’ ⚽️ Kurzawa (O.G.)

50’ ⚽️ Messi (pen)

62’ ⚽️ Cavani

88’ ⚽️ Neymar

90’+1 ⚽️ Neymar (pen)

90’+5 ⚽️ Sergi Roberto

La Remontada. 🧗‍♂️ pic.twitter.com/CEQw07QWdP — Squawka Football (@Squawka) March 8, 2019

Не стоит заниматься самообманом, Неймар всегда блистал в составе парижан, когда пребывал в хорошей форме. Его статистика впечатляет. Он провел 80 матчей, забил 69 голов и сделал 37 результативных передач во всех турнирах. Но разве это кого-то волнует?

Можно считать это оскорблением, но доминирование «Пари Сен-Жермен» в Лиге 1 существовало задолго до Неймара и продолжилось бы и без его покупки. Да, на тот момент парижане как раз уступили «Монако» в борьбе за чемпионство, поэтому им хотелось отыграться, но не стоит забывать, что «монегаски» стали намного слабее, когда распродали всех лидеров, включая Мбаппе. Главное проблемой для «Пари Сен-Жермен» оставалась Лига чемпионов.

Парижане не проходили дальше 1/8 финала с сезона 2015/16, когда были участниками четвертьфинала. В полуфинале они не играли с 1995 года, а в финале не были никогда. Так что именно с этим турниром связаны всех их мечты.

Неймар прибыл в Париж как завоеватель «требла». Еще в сезоне 2014/15 он забил семь голов в плей-офф Лиги чемпионов, сыграв огромную роль в триумфе «Барселоны», когда отличился в четвертьфинале, полуфинале и решающем матче сезона. Итак, у «Пари Сен-Жермен» были огромные ожидания. В конце концов, французы воочию убедились, насколько сверхъестественным может быть Неймар в Европе.

Тем не менее, их затраты не оправдались. О, конечно, Неймар был великолепен в Лиге чемпионов, когда пребывал в форме. С тех пор, как он перешел в «Пари Сен-Жермен», у него больше результативных передач, дриблингов и заработанных штрафных, чем у любого другого игрока, несмотря на то, что он сыграл всего один матч в плей-офф. На групповой стадии он не всегда занимался тем, чем следовало, но кого это волновало, верно? В клубе хотели, чтобы бразилец включил максимальные обороты в плей-офф, а он не справился с задачей.

Neymar has now scored 35 Champions League goals in his career, moving level with Edison Cavani as joint-15th in the competition's all-time top-scorers list.

HUGE goal. pic.twitter.com/M5ZbnXG0EZ — Squawka Football (@Squawka) March 11, 2020

Конечно, травмы сыграли огромную роль в его проблемах, но обвинения в непрофессионализме появлялись одновременно с проблемами со здоровьем. «Пари Сен-Жермен» якобы настолько разочаровался в нем, что открыто говорил о намерении продать его обратно в «Барселону» в 2019 году. Этого так и не произошло, что, вероятно, к лучшему для парижан, поскольку у них наконец-то появился здоровый Неймар в плей-офф Лиги чемпионов.

И действительно, они все еще играют в Лиге чемпионов благодаря Неймару. Потому что бразилец максимально утопил педаль газа. Два гола в двух матчах с дортмундской «Боруссией» вывели «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинал. Футболист, стоивший рекордных денег, начал их отрабатывать.

Итак, с математической точки зрения парижане заплатили по 111 миллионов евро за голы Неймара в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, имея столь сильно играющего бразильца, стоит ожидать, что этот средний показатель начнет снижаться.

Звездный форвард поднял «Пари Сен-Жермен» с колен и впервые вышел с командой в четвертьфинал. Пора забыть о возможных трансферах. Самое время Неймару максимально нарастить обороты.

0