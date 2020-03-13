Фанаты атакуют владельца «Хоффенхайма». В чем суть конфликта в немецком футболе?

Дождь лил изо всех сил, когда полузащитники «Баварии» Леон Горецка и Джошуа Киммих в центре поля начали играть в пас с Себастьяном Руди из «Хоффенхайма». Следом к ним присоединился Тьяго Алькантара из «Баварии», и вскоре команды-соперники просто доигрывали матч, пасуя мяч друг другу.

На первый взгляд, это было похоже на 13-минутную тренировку на глазах у 30 тысяч зрителей. Но это был матч Бундеслиги. И первые 77 минут этого матча прошли при тотальном доминировании «Баварии», которая вела со счетом 6:0, когда произошло нечто беспрецедентное для долгой истории немецкого футбола.

Все началось с баннеров в гостевом секторе, в котором расположились фаны «Баварии». На одном из них было написано: «Ты — сукин сын» (в оригинале — «Du Hurensohn» с буквами D и H, которые были окрашены в синий цвет). Было совершенно ясно, кому это адресовано — владельцу и главному инвестору «Хоффенхайма» Дитмару Хоппу.

79-летний мужчина с изумленным взглядом наблюдал за ситуацией с VIP-трибуны, а исполнительный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге демонстративно обнял его за плечо, чтобы поддержать. Рефери остановил игру в соответствии с инструкциями поступить так в случае с оскорбительными баннерами или выкриками толпы.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Хасан Салихамиджич пошли к фанатам, качая головами, махая руками и показывая пальцами счет матча. По их мнению, фаны ставили результат встречи под угрозу. Но фаны должно быть ответили, что их опасения важнее любых трех очков.

Ханс-Дитер Флик и Хасан Салихамиджич globallookpress.com

Следом к трибунам пошли игроки «Баварии», которые тщетно пытались поговорить с ультрас в первых рядах. Затем рефери указал на туннель, отправив игроков с поля.

Капитан «Баварии» Мануэль Нойер побеседовал с игроками «Хоффенхайма» и их главным тренером, чтобы обсудить идею протеста в течение оставшихся 13 минут. Когда игроки вернулись на поле, болельщики «Хоффенхайма» встретили их решение гулом. Они хотели, чтобы игра была отменена.

Румменигге и Хопп появились у боковой линии поля, держась за руки в знак солидарности. После игры обе команды аплодировали болельщикам, не считая сектора с фанатами «Баварии», позволив Хоппу встать посередине.

«Хоффенхайм» — «Бавария» globallookpress.com

Румменигге сказал: «Это было уродливое лицо футбола и "Баварии" Мюнхен». Один из заголовков в немецких СМИ был следующим: «День позора для немецкого футбола». В эфире ТВ-программы Aktuelles Sportstudio основные моменты этого матча были показаны в тишине — без комментариев.

С тех пор немецкий футбол разделился на два лагеря. Поддерживаете ли вы гнев фанатов? Или у них слишком большое влияние? Поддерживаете ли футбольную власть? Или же вы считаете их лицемерами?

Многие спрашивают, куда движется немецкий футбол. Но, чтобы понять происхождение этого конфликта, нужно оглянуться назад и более внимательно посмотреть на владельца «Хоффенхайма» — человека, который оказался в самом центре стечения множества обстоятельств, которые накапливались в последние как минимум десять лет.

Хопп сделал свое состояние на IT. В 70-е он основал компанию SAP и стал мультимиллиардером. Он поддерживал проекты по защите окружающей среды и пожертвовал сотни миллионов на образование, детские проекты и медицинские исследования. Это то, что те, кто поддерживает Хоппа (включая Румменигге) стремятся подчеркнуть и то, за что его не могут осудить даже критики. Но критикам без разницы личная добродетель Хоппа, она никак не относится к футболу. Их больше интересует его роль инвестора и владельца «Хоффенхайма».

С конца 80-х Хопп вложил в свой родной клуб много денег. Предположительно сумма его инвестиций составляет около 350 миллионов евро.

Дитмар Хопп globallookpress.com

Благодаря деньгам Хоппа, а также тренерским навыкам Ральфа Рангника «деревенский клуб» поднялся из шестого дивизиона на вершину за десять лет — в 2008 году «Хоффенхайм» вышел в Бундеслигу и к середине их первого сезона в элитном дивизионе находился на первой строчке таблицы. Команда, которая представляет деревню с 3000 жителей, в 2017 году впервые пробилась в групповой этап Лиги чемпионов.

История о том, как владелец поднимает клуб своего детства до таких вершин, может показаться настоящей сказкой. Все это так и было обрисовано в большинстве немецких СМИ в 2008 году. Однако многих фанатов, особенно ультрас, разозлило то, что для «Хоффенхайма» было сделано исключение, чтобы уладить ситуацию с большими тратами Хоппа.

В немецком футболе существует правило «50+1», согласно которому коммерческие структуры или отдельные лица не могут получать полный контроль над командой. Члены клуба (болельщики) должны владеть контрольным пакетом акций — как минимум 50% плюс один голос, чтобы мнение клуба, а не отдельного лица, имело решающее значение при принятии решений.

Но руководящий орган немецкого футбола (Немецкий футбольный союз, далее — DFB) ранее уже смягчил это правило для леверкузенского «Байера», позволив ему не придерживаться строго схемы «50+1» в связи с длительными инвестициями от фармацевтической компании «Bayer». Аналогичная ситуация с «Вольфсбургом». Однако оба этих клуба были основаны рабочими предприятий («Байер» — фармацевтической компании, «Вольфсбург» — автозавода «Фольксваген»), были «заводскими» командами, и имеют долгую историю похода к успеху.

Данное исключение позволяет инвенсторам получить контрольный пакет акций и обойти правило «50+1», если они «непрерывно и существенно» вкладывают деньги в свой клуб более 20 лет. Под эту ситуацию попадает и Хопп. Благодаря длительным инвестициям он получил возможность забрать контрольный пакет акций, официально не нарушая никаких правил.

Но идея, которая стоит за правилом «50+1», заключается в том, чтобы избегать клубов, имеющих слишком сильную зависимость от одного инвестора, а также в том, чтобы защитить их от последствий этой зависимости. И в случае с Хоппом эта идея в глазах у многих людей была разрушена. «Хоффенхайм» — это и есть Хопп. Без его финансовых вливаний клуб и близко не подобрался бы к высшему дивизиону.

Дитмар Хопп globallookpress.com

С самого начала ультрас считали Хоппа символом коммерциализации игры. По их мнению, его финансово влиятельный и привилегированный клуб крадет место другого клуба с более ограниченными финансовыми возможностями. И даже несколько официальных лиц из клубов Бундеслиги, таких, как «Майнц» или «Боруссия» Дортмунд, высказывали похожие мнения в интервью.

На стадионах критика оказалась яростной. Фанаты годами скандировали оскорбительные лозунги во время матчей. Протесты зашли еще дальше, когда в 2008 году фанаты из Дортмунда вывесили баннер с лицом Хоппа в прицеле и подписью «Hasta la vista».

Через три года после этого сотрудник «Хоффенхайма» признался, что использовал специальную аппаратуру, чтобы заглушить крики фанов «Боруссии» в адрес Хоппа. Хопп извинился в открытом письме, но добавил: «Те, кто оскорбляет меня на протяжении 90 минут, не должны быть слишком чувствительными».

Его слова вызвали еще больший гнев, и ситуация ухудшилась, когда Хопп дал указание сотрудникам клуба поставить микрофоны прямо перед фанатами, чтобы записать все их оскорбления. В 2019 году он подал иск в суд на фанатов «Боруссии» и «Кельна», и некоторые были оштрафованы за свое поведение и оскорбления в его адрес.

Между тем, DFB объявил, что фанаты «Боруссии» во время следующей поездки в Хоффенхайм будут находиться на испытательном сроке. Фаны Дортмунда понимали, что их ждет, когда во время матча в декабре 2019 года они пели песни про «Хоффенхайм» и вновь демонстрировали оскорбительные баннеры.

В итоге фанам «Боруссии» запретили посещать два следующих матча своей команды в Хоффенхайме. И это решение представляло собой возвращение к коллективным наказаниями — а это то, что DFB и тогдашний президент Рейнхард Гриндель пообещали отменить в 2017 году. Теперь в противостоянии фанов с Хоппом появился новый фактор, новая отправная точка для волны критики в его адрес.

Даже ультрас «Боруссии» Менхенгладбах, у которых очень напряженные отношения с фанатами дортмундской «Боруссии», продемонстрировали поддержку своим врагам. В феврале этого года они подняли тот же баннер, что и фаны Дортмунда — лицо Хоппа за прицелом. Всего за несколько дней до этого, 19 февраля, террорист убил девять человек в немецком Ханау.

Баннер ультрас «Боруссии» М globallookpress.com

Руководители гладбахской «Боруссии» раскритиковали своих ультрас и извинились перед Хоппом. Во время ссоры некоторые комментаторы и официальные лица зашли так далеко, что поставили баннер фанатов на один уровень с убийствами. Это задало тон тому, что должно было произойти на следующей неделе, и привело к принятию серьезных решений в DFB.

Убийство, расизм, оскорбления, дискриминация — все эти темы смешались в публичных дебатах. Поэтому, когда стало известно, что на следующих выходных еще больше фанатских групп будут протестовать против Хоппа, DFB решил действовать по трехступенчатому протоколу, который изначально был подготовлен УЕФА для борьбы с расовой дискриминацией. Он заключается в том, что при проявлении дискриминации, матч сперва останавливается, а по стадиону делается объявление. Второй шаг — уход команд с поля и еще одно объявление. Третий этап — матч отменяется.

Это и привело к тем событиям, которые мы видели в конце матча «Хоффенхайма» и «Баварии». Однако это был не единственный матч, который прерывался. В Кельне, Берлине, Дортмунде и других местах в низших дивизионах матчи были остановлены, когда судьи увидели плакаты на трибунах.

Основная проблема заключалась в том, что у рефери было мало времени, чтобы внимательно прочитать и разобраться с контекстом того, что на самом деле было написано на баннерах. Так, во время матча третьего дивизиона между «Меппеном» и «Дуйсбургом» на одной из трибун было написано: «Если у Дитмара достаточно денег для защиты собственных интересов, то люди, слова которых ничего не значат, снова кого-нибудь запрут».

Пресс-офицер «Дуйсбурга» сказал, что не понял, почему игра прерывалась, так как утверждение, написанное в баннере, должно рассматриваться как свобода слова.

Появились новые вопросы. В какой момент рефери должен применять третий шаг протокола? И как можно ожидать, что арбитры будут внимательно следить за тем, что происходит на трибунах, когда одновременно они следят за игрой на поле? Клубы из второго дивизиона направили эти вопросы в футбольную ассоциацию, но не получили какого-либо ответа, который мог бы удовлетворить их.

Это несоответствие DFB вышло на первый план, когда «Шальке» играл с «Баварией» через три дня после «забастовки» в Хоффенхайме. Если действия фанов «Баварии», оскорблявших Хоппа, привели к паузе в матче, то совершенно ничего не произошло, когда фаны «Шальке» той же фразой оскорбили голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.

Тимо Вернер из «РБ Лейпциг» подвергается аналогичному оскорблению почти на каждом стадионе страны после любой возможной симуляции. А различные фанатские группировки постоянно слышат кричалки в свой адрес, включая оскорбительную песню, адресованную фанатами «Хоффенхайма» фанам «Фрайбурга».

Но что бесит немецких фанов больше всего, так это отсутствие реакции на расистские оскорбления. Во время игры между «Шальке» и «Гертой» в Берлине за несколько недель до эскалации ситуации вокруг Хоппа защитник «Герты» Джордан Торунарига подвергался расовым оскорблениям без какой-либо остановки матча или объявлений по стадиону.

Джордан Торунарига globallookpress.com

Когда полузащитник Месут Озил стал объектом расистских комментариев со стороны крайне правых политиков во время ЧМ-2018, DFB признал, что потратил слишком много времени, чтобы стать на его защиту. Эти случаи привели к подозрениям, что руководство немецкого футбола делает больше для защиты мультимиллионеров, чем меньшинств или игроков с миграционным прошлым. Атмосфера двойных стандартов поддерживается долгосрочным «совместным инновационным партнерством» между компанией Хоппа SAP и Немецким футбольным союзом. SAP также выступит спонсором будущей домашней арены баскетбольной команды «Баварии».

В прошлую пятницу фанаты, в основном из сообщества ультрас, опубликовали открытое письмо. В нем говорилось: «Позор заключается в поведении ассоциаций, прежде всего, Немецкого футбольного союза». Они заявили, что «не смирятся с тем, что произошло» и «примут последствия», продолжая протестовать. Тон письма был конфронтационным, но упомянутые пункты высказывались и ранее. Ультрас «Баварии» долгое время боролись против дискриминации, гомофобии и расизма, они также выступали против соглашения клуба о спонсорстве с Qatar Airways в связи с ситуацией с правами человека в Катаре. Они также сохраняют память о еврейском президенте клуба, который был депортирован немцами в 1938 году.

После матча в Хоффенхайме телевизионщики сообщили, что «Бавария» отберет у ультрас все сезонные абонементы. Пока что это не подтвердилось, и в воскресном домашнем матче против «Аугсбурга» ультрас были на трибунах как обычно. Они взяли с собой баннеры с надписью: «Уродливое лицо этого клуба — люди, которые берут кровавые деньги из Катара».

И это был не единственный баннер, показанный в предыдущие выходные. Почти на каждом немецком стадионе фанаты протестовали против Хоппа, DFB и «Баварии». Но в других матчах не было каких-либо «забастовок» от команд. Протесты фанатов были восприняты как креативные и уместные в глазах общественности.

Баннер фанатов globallookpress.com

DFB заявил о необходимости совместной работы с фанатскими организациями по реализации трехэтапного плана, а также выразил свою высокую оценку творчеству. Их слова выглядели как попытка облегчить ситуацию.

Но протесты, безусловно, продолжатся. И в ближайшее время отношения между клубами и фанатскими группировками будут подвергнуты более серьезным испытаниям. Спортивный директор «Боруссии» Майкл Цорк выразил мнение, что альтернативы диалогу нет.

Света в конце туннеля пока не видно. И, тем не менее, интересно отметить три, возможно, неожиданных события во всей этой истории.

Во-первых, грубый и неприятный баннер с изображением человека под прицелом дал старт публичной дискуссии о коллективных наказаниях и о том, как бороться с дискриминацией и коррупцией.

Во-вторых, после матча «Хоффенхайма» и «Баварии» несколько чиновников и телеэкспертов потребовали, чтобы фанатские организации были вышвырнуты со стадионов. На этой неделе арены действительно пусты, но из-за коронавируса. И когда «Кельн» и «Боруссия» М, а также «Шальке» и «Боруссия» Д играют при пустых трибунах, атмосфера лишь подтверждает слова, сказанные когда-то легендарным тренером «Селтика» Джоком Стейном: «Футбол без фанатов — ничто».

И третье — во вторник газета левых взглядов «Tageszeitung» напечатала фото пустых трибун, сопроводив его заголовком: «Коронавирус, ты сукин сын!». 0