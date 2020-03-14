«Зенит» катком прошелся по «Уралу». Давно команда так не побеждала

В матче 22 тура российской Премьер-лиги «Зенит» прорвало. Команда Сергея Семака отгрузила в ворота «Урала» семь мячей, тогда как гости смогли отличиться лишь один раз.

Маски на трибунах

С 16 марта будет запрещено проводить спортивные мероприятия при более, чем тысяче участников. «Зенит» решил собрать на трибунах побольше людей. Однако болельщиков пропускали на стадион только после измерения температуры. Об этом пишет Sport24.

«Коронавирус продолжает шагать по планете. И один из самых красивых городов мира он стороной, конечно, не обошел. Перед матчем на входе в "Газпром Арену" болельщикам выборочно измеряли температуру, все стюарды были в масках, а "Зенит" решил отказаться от проведения послематчевой пресс-конференции и общения футболистов с представителями медиа в микст-зоне.

«Спасибо болельщикам, которые пришли и поддержали нас» Сергей Семак

Фанатский вираж по традиции встретил последние новости с креативом. Перед началом матча был вывешен баннер "Мы все больны футболом и за 'Зенит' умрем". И сразу же после клубного гимна затянул слегка видоизмененный хит "Сплина".

А затем фанатская трибуна несколько минут скандировала "Мы все умрем" »

Перестановки

Перед этим матчем оба тренера ввели некоторые коррективы в свою тактику. Были слегка изменены составы. Сергей Семак вообще выбрал довольно атакующий вариант игры. Подробнее рассказывает «Советский Спорт».

«"Урал" безусловно далеко не "Уфа". В своих стандартных 4-4-2 команда агрессивно атакует флангами, высоко поднимает линию обороны и использует гибридную схему (переход на 4-3-3) в прессинге.

Самый удобный стилистически соперник для "Зенита". Вдобавок проблемы гостей были осложнены тем, что Парфенов явно не угадал с составом. Полякова в центре обороны заменил Мамин, а Золотова на левом фланге Калинин. Оба провалили матч.

Сергей Семак с такими вводными рискнул попробовать самый атакующий вариант с Дриусси и Малкомом на флангах атаки. Сантос вышел в опорной зоне (вместо дисквалифицированного Барриоса) и играл диспетчера с высокими включениями в зону перед штрафной соперника. Это еще сильнее увеличило вариативность атак хозяев».

Голевая феерия от «Зенита»

Уже после первого тайма «Зенит» «насыпал» «Уралу» четыре мяча и в какой-то мере интрига была убита. Тем не менее и после перерыва команда Семака не переставала атаковать, тем самым радуя болельщиков острыми моментами. О том как это было, рассказывает «Чемпионат».

«"Зенит" прервал безголевую серию уже на 9-й минуте. Гол получился курьёзным. Удар Магомеда Оздоева превратился в голевую передачу на Сердара Азмуна после того, как иранец остановил летящий мимо ворот мяч и нанёс точный удар в угол.

Фрагмент матча «Зенит»

Второй голевой эпизод начался с того, что "Урал" не смог выйти контратаку из-за неудачной обработки мяча в исполнении Николая Димитрова. Здорово сыграл Себастьян Дриусси, нашедший передачей Ярослава Ракицкого, а Артём Дзюба даже не заметил опекавшего его Мацея Вилюша — спокойно поразил ворота. Это первый гол лучшего бомбардира РПЛ в 2020 году.

Когда "Зенит" забивал третий гол, все игроки обороны "Урала" опять выступили в роли зрителей. В концовке момента молодой Артём Мамин проиграл воздушное единоборство Дзюбе, а голкипер Ярослав Годзюр крайне неудачно отразил мяч. Ловкий Азмун подкараулил отскок и оформил дубль.

Четвёртый гол в ворота "Урала" стал первым за "Зенит" для Малкома. Мастер-класс на позиции центрхава показал Дуглас Сантос, развернувший Рафала Аугустыняка, как "сырого" дублёра. Малком грамотно сместился с фланга в центр и аккуратно положил мяч в дальний угол.

Момент «Зенит»

Чемпион продолжил куражиться и после перерыва, тогда как в обороне "Урала" гулял ветер. На исходе часа матча Малком разогнал контратаку с участием Дзюбы, Оздоева и Азмуна. Иранский нападающий оформил хет-трик.

"Зенит" мог увеличить до пяти серию из домашних матчей без пропущенных мячей, но в середине второго тайма Бранислав Иванович "привёз" пенальти. Серб прихватил за футболку экс-игрока фарм-клуба сине-бело-голубых Артёма Юсупова. Забил же другой бывший зенитовец Андрей Панюков.

"Урал" забил, сколько смог, а вот "Зенит" захотел ещё. Команда Семака классно использовала свободное пространство на половине поля соперника, убегая и создавая момент за моментом. Шестой гол — результат комбинации с участием Дзюбы, Азмуна и Дриусси.

Не обошлось в этом удивительном матче и без пенальти в ворота "Урала". Любопытно, что одиннадцатиметровый снова организовал Юсупов. Но на сей раз нападающий сыграл рукой в собственной штрафной, а Дзюба переиграл с "точки" Годзюра и оформил дубль. Итоговый счёт ударов — 30:18 (в створ — 14:6) в пользу "Зенита" ».

Ультраатакующий «Зенит» и контратакующий «Урал»

«Зенит» создал много голевых моментов. Об этом говорит количество ударов со стороны хозяев. Они нанесли 30 ударов в сторону ворот соперника. Тем не менее «сине-бело-голубые» все же допускали ошибки, когда дело доходило до контратак «Урала». Свои 18 ударов гости нанесли. Свои комментарии по поводу стилей игры команд оставил обозреватель «Спорт Экспресс» Вячеслав Залевский.

«Спору нет, с такой группой нападения и пространством (особенно в быстрых атаках) "Зенит" прекрасен. Гостей просто рвали на куски в быстрых атаках, где было множество разрезающих передач и скрещиваний.

"Зенит" создал 11 явных голевых моментов, что является как минимум рекордом лиги. Причем 5 из них не реализовали. 23 удара из штрафной — тоже очень много. При этом всего 25 кроссов (против "Уфы" было 61), зато с хорошей точностью — 36 процентов.

Проблема в том, что во всей лиге такие "качели" в игре предлагают всего три клуба: "Урал", "Ростов", "Краснодар". Хотя последние два не всегда.

Фланги с Дриусси и Малкомом стали сверхкреативны. Соблюдался баланс атаки, если аргентинец шел в центр, бразилец был на фланге в широкой позиции. И наоборот, если Малком в центре, Дриусси оставался на фланге (такое тоже было, хотя первая вариация намного чаще). Аргентинец классно и динамично действовал между линиями, чем все время создавал для обороны гостей сложность выбора в принятии решений (выбрасываться встречать между линиями или остаться в зоне). Плюс сделал больше всех удачных обводок (4 из 4 попыток по данным Opta), у Малкома 3 из 5.

В открытой игре при уже победном счете Малком перестал возвращаться в полузащиту и сразу занимал позицию для контратаки. Это все уже было в первом тайме. Отсюда так много остроты от него. Но такой размен в больших матчах слишком рискован. Частично это развалило опорную зону "Зенита", где Сантосу и Оздоеву иногда приходилось закрывать зону и Караваева, и Малкома одновременно. Соответственно опорная оставалась уязвимой.

Осложнялось это тем, что без мяча пара Сантос — Оздоев действовала не лучшим образом. Оздоева легко убирали на ложных движениях, ошибался он позиционно и при действиях на чужой половине. Сантоса пять раз проходили на дриблинге, это — катастрофа. Впрочем, обороняться на большом пространстве в такой открытой игре сложно всем, и можно сделать скидку. Зато с мячом оба провели сильный матч.

Сердар Азмун «Зенит»

В любом случае, Семак изменил состав опорников в перерыве. С выходом Мусаева, а позже и Шамкина стало надежнее».

Еще несколько выводов от «Спорт Экспресс».

«Молодежь "Зенита" качественно вышла и полноценно усилила игру;

Дзюба отдал 8 острых передач (еще один рекорд?) и сделал дубль, при этом из своих моментов мог выжимать намного больше;

У Азмуна 3 гола и голевая. Он отдал 5 острых передач и в креативе не уступил Дзюбе. Лучший игрок матча.

У "Зенита" была отличная "физика", а теперь появилась и волшебная "химия" в таком формате группы атаки. Нужна проверка применимости этого в более закрытых матчах».

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