Унылые нули. ЦСКА теряет очки пятый тур подряд

ЦСКА на своем поле в матче 22-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Уфой» (0:0). Красно-синие не могут победить в пятой игре РПЛ подряд (3 ничьи и 2 поражения). Из-за введеных ограничений в связи с коронавирусной инфекцией игру смогли посетить только владельцы абонементов в нечетные секторы и владельцы абонементов «Верю в команду».

Вирус ЦСКА

Автор Sport24 Данила Игнатов изучает антураж матча, проходившего при ограниченном числе болельщиков.

«ЦСКА — "Уфа" — вероятно, последний футбольный матч в Москве на несколько месяцев. Еще две игры 22-го тура пройдут не в столице, а дальше, по всей видимости, нас ждет приостановление чемпионата.

В Ростове ЦСКА лишился Облякова (перебор желтых) и Ахметова (удаление). Красную карточку Карпова отменили только в пятницу, поэтому 17-летний защитник остался в запасе. В состав вернулись Чалов, Дзагоев и Васин.

Актуалочка от фанатов ЦСКА — баннер с цитатой группы 25/17.

Самый опасный момент в первом тайме — непопадание Сигурдссона с пары десятков сантиметров в пустые ворота. Арнор принял навес от Дзагоева, обработал и вторым касанием попал в штангу.

Больше шансов забить у ЦСКА и не было. Практически сразу после перерыва Чалова, потерявшегося на поле, заменил Шкурин. Но и форвард из Белоруссии, который должен был цепляться за верховые мячи и продавливать оборону "Уфы", ничем не запомнился».

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА Нам не хватило только одного — забитого гола. Моменты у нас были, но мы их не реализовали. «Уфа» очень плотно и компактно обороняется. Здесь вопрос того, вскроешь ты эту оборону или нет. Самое главное, что в защите мы сегодня сыграли, на мой взгляд, просто великолепно. Можно ли назвать футбол «Уфы» антифутболом? Нет. Скорее, это следствие всего нашего чемпионата. Много команд, которые умеют глубоко обороняться, отказываются от прессинга и ждут ошибки соперника.

Беззубая «Уфа» и фэйл тура

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин недоволен качеством игры, показанной командами в первом тайме.

«На игру, которую показывали команды в первом тайме, лучше действительно не пускать болельщиков, даже без карантинов. Особенно это касается "Уфы". Вадим Евсеев после удачи в Питере решил развить успех контратак (против "Зенита" у ворот Лунева было несколько моментов). У "Уфы" вышло 2 чистых нападающих — Бизяк и Кротов. Но от этого игра гостей в атаке не прибавилась ни на миллиметр.

Наоборот. Первый раз, когда игрок "Уфы" коснулся мяча в штрафной Акинфеева, случился на 45-й минуте! До этого гости в финальной трети поля сделали только 11 касаний. 11 касаний — это чудовищные цифры, от которых поморщился бы даже Диего Симеоне с его автобусом на "Энфилде". Естественно, за первый тайм "Уфа" не нанесла ни одного удара (»Матч Премьер« ошибочно насчитал 1 выстрел). Это было худшее, что может вообще быть в футболе. Видимо, стиль "Футбол — это не только голы" Вадим Евсеев решил расширить до "Футбол — это не только удары (передачи, дриблинг)".

Но и ЦСКА в первом тайме не был убедителен в атаке. От слова совсем. 1 реальный момент за 45 — это все, что смогли создать армейцы. Удивляло, что ЦСКА совсем не пользовался отсутствием Йокича на фланге Марио Фернандеса. Капитана "Уфы" заменял Алиев, который, по сути, полузащитник, а не игрок обороны. Но бразилец выглядел довольно пассивно по части поддержки атак.

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За целый тайм Фернандес сделал 1 пас под удар из 7 передач у чужой штрафной всего. Из 9 ударов единственный шанс забить был у Сигурдссона, которому великолепно ассистировал Дзагоев. Исландец остался один против Беленова, но с 4 метров попал в штангу. Промазать в этой ситуации было намного сложнее, чем забить, но у исландца получился фэйл тура».

Вадим Евсеев Главный тренер «Уфы» У нас были три гостевые игры с командами, которые находятся в верхней части таблицы. Мы выбрали такую тактику и стратегию, которая приносит нам результат. «Уфа» показывает антифутбол? А в чем он проявляется? У нас сегодня были моменты? Были! У нас в каждой игре есть моменты, надо использовать. Ни одного гола в 3 матчах? А почему вы не говорите, что мы пропустили меньше всех после «Зенита»?

Шанс Дзагоева

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов не впечатлен игрой команд после перерыва, хотя они и добавили в остроте.

«Гончаренко первым снял с игры Чалова. Нападающий ЦСКА, забивший всего один гол в последних 12 матчах РПЛ, не провёл на поле даже часа. Статистика Чалова: 27 касаний мяча, один удар и одна ключевая передача, он заработал от Whoscored лишь 6,4 балла. Впрочем, вышедший на замену Илья Шкурин сыграл не лучше.

Дзагоев во втором тайме стал действовать глубже, больше участвовал в розыгрыше мяча. Стал вторым в ЦСКА по количеству касаний мяча (114). Мог забить после подачи углового — пробил головой в перекладину.

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Во втором тайме у ЦСКА тоже оказалось большое преимущество по ударам — 10-4 (в створ — 3-1). Но в конце концов хозяева сбились на довольно простую игру, которая была только на руку гостям. Гончаренко не смог обыграть свою бывшую команду, в которой опять выделялся новичок Остон Урунов».

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