Унылые нули. ЦСКА теряет очки пятый тур подряд

Вирус ЦСКА
Автор Sport24 Данила Игнатов изучает антураж матча, проходившего при ограниченном числе болельщиков.
«ЦСКА — "Уфа" — вероятно, последний футбольный матч в Москве на несколько месяцев. Еще две игры 22-го тура пройдут не в столице, а дальше, по всей видимости, нас ждет приостановление чемпионата.
В Ростове ЦСКА лишился Облякова (перебор желтых) и Ахметова (удаление). Красную карточку Карпова отменили только в пятницу, поэтому 17-летний защитник остался в запасе. В состав вернулись Чалов, Дзагоев и Васин.
Актуалочка от фанатов ЦСКА — баннер с цитатой группы 25/17.
March 15, 2020
Самый опасный момент в первом тайме — непопадание Сигурдссона с пары десятков сантиметров в пустые ворота. Арнор принял навес от Дзагоева, обработал и вторым касанием попал в штангу.
Больше шансов забить у ЦСКА и не было. Практически сразу после перерыва Чалова, потерявшегося на поле, заменил Шкурин. Но и форвард из Белоруссии, который должен был цепляться за верховые мячи и продавливать оборону "Уфы", ничем не запомнился».
Беззубая «Уфа» и фэйл тура
Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин недоволен качеством игры, показанной командами в первом тайме.
«На игру, которую показывали команды в первом тайме, лучше действительно не пускать болельщиков, даже без карантинов. Особенно это касается "Уфы". Вадим Евсеев после удачи в Питере решил развить успех контратак (против "Зенита" у ворот Лунева было несколько моментов). У "Уфы" вышло 2 чистых нападающих — Бизяк и Кротов. Но от этого игра гостей в атаке не прибавилась ни на миллиметр.
Наоборот. Первый раз, когда игрок "Уфы" коснулся мяча в штрафной Акинфеева, случился на 45-й минуте! До этого гости в финальной трети поля сделали только 11 касаний. 11 касаний — это чудовищные цифры, от которых поморщился бы даже Диего Симеоне с его автобусом на "Энфилде". Естественно, за первый тайм "Уфа" не нанесла ни одного удара (»Матч Премьер« ошибочно насчитал 1 выстрел). Это было худшее, что может вообще быть в футболе. Видимо, стиль "Футбол — это не только голы" Вадим Евсеев решил расширить до "Футбол — это не только удары (передачи, дриблинг)".
Но и ЦСКА в первом тайме не был убедителен в атаке. От слова совсем. 1 реальный момент за 45 — это все, что смогли создать армейцы. Удивляло, что ЦСКА совсем не пользовался отсутствием Йокича на фланге Марио Фернандеса. Капитана "Уфы" заменял Алиев, который, по сути, полузащитник, а не игрок обороны. Но бразилец выглядел довольно пассивно по части поддержки атак.
За целый тайм Фернандес сделал 1 пас под удар из 7 передач у чужой штрафной всего. Из 9 ударов единственный шанс забить был у Сигурдссона, которому великолепно ассистировал Дзагоев. Исландец остался один против Беленова, но с 4 метров попал в штангу. Промазать в этой ситуации было намного сложнее, чем забить, но у исландца получился фэйл тура».
Шанс Дзагоева
Автор «Чемпионата» Анатолий Романов не впечатлен игрой команд после перерыва, хотя они и добавили в остроте.
«Гончаренко первым снял с игры Чалова. Нападающий ЦСКА, забивший всего один гол в последних 12 матчах РПЛ, не провёл на поле даже часа. Статистика Чалова: 27 касаний мяча, один удар и одна ключевая передача, он заработал от Whoscored лишь 6,4 балла. Впрочем, вышедший на замену Илья Шкурин сыграл не лучше.
Дзагоев во втором тайме стал действовать глубже, больше участвовал в розыгрыше мяча. Стал вторым в ЦСКА по количеству касаний мяча (114). Мог забить после подачи углового — пробил головой в перекладину.
Во втором тайме у ЦСКА тоже оказалось большое преимущество по ударам — 10-4 (в створ — 3-1). Но в конце концов хозяева сбились на довольно простую игру, которая была только на руку гостям. Гончаренко не смог обыграть свою бывшую команду, в которой опять выделялся новичок Остон Урунов».