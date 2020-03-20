Спорт vs коронавирус. Хроника 20 марта

Новая жертва коронавируса — чемпионат Турции по футболу. Накануне в стране зафиксирована первая жертва COVID-19, и власти оперативно прекратили спортивные соревнования. LiveSport.Ru продолжает хронику коронавируса в спорте.

Хроника дня

01:55 Пресс-служба «Филадельфии Севенти Сиксерс» сообщила, что три члена команды сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.

Philadelphia, wash your hands & stay healthy. pic.twitter.com/sNLoKzDwsU — Philadelphia 76ers (@sixers) March 19, 2020

Что было накануне

Один из немногих «живых» футбольных турниров — чемпионат Турции по футболу — приостановлен. Об этом заявил министр спорта и молодежи Турции Мехмет Касапоглу.

Это произошло почти сразу после того, как в Турции официально подтверждена первая жертва коронавируса.

Теперь из хоть сколько-то понятного остаются только чемпионаты Белоруссии и Австралии.

Свежие новости о переносе Олимпиады-2020. Источник в МОК сообщает, что окончательное решение может быть принято в мае. Сомнений в этом мало.

АПЛ продлила приостановку турнира до 30 апреля. Первый перенос был до 4 апреля. Скорее всего, и эта дата не окончательная.

И в это непростое время не обходится без курьезов. Гонсало Игуаин, находящийся на карантине в Италии, ночью тайно покинул страну и улетел на родину в Аргентину.

В Аргентине на момент публикации текста — 128 заболевших, а в Италии — 41 000.

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