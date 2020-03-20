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    Спорт vs коронавирус. Хроника 20 марта

    Футбол теряет последних героев из-за коронавируса. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике

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    Новая жертва коронавируса — чемпионат Турции по футболу. Накануне в стране зафиксирована первая жертва COVID-19, и власти оперативно прекратили спортивные соревнования. LiveSport.Ru продолжает хронику коронавируса в спорте.

    Хроника дня

    01:55 Пресс-служба «Филадельфии Севенти Сиксерс» сообщила, что три члена команды сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.

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    • Что было накануне

    Один из немногих «живых» футбольных турниров — чемпионат Турции по футболуприостановлен. Об этом заявил министр спорта и молодежи Турции Мехмет Касапоглу.

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  • Сегодня

    • Это произошло почти сразу после того, как в Турции официально подтверждена первая жертва коронавируса.

    Теперь из хоть сколько-то понятного остаются только чемпионаты Белоруссии и Австралии.

    Свежие новости о переносе Олимпиады-2020. Источник в МОК сообщает, что окончательное решение может быть принято в мае. Сомнений в этом мало.

    АПЛ продлила приостановку турнира до 30 апреля. Первый перенос был до 4 апреля. Скорее всего, и эта дата не окончательная.

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  • Вчера

    • И в это непростое время не обходится без курьезов. Гонсало Игуаин, находящийся на карантине в Италии, ночью тайно покинул страну и улетел на родину в Аргентину.

    В Аргентине на момент публикации текста — 128 заболевших, а в Италии — 41 000.

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