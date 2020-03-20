Медведев: Сезон КХЛ целесообразно завершить

Член совета директоров СКАпрокомментировал приостановку розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказывал о разных вариантах развития ситуации, включая и возможность того, что сезон не будет доигран.

Первыми с 1/4 финала плей-офф снялись «Йокерит» и «Барыс» по решению властей Финляндии и Казахстана соответственно.

«Мое личное мнение — сезон целесообразно завершить. Когда и как это будет, зависит уже не от хоккейной части.

Так же как и УЕФА принимал свои решения, исходя из спортивной целостности футбольных чемпионатов и международных соревнований, в КХЛ тоже был смысл это сделать.

Помимо тех вариантов, что уже Алексей Морозов озвучивал, есть и другие, которые я на данном этапе обсуждать не намерен.

Мне кажется, что если исходить из необходимости доигрывать сезон, то вопрос ставится, когда и как доиграть.

Будем ждать, прежде всего, развития ситуации с распространением вируса, и если ситуация будет развиваться в позитивном направлении, то будет гораздо легче искать решение», — сказал Медведев ТАСС.

Напомним, 16 марта Министерство спорта РФ отменило все международные соревнования на территории страны до особого распоряжения.

17 числа руководство КХЛ объявило о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Данная мера будет действовать до 10 апреля. 0