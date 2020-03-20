КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеЖажда скорости. Самые быстрые футболисты в FIFA 20
  • 19:17
    • Шестикратный победитель Супербоула Том Брэди стал игроком «Тампа-Бэй»
  • 17:28
    • Серия А рассмотрит вариант с сокращением зарплат футболистам
  • 14:49
    • Чемпионат Белоруссии могут приостановить 23 марта
  • 13:08
    • ВФВ из-за коронавируса приостановила все соревнования
  • 11:43
    • Бах: Отмена Игр-2020 не стоит на повестке дня
    Все новости спорта

    Медведев: Сезон КХЛ целесообразно завершить

    Хоккей СКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал приостановку розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина из-за распространения коронавирусной инфекции.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказывал о разных вариантах развития ситуации, включая и возможность того, что сезон не будет доигран.

    Первыми с 1/4 финала плей-офф снялись «Йокерит» и «Барыс» по решению властей Финляндии и Казахстана соответственно.

    «Мое личное мнение — сезон целесообразно завершить. Когда и как это будет, зависит уже не от хоккейной части.

    Так же как и УЕФА принимал свои решения, исходя из спортивной целостности футбольных чемпионатов и международных соревнований, в КХЛ тоже был смысл это сделать.

    Помимо тех вариантов, что уже Алексей Морозов озвучивал, есть и другие, которые я на данном этапе обсуждать не намерен.

    Мне кажется, что если исходить из необходимости доигрывать сезон, то вопрос ставится, когда и как доиграть.

    Будем ждать, прежде всего, развития ситуации с распространением вируса, и если ситуация будет развиваться в позитивном направлении, то будет гораздо легче искать решение», — сказал Медведев ТАСС.

    Напомним, 16 марта Министерство спорта РФ отменило все международные соревнования на территории страны до особого распоряжения.

    17 числа руководство КХЛ объявило о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Данная мера будет действовать до 10 апреля. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Очередной рубеж пройден. Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
  • 23/02/2020 в 13:48
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» Минск — «Рух» Брест
  • 1.86
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как примет команда Гуренко дебютантов белорусской «вышки»?
  • «Динамо» Минск — «Рух» Брест. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Новички вряд ли удивят чемпионов
  • «Динамо» Брест — «Смолевичи». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Сможет ли «Ислочь» отойти от кубковых сражений с чемпионом?
  • Экспресс дня 21 марта. Прогноз и ставки
  • 3.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Александер Чеферин Футбол Выживем вместе или падем поодиночке. Финансы — главная проблема УЕФАПандемия коронавируса угрожает разрушить некоторые футбольные клубы Вчера в 13:510
  • 16:38
    • Аджоев: Налоговые каникулы — сказочное решение
  • 15:53
    • Немецкий вирусолог: Нынешний футбольный сезон нереально завершить
  • 15:07
    • Чемпионат Европы по водным видам спорта перенесен из-за коронавируса
    Месси и компания выиграли от паузы в Примере Футбол Примера: Главные счастливчики и неудачники коронавирусаКому на руку остановка сезона, а кому — нет? Вчера в 09:320
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Ислочь» отойти от кубковых сражений с чемпионом?
  • 3.02
    •
  • 19:34
    • Евро-2020 не поменяет название, несмотря на перенос на 2021 год
  • 18:56
    • Медведев: Сезон КХЛ целесообразно завершить
  • 18:43
    • «Барселона» снизит зарплаты игрокам из-за коронавируса
    Закрытый проход в музей «Барселоны» у «Камп Ноу» Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 19 мартаОтменять почти уже нечего, и мир спорта перешел к построению робких планов на будущее. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 01:560
  • 14:07
    • «Спартак» перевел сотрудников на удаленную работу
  • 09:46
    • В двух клубах НБА зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
  • 09:14
    • «Аталанта» выкупит защитника у «Милана»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.86
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Рух Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.85
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Вестерн Сидней — Сидней
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Витебск — Городея
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.02
  • Экспресс дня 21 марта
  • Завтра в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ислочь — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие