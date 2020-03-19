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    Спорт vs коронавирус. Хроника 19 марта

    Отменять почти уже нечего, и мир спорта перешел к построению робких планов на будущее. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике

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    Спорт на паузе еще минимум полтора месяца. Мало кто надеется вернуться на стадионы в мае, но почти все хотят этос делать летом. LiveSport.Ru продолжает хронику коронавируса в спорте.

    Хроника дня

    01:31 Япония получит Олимпийский огонь без гостей, зрителей и журналистов — церемония передачи впервые в истории пройдет за «закрытыми дверьми».

    Что было накануне

    Предыдущий день ознаменовался условным переломом ситуации: отменять уже нечего, значит, пора строить планы, когда можно вернуться.

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    Французская Лига 1 заявляет, что намерена твердо доиграть сезон и сейчас ищет оптимальные варианты для этого.

    Пока дата возобновления чемпионата — 15 апреля, но это сомнительно. Тем не менее. Завершить сезон французы хотят к 30 июня.

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