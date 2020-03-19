Спорт vs коронавирус. Хроника 19 марта

Закрытый проход в музей «Барселоны» у «Камп Ноу»

Спорт на паузе еще минимум полтора месяца. Мало кто надеется вернуться на стадионы в мае, но почти все хотят этос делать летом. LiveSport.Ru продолжает хронику коронавируса в спорте.

Хроника дня

01:31 Япония получит Олимпийский огонь без гостей, зрителей и журналистов — церемония передачи впервые в истории пройдет за «закрытыми дверьми».

Что было накануне

Предыдущий день ознаменовался условным переломом ситуации: отменять уже нечего, значит, пора строить планы, когда можно вернуться.

РПЛ думает о 3, 19 или 17 мая — это предварительные даты, когда футбольный сезон в России может возобновиться. Глава лиги Сергей Прядкин отметил, что вариант с переносом части игр на нейтральные поля не рассматривается.

АПЛ рассматривает вариант доигрывания сезона в Мидленсе (под Бирмингемом). Все 92 матча пройдут на нейтральном поле и в редиме повышенной интенсивности. Возможно, больше ясности появится 19 марта, когда пройдет совещание клубов лиги.

Коронавирус в спорте: полная сводка

Французская Лига 1 заявляет, что намерена твердо доиграть сезон и сейчас ищет оптимальные варианты для этого.

Пока дата возобновления чемпионата — 15 апреля, но это сомнительно. Тем не менее. Завершить сезон французы хотят к 30 июня.

КХЛ разработала сценарии финала из 6 команд. Но рады будут и возвращению «Барса» с «Йокеритом».

ATP и WTA приняли решение отменить все турниры до 7 июня. Очки игроков на это время будут заморожены. 0