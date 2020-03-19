Спорт vs коронавирус. Хроника 19 марта

Хроника дня
01:31 Япония получит Олимпийский огонь без гостей, зрителей и журналистов — церемония передачи впервые в истории пройдет за «закрытыми дверьми».
Что было накануне
Предыдущий день ознаменовался условным переломом ситуации: отменять уже нечего, значит, пора строить планы, когда можно вернуться.
РПЛ думает о 3, 19 или 17 мая — это предварительные даты, когда футбольный сезон в России может возобновиться. Глава лиги Сергей Прядкин отметил, что вариант с переносом части игр на нейтральные поля не рассматривается.
АПЛ рассматривает вариант доигрывания сезона в Мидленсе (под Бирмингемом). Все 92 матча пройдут на нейтральном поле и в редиме повышенной интенсивности. Возможно, больше ясности появится 19 марта, когда пройдет совещание клубов лиги.
Коронавирус в спорте: полная сводка
Французская Лига 1 заявляет, что намерена твердо доиграть сезон и сейчас ищет оптимальные варианты для этого.
Пока дата возобновления чемпионата — 15 апреля, но это сомнительно. Тем не менее. Завершить сезон французы хотят к 30 июня.
КХЛ разработала сценарии финала из 6 команд. Но рады будут и возвращению «Барса» с «Йокеритом».
ATP и WTA приняли решение отменить все турниры до 7 июня. Очки игроков на это время будут заморожены. 0