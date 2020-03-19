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    Умарк назвал слова в шведской прессе «фантазией журналиста»

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    Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк выступил с опровержением своего интервью шведскому изданию Expressen, в котором он якобы сообщил, что не вернется в Россию, если сезон КХЛ будет продолжен.

    Линус Умарк
    Линус Умарк

    «Я никогда не говорил, что не вернусь. Я счастлив в Уфе, в команде, и буду рад, если нужно будет приехать назад.

    Сейчас я рад быть дома, вместе с родными. Но если сезон возобновится, то я, конечно, приеду в команду.

    Откуда взялись эти слова в шведской прессе? Я уже позвонил журналисту и потребовал дать опровержение. Это его фантазия, я ничего такого никогда не говорил. С радостью вернусь», — приводит слова Умарка «Чемпионат».

  • Умарк не вернется в Россию ради завершения сезона
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    • Добавим, что издание Expressen уже удалило из интервью слова о том, что Умарк не вернется в Россию. 0

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