КОНМЕБОЛ объявила о приостановке Кубка Либертадорес

Розыгрыш Кубка Либертадорес приостановлен до 5 мая из-за коронавируса.

Данное решение опубликовано на официальном сайте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

«Южноамериканская конфедерация футбола, учитывая риск распространения коронавируса, решила приостановить розыгрыш Кубка Либертадорес до 5 мая 2020 года. Организация делает это в целях защиты здоровья футболистов, тренеров, делегатов, судей, официальных лиц, журналистов и болельщиков», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Европе были приостановлены практически все национальные чемпионаты, также перенесены игры еврокубков, а Евро-2020 пройдет в следующем году. 0