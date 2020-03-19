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    КОНМЕБОЛ объявила о приостановке Кубка Либертадорес

    Футбол Латинская АмерикаКоронавирус в спорте
    Розыгрыш Кубка Либертадорес приостановлен до 5 мая из-за коронавируса.

    КОНМЕБОЛ объявила о приостановке Кубка Либертадорес
    КОНМЕБОЛ объявила о приостановке Кубка Либертадорес

    Данное решение опубликовано на официальном сайте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

    «Южноамериканская конфедерация футбола, учитывая риск распространения коронавируса, решила приостановить розыгрыш Кубка Либертадорес до 5 мая 2020 года. Организация делает это в целях защиты здоровья футболистов, тренеров, делегатов, судей, официальных лиц, журналистов и болельщиков», — сказано в сообщении.

    Напомним, ранее в Европе были приостановлены практически все национальные чемпионаты, также перенесены игры еврокубков, а Евро-2020 пройдет в следующем году. 0

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