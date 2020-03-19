Игрок казанского «Зенита» заразился коронавирусом

Французский доигровщик волейбольного казанского «Зенита»заразился коронавирусом.

После завершения регулярного чемпионата российской суперлиги восьмого марта, ему предоставили отпуск, который спортсмен провел во Франции.

После возвращения в Казань 11 марта Нгапет почувствовал себя плохо и попросил вызвать на дом врачей. Так он избежал контакта с одноклубниками, сообщает «Бизнес online».

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что «иностранный гражданин чувствует себя хорошо». 26 марта он должен быть выписан.

29-летний Нгапет является чемпионом Европы и двукратным победителем Мировой лиги. За казанский клуб он играет с 2018 года. 0