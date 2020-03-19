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    Игрок казанского «Зенита» заразился коронавирусом

    Прочие ВолейболКоронавирус в спорте
    Французский доигровщик волейбольного казанского «Зенита» Эрвин Нгапет заразился коронавирусом.

    Эрвин Нгапет
    Эрвин Нгапет

    После завершения регулярного чемпионата российской суперлиги восьмого марта, ему предоставили отпуск, который спортсмен провел во Франции.

    После возвращения в Казань 11 марта Нгапет почувствовал себя плохо и попросил вызвать на дом врачей. Так он избежал контакта с одноклубниками, сообщает «Бизнес online».

    Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что «иностранный гражданин чувствует себя хорошо». 26 марта он должен быть выписан.

    29-летний Нгапет является чемпионом Европы и двукратным победителем Мировой лиги. За казанский клуб он играет с 2018 года. 0

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