Игрок казанского «Зенита» заразился коронавирусом

Эрвин Нгапет
«Бизнес-Онлайн»
После завершения регулярного чемпионата российской суперлиги восьмого марта, ему предоставили отпуск, который спортсмен провел во Франции.
После возвращения в Казань 11 марта Нгапет почувствовал себя плохо и попросил вызвать на дом врачей. Так он избежал контакта с одноклубниками, сообщает «Бизнес online».
Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что «иностранный гражданин чувствует себя хорошо». 26 марта он должен быть выписан.
29-летний Нгапет является чемпионом Европы и двукратным победителем Мировой лиги. За казанский клуб он играет с 2018 года. 0