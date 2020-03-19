Федун предложил отменить или приостановить ФФП

Владелец «Спартака»убежден, что в нынешних условиях ни один клуб не выполнит правило финансового фейр-плей, поэтому предложил его отменить или приостановить на время эпидемии коронавируса.

«Сейчас уже ничего не делается, а расходы клубов, у которых зарубежные футболисты или русские с высокими евроконтрактами, уже выросли на 35-40%. Спонсоры, поскольку нет трансляций, скажут: зачем нужны спонсорские контракты?

В связи с этим возникает такой вопрос, например: что делать с финансовым фейр-плей? Доходов-то нет. Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фейр-плей. Его надо отменять. Или приостанавливать.

Сейчас для транспорта и туризма делают налоговые каникулы. А чем мы хуже? У нас вообще никаких доходов нет.

Поэтому обратиться за налоговыми каникулами, обратиться в ФИФА с разъяснением по футбольным контрактам, по финансовому фейр-плей и так далее», — приводит слова Федуна РБК. 0