СМИ: Рассматривается реальный вариант переноса ОИ-2020

Существует реальный вариант переноса Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за вспышки коронавируса.

Если ситуация не улучшится, то Игр не будет. Окончательная точка в этом вопросе будет поставлена в мае, заявил источник в Международном олимпийском комитете.

«Существует реальный вариант переноса Олимпийских игр, вопрос должен быть рассмотрен в мае. Если ситуация не будет улучшаться, то МОК будет думать прежде всего о здоровье людей.

Уже сейчас различные континенты находятся в неравных условиях в плане подготовки к Играм. Если в мае ситуация будет кардинально улучшаться в Европе, то Игры могут быть проведены в установленные сроки.

Многое также будет зависеть от ситуации в самой Японии», — приводит слова своего источника «Р-Спорт».

Олимпиада в Токио должна состояться с 24 июля по 9 августа. 0