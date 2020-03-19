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    СМИ: Рассматривается реальный вариант переноса ОИ-2020

    Токио-2020 Коронавирус в спорте
    Существует реальный вариант переноса Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за вспышки коронавируса.

    Токио-2020
    Токио-2020

    Если ситуация не улучшится, то Игр не будет. Окончательная точка в этом вопросе будет поставлена в мае, заявил источник в Международном олимпийском комитете.

    «Существует реальный вариант переноса Олимпийских игр, вопрос должен быть рассмотрен в мае. Если ситуация не будет улучшаться, то МОК будет думать прежде всего о здоровье людей.

    Уже сейчас различные континенты находятся в неравных условиях в плане подготовки к Играм. Если в мае ситуация будет кардинально улучшаться в Европе, то Игры могут быть проведены в установленные сроки.

  • Бах: Приоритет МОК в вопросе Токио-2020 — здоровье спортсменов
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    • Многое также будет зависеть от ситуации в самой Японии», — приводит слова своего источника «Р-Спорт».

    Олимпиада в Токио должна состояться с 24 июля по 9 августа. 0

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