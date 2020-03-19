CAS не будет проводить слушаний по делу РУСАДА против WADA до 1 мая

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что слушания по иску WADA против РУСАДА состоятся не ранее 1 мая.

Заседание перенесено из-за эпидемии коронавируса.

«В настоящий момент между сторонами еще продолжается обмен письменными позициями. Поэтому слушания в любом случае можно было бы провести не ранее конца апреля.

Так как ограничения из-за коронавируса не позволяют проводить любых судебных заседаний в Швейцарии до 1 мая, слушания по этому делу состоятся в любом случае после этой даты», — приводит «Спорт-Экспресс» слова пресс-службы CAS.

Напомним, что РУСАДА судится в связи с отстранением России от спорта на четыре года. 0