CAS не будет проводить слушаний по делу РУСАДА против WADA до 1 мая

Коронавирус мешает проведению судебных заседаний
globallookpress.com
Заседание перенесено из-за эпидемии коронавируса.
«В настоящий момент между сторонами еще продолжается обмен письменными позициями. Поэтому слушания в любом случае можно было бы провести не ранее конца апреля.
Так как ограничения из-за коронавируса не позволяют проводить любых судебных заседаний в Швейцарии до 1 мая, слушания по этому делу состоятся в любом случае после этой даты», — приводит «Спорт-Экспресс» слова пресс-службы CAS.
Напомним, что РУСАДА судится в связи с отстранением России от спорта на четыре года. 0