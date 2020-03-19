Прядкин: Мы решили, что переносить матчи в другие регионы неправильно

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, какие действия будут предприниматься в случае, если в регионах установится различная эпидемиологическая обстановка с распространением коронавируса.

Напомним, что чемпионат России приостановлен как минимум до 10 апреля.

«Прошедший тур показал, что мы действовали по решениям руководителей субъектов РФ.

К примеру, в Москве был один указ и ограничение до 5 тысяч человек на мероприятиях. В Петербурге — по-другому, там до тысячи человек, в Краснодарском крае — свое.

Каждый субъект принимает решение, и действуем в соответствии с ним. Тут единое мнение. Все должны находиться в равных условиях. Коллегиальное решение в РПЛ превыше всего.

Уверен, если эпидемиологическая обстановка в регионах будет разной, если решения властей на местах будут разными, мы выступим все единым фронтом.

Если в одном из регионов, где есть клуб премьер-лиги, будет действовать запрет на проведение матчей, то мы не будем там играть. Будем соблюдать все распоряжения власти. Клубы с пониманием отнесутся к этому.

Переносить матчи в другие регионы? Мы обсуждали, решили, что это неправильно. Футбол — одна из любимых игр в мире. Он существует для фанатов, для болельщиков.

Как можно перенести 20-тысячную массу из Москвы в Пермь или Тюмень? Это неправильно. Будем действовать коллективно и друг друга поддерживать.

Мы пережили сильный экономический кризис. Я это помню. Было сложно найти партнеров для поддержки футбола, было сложно заключить контракт. Сейчас все другое.

Но никакой паники нет. Мы трезво оцениваем шаги. РФС и клубы в тесном контакте с нами. Мы с пониманием относимся ко всем решениям властей.

Лично я сторонник на корню пресекать любые панические заявления или необдуманные действия», — сказал Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24» . 0