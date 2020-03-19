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    УЕФА перенес срок отчета клубов по ФФП на месяц

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    УЕФА в качестве первой меры по реагированию на ситуацию с приостановкой европейских чемпионатов перенес срок отчета футбольных клубов с доказательствами об отсутствии кредиторской задолженности на месяц — с 31 марта на 30 апреля 2020 года.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    «В качестве первой меры в целях реагирования на текущую исключительную ситуацию УЕФА решил, что крайний срок, в течение которого клубы должны доказать факт отсутствия просроченной кредиторской задолженности, который предусмотрен статьями 49, 50 по лицензированию клубов и регламенту финансового фейр-плей, перенесен с 31 марта на 30 апреля 2020 года.

    Кроме того, что касается деятельности по мониторингу в отношении финансового фейр-плей, следует отметить, что принцип форс-мажорных обстоятельств уже предусмотрен правилами лицензирования клубов и финансового фейр-плей.

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    • Согласно этому принципу, любое чрезвычайное событие или обстоятельства, не зависящие от клуба, которые рассматриваются как форс-мажор, учитываются отдельно в каждом конкретном случае», — говорится в ответе УЕФА на запрос РИА Новости. 0

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