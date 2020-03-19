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    Япония получит Олимпийский огонь без гостей, зрителей и журналистов

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    В четверг, 19 марта, на Панафинейском стадионе Греция передаст Олимпийский огонь оргкомитету XXXII летних Олимпийских игр «Токио-2020».

    Олимпийский огонь
    Олимпийский огонь

    Церемония впервые пройдет без гостей, зрителей и журналистов в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса COVID-19, сообщили РИА Новости в Олимпийском комитете Греции.

    На церемонию была приглашена президент Греции Катерина Сакелларопулу, но она присутствовать не будет.

    По словам представителя комитета, будет малочисленная делегация организационного комитета «Токио-2020» и всего несколько представителей Греции.

    Эстафета огня пройдет только внутри стадиона с участием двух греческих спортсменов — Катерины Стефаниди и Лефтериса Петруниса. Они зажгут алтарь на стадионе.

    Японские спортсмены — трехкратная олимпийская чемпионка по борьбе Ёсида Саори и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Номура Тадахиро от поездки в Грецию вынуждены были отказаться.

    Президент Олимпийского комитета Греции и член МОК Спирос Капралос выступит с приветствием, а председатель оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори направит видеообращение.

    Затем Капралос получит Олимпийский огонь от «главной жрицы», роль которой исполнит актриса Ксанти Георгиу, и передаст его представителю оргкомитета «Токио-2020» Наоко Имото, бывшей пловчихе, участнице Олимпийских игр 1996 года в Атланте.

    После этого огонь начнет свое путешествие в город-организатор Олимпийских игр 2020 года — Токио. Огонь привезут в Японию 20 марта спецрейсом. 0

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