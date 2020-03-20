В двух клубах НБА зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

26-летний американский защитник клуба НБАзаболел в результате заражения коронавирусом, об этом баскетболист сообщил в своем «твиттере».

«Меня проверяли пять дней назад, а результат пришёл сегодня вечером и оказался положительным. Я был на карантине все это время. У меня не было симптомов, чувствую себя отлично, но хочу сказать, что молодое поколение должно дистанцироваться. Это не шутки, нельзя быть эгоистичными. Только вместе мы сможем победить, однако для этого необходимо ненадолго изолироваться друг от друга», — написал Смарт.

Кроме того, два игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» заболели в результате заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

Клуб при этом не стал уточнять имена спортсменов. 0