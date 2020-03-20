Европейская лига плавания () на своем официальном сайте сообщила о переносе чемпионата Европы по водным видам спорта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Чемпионат Европы по водным видам спорта перенесен из-за коронавируса globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Турнир должен был пройти с 11 по 24 мая в Будапеште. Предполагается, что теперь соревнования могут пройти в августе.

Исполком LEN снова соберется в конце мая или начале июня, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и возможные даты проведения чемпионата Европы.

«Договорились с организаторами пересмотреть ситуацию в конце мая или начале июня, чтобы посмотреть, сможем ли мы подтвердить эти даты как официальные», — сказал глава LEN Паоло Барелли. 0