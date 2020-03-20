Чемпионат Европы по водным видам спорта перенесен из-за коронавируса
globallookpress.com
Турнир должен был пройти с 11 по 24 мая в Будапеште. Предполагается, что теперь соревнования могут пройти в августе.
Исполком LEN снова соберется в конце мая или начале июня, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и возможные даты проведения чемпионата Европы.
«Договорились с организаторами пересмотреть ситуацию в конце мая или начале июня, чтобы посмотреть, сможем ли мы подтвердить эти даты как официальные», — сказал глава LEN Паоло Барелли. 0