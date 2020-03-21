Три китайских фехтовальщика заболели коронавирусом

Три китайских фехтовальщика сдали положительный тест на коронавирус после возвращения из Венгрии с этапа «Гран-при FIE», информирует Xinhua

Соревнования прошли 6-8 марта в Будапеште. Спортсмены вернулись в Китай 16 марта, где прямо в аэропорту у них был выявлен COVID-19.

Их отправили в больницу на лечение. Другие члены команды ушли на карантин.

Отметим, что после этого же турнира коронавирусом заболели три спортсмена из сборной Кореи. Вся команда также ушла на карантин.

Венгерская федерация фехтования заявила, что все участники турнира заявляли до соревнования, что у них был отрицательный результат на коронавирус и что они не посещали районы, пострадавшие от эпидемии.

Согласно информации, полученной от южнокорейской федерации, одна из фехтовальщиц еще в Венгрии сообщила о боли в горле. 0