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    Чемпионат Польши возобновится не раньше 26 апреля

    Футбол Коронавирус в спорте
    Пресс-служба польской Экстраклассы на официальном сайте сообщила, что отложенные из-за эпидемии коронавируса матчи, возобновятся не раньше 26 апреля.

    Чемпионат Польши возобновится не раньше 26 апреля
    Чемпионат Польши возобновится не раньше 26 апреля

    «В связи с нынешней ситуацией, связанной с угрозой эпидемии, которая привела к невозможности продолжать проведение матчей в запланированный срок, матчи чемпионата Польши отменены до 26 апреля 2020 года включительно.

    Информация о возможных датах возобновления чемпионата появится раньше вышеупомянутого срока, как и решение о крайних сроках завершения чемпионата», — сказано в заявлении.

    Напомним, что польское первенство было приостановлено 13 марта. 0

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