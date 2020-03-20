Чемпионат Польши возобновится не раньше 26 апреля
globallookpress.com
«В связи с нынешней ситуацией, связанной с угрозой эпидемии, которая привела к невозможности продолжать проведение матчей в запланированный срок, матчи чемпионата Польши отменены до 26 апреля 2020 года включительно.
Информация о возможных датах возобновления чемпионата появится раньше вышеупомянутого срока, как и решение о крайних сроках завершения чемпионата», — сказано в заявлении.
Напомним, что польское первенство было приостановлено 13 марта. 0