Пресс-служба польской Экстраклассы на официальном сайте сообщила, что отложенные из-за эпидемии коронавируса матчи, возобновятся не раньше 26 апреля.

Чемпионат Польши возобновится не раньше 26 апреля globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«В связи с нынешней ситуацией, связанной с угрозой эпидемии, которая привела к невозможности продолжать проведение матчей в запланированный срок, матчи чемпионата Польши отменены до 26 апреля 2020 года включительно.

Информация о возможных датах возобновления чемпионата появится раньше вышеупомянутого срока, как и решение о крайних сроках завершения чемпионата», — сказано в заявлении.

Напомним, что польское первенство было приостановлено 13 марта. 0