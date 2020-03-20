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    Нападающий «Вест Бромвича» переболел коронавирусом

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    Нападающий «Вест Бромвича» Чарли Остин переболел коронавирусом и рассказал о том, как перенес болезнь.

    Чарли Остин
    Чарли Остин

    Он заявил, что всерьез обеспокоился, когда его температура поднялась до 39,7 градуса.

    «Я почувствовал, как будто кто-то вылил на меня ведро воды. Перед тем, как почувствовать симптомы в субботу, я поговорил с тещей и выразил надежду, что если кто-то в нашей семье и заболеет коронавирусом, то это буду я.

    Я чувствовал себя сильным и здоровым, и думал, что справлюсь. Однако через неделю я уже убеждал всех, в том числе 20-летних и 30-летних парней, чтобы они не относились к болезни легкомысленно.

    На прошлой неделе я не воспринимал коронавирус серьезно. Однако после всего этого я понял, что это серьезная проблема и мы должны относиться к ней соответственно», — приводит слова Остина The Telegraph. 0

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