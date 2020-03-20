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    Бах: Отмена Игр-2020 не стоит на повестке дня

    Токио-2020 Коронавирус в спорте
    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал о ситуации с Олимпийскими играми-2020 на фоне пандемии коронавируса.

    Томас Бах
    Томас Бах

    «Мы затронуты этим кризисом, как и все остальные, обеспокоены, как и все остальные. Мы не живем в пузыре или на другой планете, находимся в центре нашего общества.

    Отмена не стоит на повестке дня. Мы стремимся к успешному проведению Игр. Мы не знаем, какой будет ситуация. Конечно, рассматриваем различные сценарии, но наше отличие от многих других профессиональных лиг в том, что у нас есть четыре с половиной месяца.

    Что делает этот кризис таким уникальным и настолько трудным для преодоления, так это неопределенность. Никто сегодня не может сказать вам, что произойдет завтра, что будет через месяц», — цитирует Баха The New York Times.

    Ранее сообщалось, что из-за ситуации с коронавирусом Олимпиада-2020 может быть перенесена. Летняя Олимпиада-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. 0

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