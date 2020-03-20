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    НБА обязала клубы закрыть базы

    Баскетбол НБАКоронавирус в спорте
    Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) уведомила клубы о необходимости закрыть базы для игроков и персонала из-за угрозы распространения коронавируса, информирует ESPN.

    Ранее НБА уже инструктировала клубы о мерах безопасности в отношении игроков и сотрудников. Баскетболистам запретили тренироваться за пределами клубной базы.

    Теперь единственным оставшимся вариантом тренировок для игроков остались индивидуальные занятия дома. При этом НБА рекомендует спортсменом выходить на улицу лишь в случае крайней необходимости.

    Регулярный чемпионат был прерван 11 марта, когда обследование выявило инфекционное заболевании у центрового «Юты» Руди Гобера.

    В данный момент в НБА выявлено 10 случаев заболевания коронавируса Covid-19, эпидемию которого признали пандемией. 0

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