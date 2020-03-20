Квалификация ОИ-2020 по регби-7 не перенесена из-за коронавируса

Международная федерация регби (World Rugby) не стала отменять или переносить из-за коронавируса на более поздний срок олимпийские отборочные соревнования по регби-7, которые должны пройти в июне.

Федерация продолжит консультации по данному вопросу с Международным олимпийским комитетом, сообщается в релизе на официальном сайте организации.

World Rugby объявила о переносе на сентябрь мужских турниров Мировой серии по регби-7 в Лондоне и Париже, также на неопределенную дату перенесен этап женской Мировой серии по регби-7 в канадском Лэнгфорде.

Кроме того, отложены некоторые региональные отборочные соревнования Кубка мира по регби 2021 и 2023 годов, а молодежный Кубок мира по регби (игроки не старше 20 лет), который должен был пройти в июне-июле в Италии, отменен.

Вопрос проведения олимпийских отборочных соревнований по-прежнему находится в стадии рассмотрения, и World Rugby продолжает консультации с МОК на случай разработки новой системы отбора на Игры-2020 в Токио, если соревнования все же придется отменить из-за коронавируса.

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