Нападающий «Ювентуса» сбежал из карантина в Аргентину

Нападающий туринского «Ювентуса»ночью с 18 на 19 марта покинул Италию, несмотря на то, что находился на карантине.

La Repubblica утверждает, что полиция остановила Игуаина в туринском аэропорту, когда он пытался сесть на частный самолет. Нападающий предоставил отрицательный тест на коронавирус, ему было разрешено покинуть Италию.

По информации Tuttosport, в клубе было известно о планах игрока. Более того, «Ювентус» предоставил ему частный самолет. Игуаин отправился в Аргентину в связи с болезнью матери, получив соответствующее разрешение от клуба.

Все игроки «Ювентуса» ушли на карантин еще 12-го марта из-за заболевания коронавирусом защитника клуба Даниэле Ругани. Позже положительный тест на коронавирус сдал хавбек Блез Матюиди.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии. 0